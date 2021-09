Tras la pandemia y el paro, el trancón logístico continúa

Más de año y medio después de que en el mundo se iniciaron las restricciones a la movilidad por la pandemia, que en el caso del transporte de carga por barco hizo que miles de contenedores se quedaran parqueados, la operación logística mundial sigue afectada por una congestión originada en la escasez de trabajadores y vehículos en los puertos, y en un inusitado repunte de las compras de bienes e insumos por internet, que la capacidad de la infraestructura sigue teniendo problemas para atender.



(Le puede interesar: ¿Su licencia de conducción va a caducar? Conozca los pasos para renovarla)

Así lo señalan no solo quienes están a cargo de la operación naviera en el mundo, sino los mismos comercializadores y empresas, que siguen trabajando con muchos obstáculos con el fin de cumplir sus tiempos de entrega a los clientes finales.



Liborio Cuéllar, gerente de la firma Hamburg Sud Colombia, filial del grupo naviero Maersk, explica que el volumen de carga creció y la capacidad de contenedores y de barcos no ha podido ajustarse a este nivel.



“Al cerrarse los puertos, pasó que los contenedores estaban donde no se necesitaban, porque se quedaron bloqueados. Ya estamos en la solución, pero el tema es que hay una falta de espacio y estamos corriendo en todo el mundo”, señala Cuéllar.

(También puede leer: Trabajadores independientes también pueden ahorrar cesantías, conozca cómo)

Y agrega que factores como el encallamiento de un buque en el canal del Suez, y en el caso de Colombia, el paro de 45 días que afectó el comercio exterior por el puerto de Buenaventura, son aspectos que siguen incidiendo en esta situación para el caso de Colombia, especialmente el segundo.



En este sentido, un reciente análisis de la firma Aviomar, realizado para la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham Colombia), reveló que específicamente en Estados Unidos el manejo de los contenedores desde el interior del país para descargue hacia los puertos se ha demorado más de lo usual, entre 4 a 7 días adicionales, lo que ha venido aumentando el tiempo de espera de espacio en las navieras para la salida de los puertos.

"Los fletes mantienen un incremento entre el 45 % y 50 %, como producto, en gran parte, de las situaciones con el transporte previo o posterior al transporte marítimo, dentro de Estados Unidos". FACEBOOK

TWITTER

Y a la situación se han sumado los fuertes incrementos en el comercio electrónico de una gran cantidad de bienes y productos, fenómeno en el cual Colombia no ha sido la excepción, ya que ha mostrado un repunte de alrededor del 130 por ciento en las compras por internet, y un 21 por ciento en el porcentaje de la población que accede a esta opción de compra.



Y explica que en Colombia el panorama sigue siendo difícil, toda vez que los bloqueos en las carreteras durante el paro agravaron más la operación del comercio internacional del país y su contribución a la problemática mundial.



“Las navieras tuvieron que tomar decisiones drásticas en cabotajes a otros puertos para poder cumplir con tiempos, cargues y descargues de mercancías”, recalca la firma Aviomar.



(No deje de leer: Avanzan trabajos para restablecer el servicio de gas a vehículos y empresas)



Según el Grupo Maersk, esta congestión de contenedores no solo está atrasando toda la cadena logística, sino que las empresas que mueven el comercio están corriendo para resolver el tema rápido, dado que el tiempo es limitado ante la cercanía de fechas claves como el Black Friday, al igual que la temporada de Navidad.

Fletes al alza

En medio de esta congestión, la empresa Aviomar llama la atención porque se ha generado un alza en los fletes navieros de hasta un 55 por ciento en los últimos meses, afectando así las operaciones logísticas internas y encareciendo los productos para el consumidor final.



Y no es para menos, ya que otro factor que todavía incide en la congestión de la carga es que en muchos países la operación aérea no se ha normalizado en su totalidad, y por allí se mueve el 20 por ciento de la carga mundial, cuyo costo es mayor, mientras que el 80 por ciento de la carga global se mueve en barcos.



En el caso de Colombia, de acuerdo con Aviomar, los fletes mantienen un incremento entre el 45 y 50 por ciento, como producto, en gran parte, de las situaciones con el transporte previo o posterior al transporte marítimo, dentro de Estados Unidos.



(También lea: ¿Dónde puede cobrar el beneficio de devolución del IVA?)



Al respecto, Liborio Cuéllar, gerente de Hamburg Sud Colombia, explica que las tarifas para quienes operan bajo el mercado de contado o spot han tenido un impacto importante, mientras que las firmas grandes que pactan grandes volúmenes y contratos de largo plazo han tenido una afectación mínima, pero ya comienzan a negociarse nuevas tarifas.



“Las pequeñas sí están afectadas de una u otra manera, pero eso se va a regular”, recalca.



Lo cierto es que luego de la pandemia los servicios marítimos que esta naviera tiene actualmente desde Asia, Europa o Estados Unidos siguen igual y no hay un cambio ni reducción de frecuencias.



Es decir, hay un fuerte pico de volumen de carga ya que entre enero y abril Asia tuvo un crecimiento del 35 por ciento frente a igual período del año pasado, en Latinoamérica la carga de importación está creciendo 27 por ciento y en Estados Unidos lo está haciendo a un ritmo del 45 por ciento, algo que está siendo casi inmanejable.



“Toda la cadena de suministro de todas las compañías del mundo está en un momento en el que requiere mucho tino, cuidado y apoyo”, indicó Cuéllar.

Hay auge de negocios de ‘última milla’

Los profundos cambios que ha tenido el comercio mundial debido a la pandemia, que han hecho que el consumidor final gane protagonismo al requerir sus productos en su domicilio en lugar de ir a comprarlos en un almacén o una bodega, han llevado a un rápido crecimiento de los llamados servicios de la última milla, para la entrega de las mercancías.



Y esto llevó a que las empresas de logística y mensajería locales se adaptaran y aumentaran sus plantas de personal en procura de resolver los requerimientos de servicios de distribución de productos y de mensajería, ya que los vendedores de los productos entendieron que deben tener un servicio más personalizado y con tiempos de entrega cortos.



Pero además, en los últimos meses han llegado agentes foráneos a ofrecer estos servicios. Por ejemplo, en julio, la firma 99 Minutos anunció su llegada a Colombia tras una ronda de inversión por 40 millones de dólares, ya que sus directivas vieron una oportunidad grande de entrar a un negocio que requiere las mejores prácticas para satisfacer las necesidades actuales de los comercios y consumidores.



(Le recomendamos: Banco Caja Social amplía beneficio de productos y servicios gratis)



En ese orden de ideas, recientemente el Grupo Maersk anunció la compra de dos compañías en Estados Unidos y una en Europa especializadas en esa última milla.



“Vamos a meternos en toda la cadena porque nuestro rol de ser socios de los clientes no solo está en el tema marítimo”, dijo Liborio Cuéllar, gerente de Hamburg Sud Colombia, filial del Grupo Maersk.

Encuentre también en Economía:

Banco Caja Social amplía beneficio de productos y servicios gratis

Postobón entra al negocio del café en alianza con Tostao

Amazon quiere contratar a 55.000 nuevos empleados en todo el mundo