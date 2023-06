Los colombianos deben prepararse para nuevos incrementos en el precio del galón de gasolina, ya que irían hasta finales de este año, de acuerdo con afirmaciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.



"¿Qué nos queda para ajustar el precio de la gasolina? Posiblemente cinco meses para llevar la gasolina al precio internacional", aseguró el ministro. En nueve meses el precio se ha encarecido 3.200 pesos y se ubica en 12.364 pesos, en promedio.



Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla

Subir el precio de la gasolina es una medida responsable para reducir el déficit

Este año, pese a que se ha subido el precio de la gasolina, se tiene un déficit acumulado en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) de 17,8 billones de pesos que se terminará pagando en el 2024 con recursos del Presupuesto General de la Nación.



"Subir el precio de la gasolina es una medida responsable para reducir el déficit, pero se está pagando el futuro y no el pasado. El de atrás se pagará con el presupuesto y el de adelante con el ajuste en el precio", afirmó el ministro Bonilla.



También dijo que estos ajustes en el costo de este combustible son la razón por la cual la inflación no ha bajado al ritmo que se esperaba, y aunque "es una medida dolorosa", es necesaria porque permitirá que en el 2024 se tenga un déficit en el Fepc de solo 500.000 millones de pesos.



Precio del diésel seguirá estable

Este año podría quedar

así, pero no es una

El ministro de Hacienda también aseguró que el precio del diésel no se modificará hasta que el precio de la gasolina iguale el costo internacional, para lo cual hacen falta varios meses de nuevos incrementos.



"No quiero pegarle con dos precios a la inflación. Este año podría quedar así, pero no es una decisión definitiva", dijo el funcionario, teniendo en cuenta que este combustible se usa para el transporte de alimentos y otros bienes.



El ministro de Hacienda también se refirió a las declaraciones del gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, quien aseguró que no es inconveniente congelar los precios de la energía eléctrica y los combustibles para bajar la inflación.



Aseguró que, mientras la inflación en Colombia subía en 2021 y 2022, fueron los ministros de Minas y Energía, Diego Mesa, y de Hacienda, Juan Manuel Restrepo (del gobierno anterior) quienes decidieron congelar los precios de los combustibles.



"¿Nos hablan de congelar precios? Recibimos los precios congelados. Los ministros sacan pecho diciendo que dejaron resuelto el tema, pero no lo dejaron resuelto. El hecho de congelar el precio de la gasolina nos dejó un déficit pronunciado en el Fepc, que comenzó a ser fuerte en el 2021", manifestó el ministro Bonilla.



También aseguró que, destinar recursos del Presupuesto General para pagarle a Ecopetrol el déficit del Fepc, fue una decisión "irresponsable" en el largo plazo. "Por esa razón, el principal problema que tenemos para responder por la regla fiscal es resolver el déficit del Fepc", agregó.