Cualquiera que por gusto o necesidad se haya dado a la tarea de comprar carro nuevo en los últimos dos años, en lo que se ha empezado a llamar la época postpandemia, seguramente ha llegado a una misma conclusión: “todo está muy caro”. Y es cierto, pues la plata de ‘ayer’ ya no es suficiente para comprar el mismo carro ‘hoy’.



A lo largo de este tiempo hemos hablado de las varias causas que han llevado a este incremento: las interrupciones en las cadenas de producción por las cuarentenas, la falta de insumos y piezas claves (los famosos microchips), el incremento en el precio de los transportes, la crisis de contenedores, los aumentos de precios en las platas de origen y, por supuesto, la inflación y el preocupante y fluctuante dólar.



En algunos casos también ha habido otro factor de gran importancia: los cambios generacionales propios de los carros, que traen consigo actualizaciones, mejoras y más equipamiento, son elementos que por supuesto contribuyen a que el precio final suba.



Las cifras de ventas de carros nuevos en los últimos años es un buen primer termómetro para saber qué ha ocurrido: de las 263.684 matrículas registradas de vehículos nuevos en 2019 en Colombia pasamos a la inevitable caída de 2020, que cerró con 188.391.

Sin embargo, la recuperación fue mejor de la esperada y el 2021 cerró con 250.272 vehículos nuevos matriculados; al cierre de julio del año en curso ya hay un crecimiento del 10 %, con 146.999 matrículas hasta ese momento. Es decir, que a pesar de los incrementos en los precios de los carros, las personas siguen comprando.



De acuerdo con el histórico de la TRM que aparece en la página web del Banco de la República, el 18 de febrero de 2020 se ubicaba en 3.378,29 pesos, muy por debajo del pico que hubo el 13 de julio de 2022, cuando llegó hasta los 4.627,46 pesos. Esta cifra no solo quedó marcada como el récord histórico, sino que el comportamiento del momento tuvo su incidencia en el precio de los carros.

Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

¿Pero realmente qué tanto se han encarecido en Colombia en estos últimos dos años? Si empezamos mirando los carros más baratos que ofrecen las marcas hoy en día nos encontramos de primero con el Suzuki Spresso, un pequeño city car proveniente de India que, según la lista de precios de la edición 799 de revista Motor, está en 46,2 millones de pesos en su versión GA. Cuando debutó en Colombia a principios de marzo de 2020, justo antes de que el inicio de las cuarentenas le pusiera freno al país, este mismo carro en esa versión GA se anunciaba en 36 millones.



Retrocediendo un poco más, a la edición 741 de Motor del 19 de febrero de 2020, vemos que el Renault Kwid, que para ese momento ya se había establecido como uno de los carros más vendidos en Colombia, tenía un precio base de 31 millones de pesos para su versión de entrada llamada Zen. Hoy en día, con una actualización reciente a cuestas que mejoró su equipamiento al agregar control de estabilidad en todas las versiones, acceder a esa misma versión del Kwid requiere un cheque de 49,7 millones de pesos. Es decir, su precio tuvo un incremento de 18,7 millones.

Un incremento muy similar ha sido el del Volkswagen Gol en su versión Trendline de entrada. Mientras que en la mencionada lista de precios de febrero de 2020 aparecía en 39 millones de pesos, hoy lo hace en 57 millones de pesos.



Escalando un poco en las gamas de vehículos, nos encontramos con que el Mazda2 Sport (hatchback) en su versión Touring tenía un precio de 56,1 millones de pesos, según la lista de febrero de 2020, 21,1 millones por debajo de los 77,2 millones en los que aparece en el listado más reciente. Vale anotar, además, que hace dos años la versión de entrada de este carro era el Prime, hoy desaparecida, de 52,7 millones de pesos.



Lanzado a finales de 2019, el Nissan Versa Sense (versión de entrada) se tasaba en 52 millones de pesos en febrero de 2020, plata que hoy se quedaría corta, pues el mismo modelo aparece ahora con un precio de 75 millones de pesos, una diferencia de 23 millones de pesos.

Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Pasando al segmento premium las diferencias son aún más marcadas, como por ejemplo los 27 millones de diferencia entre los 113 millones que costaba el BMW 118i en febrero de 2020 respecto a los 140 millones de hoy en día. En el caso del Mercedes-Benz A200, se pasó de los 117 millones de la versión Progressive de 2020 a los 146 millones del AMG Line actual, un aumento de 29 millones de pesos.



Miremos ahora las muy populares camionetas y comencemos con la Nissan Kicks, que en febrero de 2020 arrancaba en 61 millones en su versión Sense. En marzo de 2021 recibió una actualización de diseño y equipamiento que llegó tasada en 74 millones de pesos para la versión Sense de entrada, la misma que a hoy se encuentra en 94 millones de pesos.

Una diferencia similar la podemos ver con la Volkswagen T-Cross Trendline 1.6, que de los 68 millones de pesos en los que estaba en febrero de 2020 ha escalado hasta los 97 millones de pesos de hoy. Por su parte, la Peugeot 2008 1.2 Allure pasó de 76 millones en febrero de 2020 a los 112 millones de hoy, aunque hay que decir que actualmente este modelo arranca con la versión Active de 102 millones.



Con la CX-3 por fuera del portafolio, las camionetas de Mazda arrancan hoy en día con la CX-30 2.0 Prime 4x2 de 109,5 millones de pesos, en tanto que la versión Entry de hace dos años, también 2.0 4x2, partía desde los 74,3 millones de pesos.



Si subimos al mercado premium de camionetas podemos ver que la Mercedes-Benz GLA 200 pasó de 132 millones de pesos a 175 millones, y que la BMW X3 xDrive30i, que hace dos años se ofrecía en 178 millones de pesos, hoy lo hace en 230 millones.

Finalmente, una mirada rápida al segmento de los vehículos híbridos, que en estos dos últimos años han tenido un importante incremento en ventas, nos obliga a tomar pocos ejemplos, pues la oferta de modelos también ha subido. Especialmente la de los híbridos ligeros, hoy en una especie de limbo debido a que al no ser híbridos convencionales, donde un motor eléctrico los propulse por sí solo, podrían empezar a pagar el IVA completo puesto que en realidad no ofrecen el beneficio ambiental que se requiere para acceder a la exención.



Hay que anotar que esta categoría de vehículos y los eléctricos tienen un descuento de 14 puntos en el IVA y solo pagan el 5 % de arancel cuando provienen de países con los cuales no hay TLC. Por lo tanto, esa favorabilidad los hace atractivos aunque no son ajenos a la cadena de alzas.

Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Hace dos años, el Toyota Corolla XEi híbrido costaba 76,4 millones de pesos y hoy 98,5 millones, en tanto que la Volvo XC60 T8 R-Design (híbrida enchufable) pasó de 250 millones a 300 millones. Por el lado de los eléctricos, el Renault Zoe, que fue actualizado en febrero de 2021 con cambios en diseño, equipamiento y una mayor autonomía, escaló desde los 100 millones de la versión de entrada de hace dos años a los 133,5 millones de la única que está disponible actualmente.



Ejemplos hay muchos más y, según los gustos o necesidades, cada quien podrá analizar para qué le alcanza. A la final, el mejor momento para comprar carro es cuando se tenga la plata pero sobre todo cuando haya analizado si el carro que quiere vale lo que cuesta. No se trata únicamente de poder pagarlo, sino de estar satisfecho con lo que está recibiendo a cambio de su dinero.

La situación del momento indica que aún hay volatilidad en los precios de los nuevos y que flotarán mucho de acuerdo con el dólar si estos días de aparente calma de la divisa se sostienen y no se precipitan otras alzas.



Como es natural en el mercado, el precio de los nuevos pone el techo de los usados y estos han subido nominalmente teniendo en cuenta la devaluación. Pero lo cierto y evidente es que los precios de los carros y de la movilidad con todos sus insumos de impuestos y combustibles están disparados y no hay razones para que bajen al menos en un horizonte cercano.

DANIEL OTERO - REDACTOR MOTOR.COM.CO

