Sin los subsidios al precio de la gasolina, en Colombia el valor del galón podría llegar hasta los 16 mil pesos. Así lo señaló a EL TIEMPO Juan Carlos Vélez Uribe, presidente de la Federación colombiana de distribuidores de derivados de petróleo, Fendipetróleo, que también pidió al Gobierno de Gustavo Petro que escuche a las estaciones de servicio.



El cálculo surge luego de que el presidente Petro anunciara en la mañana de este domingo que "el deficit de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago del gobierno anterior es de 10 billones por trimestre. Es decir casi 40 billones anuales. Casi la mitad del déficit del presupuesto nacional".



(En contexto: Presidente Gustavo Petro anuncia que precios de la gasolina en Colombia subirán)

Petro escribió en sus redes sociales que "la mitad del déficit del presupuesto nacional se debe a un subsidio creciente a los consumidores de gasolina", y que "Es la hora de un debate nacional al respecto".

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro se refirió al tema de la gasolina en la mañana de este domingo. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

"¿Vale la pena subsidiar la gasolina por 40 billones cuando la tasa de mortalidad infantil por desnutrición se duplica?", se preguntó el mandatario, que también anunció a quienes compran gasolina que "retomaremos la senda de crecimiento de precios, y que el objeto no será más que disminuir el déficit irresponsablemente acumulado".

A los consumidores de gasolina les decimos que retomaremos la senda de crecimiento de precios, y que el objeto no será más que disminuir el déficit irresponsablemente acumulado. No tocaremos los derivados del ACPM. — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 11, 2022

Tras esto, Vélez indicó que si se llegase a eliminar el subsidio que tiene la gasolina en Colombia, "podríamos pensar que el precio rondaría los $16.000 por galón. Que es más o menos el promedio latinoamericano. Sin embargo, es menester mencionar que los subsidios a la gasolina existen en varios países del continente".



El líder gremial también opinó sobre el posible aumento que "el Gobierno puede optar en hacerlo de manera gradual, tal como el gobierno anterior lo planteó en el marco fiscal de mediano plazo. Es decir, hacer aumentos graduales hasta nivelarse a finales del próximo año".

Los subsidios a la gasolina son subsidios a toda la población, y muchos gobiernos lo hacen. En algunos países donde no se subsidia, el ingreso por habitante es mayor que el de los colombianos FACEBOOK

TWITTER

Además, añadió que el gremio de distribuidores podría verse afectado si hay un aumento muy marcado del precio, porque algunas personas -dice Vélez-, pueden optar por disminuir el consumo como sucedió recientemente en algunos estados de los Estados Unidos.



"Es fundamental, por una parte, que las estaciones de servicio sean escuchadas y por otra parte que se construya un muy buen mensaje y que a su vez este sea bien comunicado, de tal manera que no seamos nosotros los receptores del eventual malestar de algunos de los clientes por la afectación de sus bolsillos", aseguró Vélez.



Álvaro Younes, presidente de Fedispetrol, indicó, de otro lado, que es difícil calcular un eventual aumento pero con toda seguridad este dependerá “de en cuánto tiempo quieren recuperar las pérdidas” del fondo de estabilización.



“Los subsidios a la gasolina son subsidios a toda la población, y muchos gobiernos lo hacen. En algunos países donde no se subsidia, el ingreso por habitante es mayor que el de los colombianos. El país no da para subir los precios", añadió Younes.



(Lea también: Los países con el precio de la gasolina más bajo y más alto del mundo)



En cuanto al gremio, Younes indicó que se necesitará más capital para proveerse de los combustibles, y "pagará un castigo innecesario porque tendrá que pagar un 4x1000 más alto y generará más riesgos por el manejo de efectivo en sus EDS. Los márgenes están deteriorados y no sabemos si estas situaciones serán corregidas".



Más temprano el ministro de Hacienda con el que cerró el gobierno del expresidente Iván Duque, José Manuel Restrepo, respondió también a lo señalado por Petro.



"Presidente, muy importante retomar lo que les compartimos en empalme y que le di personalmente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Allí ve usted que pagamos 14,2 billones del déficit antes de salir y dejamos 28,5 billones presupuestados así como otras fuentes de pago", escribió.



(Lea más: Minhacienda de Duque responde a Petro por declaración sobre déficit)



ELTIEMPO.COM