Ante el debate que generó las advertencias de XM sobre posibles cortes de energía en Chocó, la región Caribe y Bogotá, la entidad salió a detallar la situación que se está registrando en el país.



Lo primero que mencionó es que Colombia cuenta con los recursos suficientes de generación de energía y sus recursos primarios (principalmente agua, gas, carbón y combustibles líquidos) para atender el consumo en el país.



(Lea también: Racionamiento: advertencias de XM para la Costa, Chocó e, incluso, Sabana de Bogotá)

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Stringer Files / Reuters

Por lo tanto, XM reiteró que en los análisis realizados no se evidencian riesgos de desabastecimiento energético (déficit de energía), incluso, ante la llegada del fenómeno de El Niño.



El problema realmente se está presentando en las redes para transportar la electricidad, pues existe un agotamiento en la capacidad de transporte en la región Caribe, que no está relacionado con problemas de desabastecimiento de energía en el país.



Este agotamiento, explica XM, implica dificultades para la transmisión de energía al usuario final en algunas zonas de la región Caribe.



(Lea también: Gobierno contradice a XM y dice que no hay riesgos de racionamiento de energía)

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Archivo / EL TIEMPO

Ante el incremento en los últimos meses de la programación de demanda no atendida por agotamiento en la red de transmisión regional en el área Caribe, en junio de 2023 XM declaró en estado de emergencia algunas subestaciones de dicha zona.



Específicamente, se trata de El Banco, La Jagua, San Juan y Guatapurí en el área de La Guajira, Cesar y Magdalena; San Jacinto, Calamar, Zambrano, El Carmen y el Plato en Bolívar; Sincé, Mompox y Magangué en Córdoba y Sucre.



XM asegura que en estas poblaciones el servicio de energía eléctrica no se está prestando con la calidad, seguridad y confiabilidad definida en la normatividad vigente.



(Lea también: Ante alertas de apagón gremios energéticos piden al Gobierno nuevos planes de expansión)

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Cortesía ISA

Además, advierte que la demanda no atendida que se viene programando en la región Caribe como consecuencia del agotamiento en la red de transmisión regional, podrá incrementarse en la medida en que crezca la demanda de energía en dicha zona.



Según XM, la solución estructural al agotamiento en la red de transmisión regional es la entrada oportuna de los proyectos de expansión; no obstante, el desarrollo de estos enfrenta grandes retos en el país.



Evidencia de ello es que de las obras de expansión adjudicadas por la Upme que actualmente están en ejecución, el 68 por ciento corresponde a proyectos en la región Caribe y los retrasos a la fecha oscilan entre uno y cuatro años.