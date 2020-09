Declararon desistimiento tácito en proyecto del puerto de Tribugá

El polémico proyecto del puerto de Tribugá, en el departamento del Chocó, quedó archivado para la firma que lo originó, luego de una decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura.



(Le puede interesar: Los 5 destinos internacionales más vendidos tras reinicio de vuelos)



Según la entidad, se declaró el desistimiento tácito de la solicitud de concesión portuaria presentada por la Sociedad Promotora Proyecto Arquímedes S.A., ubicada en el municipio de Tribugá, departamento del Chocó, en el Pacífico colombiano, debido a que no cumplió con el requisito relacionado con la garantía de seriedad del ofrecimiento.

La ANI explicó que inicialmente esta firma presentó, el 2 de marzo de 2016, una solicitud de “…una concesión portuaria para ocupar en forma temporal y exclusiva, por un periodo de 20 años, unos bienes de uso público para la construcción, operación, administración y explotación comercial de unas instalaciones portuarias de servicio público, ubicadas en el municipio de Tribugá, departamento del Chocó – Pacífico Colombiano, (…)”, la cual en su momento fue negada por la ANI en el año 2017.



Sin embargo, en febrero de 2018, el proponente interpuso la solicitud de revocatoria directa contra la resolución que había negado la solicitud de concesión portuaria y también contra la resolución del recurso de reposición, en la que se ratificó la negación.



En abril de 2018, se resolvió esta solicitud de revocatoria directa y se dio continuidad con el trámite de concesión portuaria presentado, con lo cual la Sociedad Promotora Proyecto Arquímedes S.A. debió renovar la póliza de garantía de seriedad de la propuesta por un plazo igual a la inicial, es decir, por dos años más, contados a partir del momento en que se reanudó el trámite, desde el 1 de mayo de 2018.

(También le recomendamos: #NoalPuertodeTribugá: el llamado que hacen los ambientalistas)

Pero recientemente la ANI hizo varios requerimientos para que se allegara la garantía con la vigencia y el promotor presentó como garantía o cobertura del riesgo de la seriedad de la oferta un contrato de fianza suscrito con la Compañía Colombiana de Créditos y Fianzas S.A.S – Afiancol, que no corresponde a una garantía válida.



Ante ello, la ANI explicó que solicitó concepto jurídico de la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente) y a la Superfinanciera, para determinar si el contrato de fianza es una garantía aceptable para acreditar la garantía a la seriedad del ofrecimiento en el trámite de la solicitud de otorgamiento de una concesión portuaria.



Pero las dos entidades confirmaron que la fianza no es válida como garantía y, al no cumplir los requerimientos que constituyen un imperativo legal para dar continuidad del proyecto, en aplicación de las normas pertinentes, la ANI declaró el desistimiento tácito de la solicitud de concesión portuaria.

Más noticias de Economía:

Las ofertas de 60 % en vuelos nacionales para impulsar turismo local

Arturo Calle busca personal: estas son las vacantes disponibles

Evite que la tarjeta de crédito se le convierta en un dolor de cabeza

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO