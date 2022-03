Las sanciones a la economía de Rusia por su invasión a Ucrania siguen generando crecientes temores sobre el abastecimiento de petróleo y gas en el mundo, teniendo en cuenta que Rusia exporta alrededor de cinco millones de barriles diarios de petróleo, lo cual sigue elevando los precios estos dos hidrocarburos e impactando los precios la energía eléctrica especialmente en Europa, gran consumidor del gas ruso.



Ayer, el precio del petróleo Brent siguió su escalada y cerró en 123,21 dólares, para un aumento del 4,26 por ciento, con lo cual el promedio del año llega a 92,36 dólares el barril, un 30,2 por ciento más que en todo el año pasado.



En medio de esta coyuntura, que algunos analistas no dudan en calificar como una bonanza inesperada, Colombia, salvo los mayores recursos derivados del aumento de precio, tiene un margen de maniobra limitado para incrementar rápidamente su producción petrolera y sacarle mayor jugo a la crisis geopolítica para generar mayores recursos de renta petrolera.



El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Armando Zamora, explica que es muy difícil para las petroleras incrementar rápido el nivel de crudo, no solo porque las empresas tienen sus ciclos presupuestales anuales, sino porque hay muchas rigideces en los temas de licenciamiento ambiental, consultas, socialización y además porque la disponibilidad de taladros está al tope.

“Lo importante es perforar y los taladros ya están a tope y no se puede reaccionar tan rápido, porque logísticamente es muy difícil traer nuevos”, indica el funcionario.



Según datos de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), en enero de 2022 el número de taladros contratado por la industria se ubicó en 151, mismo número de diciembre y el más alto desde la prepandemia, toda vez que hace dos años su número era de 147.

De los 151 contratados, un total de 132 estaban activos y, de estos últimos, 41 estaban asignados a perforación exploratoria, mientras que los otros 91 estaban en actividades de reacondicionamiento de pozos de campos productores en busca de subir la producción. Zamora señala que, de hecho, la producción no se ha podido subir por esas restricciones en la cantidad de taladros disponibles, y ya es mucho mérito poder sostener la producción sin tener nuevos descubrimientos.

Petroleras, muy activas

Según explica el funcionario, en la industria petrolera la mayor parte de la inversión de la industria se va a mantener la producción, en perforar pozos de desarrollo para poder seguir produciendo al mismo nivel, ya que de lo contrario la producción decae, como sucedió en el año 2020. Sin embargo, las petroleras también buscan potenciar las operaciones, no solo en Colombia, sino en los países en los que hacen presencia.



Orlando Cabrales Segovia, presidente ejecutivo de Frontera Energy, explica que la compañía monitorea constantemente diferentes oportunidades para que, a medida que el incremento del precio del petróleo lo permita, se pueda aumentar las inversiones en Colombia, Ecuador y Guayana.



Y si bien aprovecha los altos precios del petróleo a través de su guía de inversiones y producción para 2022, para este año su plan es subir sus gastos de capital a un nivel entre 340 y 395 millones de dólares, un 17 por ciento más en promedio en comparación con los 314 millones de dólares en 2021.



Hace unos días, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, destacó recientemente que el presupuesto de inversión para el 2022 es 50 por ciento más alto que el del año pasado y que lo importante es garantizar que las actividades planteadas se hagan en tiempo y en forma, pero que no hay que perder la disciplina de capital a pesar del repunte de precios.



La ANH estima que este año la perforación exploratoria de nuevos recursos se acerque a los 60 pozos, pero destaca la tendencia creciente en la recepción de formulario para permisos para trabajos posteriores a la terminación oficial de los pozos.



Según Zamora, es claro que hay todos los incentivos para mejorar la producción, pero por más que todo el mundo está optimista y está queriendo invertir, ni existen grandes obstáculos macro, el manejo del día a día es complejo, por ejemplo por los bloqueos a las operaciones, las consultas, las licencias y la logística.



A raíz de ello, la ANH calcula que el promedio de este año de producción de crudo se ubiqué en 760.000 barriles por día, un 3,2 por ciento más que el del 2021, que no contrarrestaría la caída del 5,3 por ciento vista durante el año pasado.

“Íbamos muy bien, pero fue la pandemia, que ha sido el gran complique, pero más que compensado por el aumento de precios del petróleo”, concluyó Zamora.

Más iniciativas de recobro

Según la ANH, en 2021 y lo corrido de 2022 se han evaluado y aprobado 20 proyectos de inyección de agua y recobro mejorado en los campos del país, al tiempo que se ha aprobado un proyecto de inyección de gas hidrocarburo en un campo de gas condensado, y la extensión de un piloto de inyección de aire con propósitos de combustión in situ en el campo Chichimene, operado por Ecopetrol.



Dentro de los proyectos de recobro mejorado se destaca el uso de tecnologías de punta como el uso de surfactantes anfifílicos basados en nanotecnología (campos Balcón, San Francisco y Yaguará), y el piloto de combustión in situ, que es referente mundial para esta tecnología.

Bolsas profundizan su caída y el oro roza los US$ 2.000

Tras iniciar cayendo más del 4 por ciento, las bolsas bajaron sus pérdidas ante nuevas conversaciones en curso entre Ucrania y Rusia. Fráncfort cerró con una pérdida del 2 por ciento, Londres, de un 0,4 por ciento, París un 1,3 por ciento, Milán un 1,4 por ciento y Madrid un 0,9 por ciento.



En Nueva York, el índice Dow Jones perdió 2,37 por ciento, a 32.817 unidades, mientras que el indicador S&P 500 bajó 2,95 por ciento, a 4.201 unidades. A su turno, las bolsas asiáticas registraron fuertes pérdidas, ya que Tokio retrocedió 2,94 por ciento, cayendo a su menor nivel desde noviembre de 2020, mientras que la de Shanghái perdió 2,17 por ciento.



Por su parte, el oro superó brevemente la marca de los 2.000 dólares la onza y cerró en 1.996 dólares en la Bolsa de Nueva York. Además, la tonelada de níquel en la bolsa de metales de Londres ganó en un solo día 66,3 por ciento, al cerrar en un máximo histórico de 48.078 dólares por la crisis ucraniana.