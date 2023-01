A pesar de que el Gobierno Nacional prometió el pasado 5 de octubre no aumentar el precio del ACPM hasta junio de 2023 con el fin de no afectar los costos de transporte y la alta inflación en el país, desde el primero de enero comenzó a regir un incremento que tiene bastante molestos a los transportadores.



Incluso, el pasado 22 de diciembre el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo reiteró que el costo no iba a subir por el inicio del nuevo año. "El presidente (Gustavo Petro) anunció que durante el primer semestre no habrá aumento en el precio del ACPM. El aumento que habrá es, como se ha hecho en los últimos tres meses, en la gasolina, esa es la decisión", afirmó.



Sin embargo, el pasado 30 de diciembre según anunció el Ministerio de Hacienda, el precio del diésel aumentó, en promedio, 57 pesos por galón y se ubicó en 9.065 pesos -teniendo en cuenta las 13 ciudades principales de Colombia- luego de estar durante cinco meses sin ninguna variación.



"Incuestionablemente, el aumento del precio del diésel y la no posibilidad de haber

accedido por parte del gremio a ningún tipo de descuento en la adquisición del

Soat, es un fuerte golpe a la estructura de los costos de operación de la flota y por

supuesto ello va en detrimento directo de los intereses económicos de todos los

colombianos, pues son los consumidores quienes verán afectado su ingreso", aseguró la Federación de Empresarios de Transporte de Carga (Fedetranscarga).

Teníamos la promesa del presidente de que no se iba a incrementar el precio hasta mediados de este año

Entre tanto, la presidenta ejecutiva de Colfecar, Nidia Hernández, manifestó que: "Teníamos la promesa del presidente de que no se iba a incrementar el precio hasta mediados de este año. Hay que tener en cuenta que los fletes que se vienen pagando en el mercado han tenido incrementos por encima del 30 por ciento, en promedio. Adicionalmente, este mes vamos a tener el incremento del salario mínimo y los peajes".



Ante estos cuestionamientos, el Ministerio de Transporte se pronunció y aseguró que el precio que rige a partir del primero de enero para el diésel "no constituye una modificación de la estructura tarifaria de este combustible, ni el desmonte de ningún subsidio, ni cambio en la metodología para el cálculo del precio".



Además, dijo que el cambio del costo por galón en el diésel "obedece exclusivamente a la aplicación de la actualización anual de algunos parámetros en la estructura del precio por el efecto de la inflación del 2022".



Específicamente, se explica por regulaciones legales y actualizaciones habituales del primero de enero de cada año que responden a leyes y regulaciones vigentes. Por lo tanto, se debe actualizar el costo para incorporar el alza de la sobretasa al ACPM y tarifas de transporte y marcación.



En algunas ciudades como Cali, Pasto y Cúcuta el incremento en el precio fue de 65 pesos por galón. De este total, 38 pesos corresponden a la sobretasa, 27 pesos a la tarifa de transporte y 0,3 pesos a la de marcación.