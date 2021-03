Opinión: 'Las mujeres se han visto más vulneradas por la pandemia'

La tenacidad y la fortaleza de las mujeres en Colombia, y la desigualdad que han sufrido históricamente, pocas veces han sido tan visibles como durante esta crisis causada por la pandemia de covid-19.



Aunque ha afectado a cada familia colombiana, desde un enfoque económico, son las mujeres las que se han visto más vulneradas. Por ejemplo, en el empleo: el más reciente reporte del Dane muestra que el año pasado el desempleo a nivel nacional entre hombres llegó al 12,7 por ciento, mientras que el de mujeres se elevó al 20,4 por ciento. Es una situación de vulnerabilidad profundizada por la pandemia, pero no es nueva.

Susana Correa, directora de Prosperidad Social Foto: Prosperidad Social

Los efectos del 2020 se suman a las cargas históricas que han afectado a las mujeres y a sus familias en el país y en todo el mundo.



La Gran Encuesta Integrada de Hogares del 2019 ya encontraba que un hogar con jefatura femenina tenía un 31,1 por ciento de mayor probabilidad de estar en condiciones de pobreza extrema que uno con jefatura masculina.



Por estas razones -tanto coyunturales como históricas- Prosperidad Social, como entidad del Gobierno nacional, ha hecho de las mujeres una prioridad en la focalización de sus programas de transferencias monetarias. Familias en Acción es uno de ellos. Las mujeres están en el centro de sus objetivos por superar y prevenir la pobreza y formar el capital humano.



El programa transfiere dinero a los hogares participantes con niños, niñas y adolescentes que se encuentran en condición de pobreza y cumplen con importantes compromisos en materia de salud y educación.



En 2020, en medio de esta situación extraordinaria, el programa acompañó a 2'633.598 familias. De estas, 2.316.067 familias (el 87,94 por ciento) tenían a una mujer como titular. De su liderazgo ha dependido el fundamental uso de los 3,38 billones de pesos que se les transfirió por medio del programa a lo largo del año: han contribuido a mejorar las condiciones de salud y educación de una buena parte de los 4,4 millones de niños, niñas y adolescentes beneficiados.



Los recientes estudios realizados por el Gobierno nacional al programa muestran numerosos impactos positivos. Entre ellos, destacamos una disminución de hasta 4 puntos porcentuales en la probabilidad de embarazo adolescente -mujeres entre 14 y 19 años- en algunas zonas del país. El hecho de que casi el 90 por ciento de las titulares de los hogares participantes de Familias en Acción sean mujeres no se dio por azar.



El programa ha sido diseñado y ejecutado para, como dicta la ley que regula el programa, privilegiar “el pago de los subsidios a las mujeres del hogar, como una medida de discriminación positiva y de empoderamiento del rol de la mujer al interior de la familia”.



La última evaluación de impacto del programa muestra que la convicción del Gobierno de impulsar el empoderamiento ha surtido efecto. Hemos identificado que mujeres beneficiarias del programa tienen mayores probabilidades de ocupación, de participación en organizaciones comunitarias y que están mejor informadas y empoderadas para enfrentar problemáticas como la violencia intrafamiliar, por mencionar sólo algunos impactos.



El Gobierno ha sostenido y fortalecido durante la pandemia su convicción de priorizar a las mujeres en los programas de transferencias monetarias. En marzo de 2020, el presidente Iván Duque anunció la creación de un Ingreso Solidario dirigido a aquellas familias vulnerables que no están cubiertas por otros programas existentes.



Ingreso Solidario es administrado por Prosperidad Social. Ha llegado a más hogares y los ha acompañado a lo largo de esta pandemia: al cierre del año, 3'084.987 hogares habían recibido estas transferencias. De estos, el 64,13 por ciento tenía a una mujer como titular. La inversión llegó a 2,85 billones de pesos.



Esto es adicional a las 851.000 mujeres (85,1 por ciento de los beneficiarios) que recibieron la devolución del IVA, las 967.494 mujeres (56,79 por ciento) beneficiarias de Colombia Mayor y las 232.568 mujeres (54,67 por ciento de los participantes) que hacen parte del programa Jóvenes en Acción. Para acompañarlas se invirtieron 2,55 billones de pesos en transferencias de estos programas.



Ya en marzo del 2021, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, vemos con claridad que este será un año de nuevos retos para enfrentar la histórica deuda.



Como mujer y colombiana, sé que es a partir de la reivindicación de los derechos y del trabajo de las mujeres, de millones de colombianas, que este país superará sus adversidades y llegará a buen puerto. Para este gobierno y para Prosperidad Social será una gran responsabilidad y un gran privilegio acompañarlas en este camino.

Susana Correa, directora de Prosperidad Social

Especial para EL TIEMPO

