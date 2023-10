¿Por qué no subirán las tarifas de energía por el fenómeno de El Niño?

Con la llegada del fenómeno de El Niño, generar energía eléctrica es más costoso y esto hace que suban las tarifas que pagan todos los colombianos cada mes a través de su factura.



También pueden subir si los comercializadores de energía comienzan a cobrarles a los usuarios los 5,1 billones de pesos (saldo a septiembre) que deben por la opción tarifaria, un mecanismo que se usó durante la pandemia.



Sin embargo, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, aseguró que se están tomando varias medidas para evitar que los usuarios deban pagar más por este servicio.



"Estamos transitando a un mecanismo para garantizar que eso no afecte a usuarios ni a las comercializadoras. Si yo logro ajustarlos a todos, bajarán tarifas. Lo que ha ocurrido en el pasado es que suben la tarifa. Nuestro propósito como Gobierno es que bajen", aseguró el ministro en entrevista con Yamid Amat.

Una solución sería la creación de un fondo de solidaridad que permita refinanciar la deuda de la opción tarifaria con participación de todos los agentes de la cadena: generación, transmisión, distribución y comercialización.



Con los aportes que se hagan, incluyendo los del Estado, la idea es financiar esa deuda unos diez años. "Si yo quito ese peso de esa deuda y la redistribuyo, el usuario no va a tener que cargar con alzas de tarifas", señaló el ministro Andrés Camacho.



"Buscamos que no sean solo los usuarios, que sea también el Estado, que sean las empresas. Que la amortización de la deuda la asumamos generadores, transmisores, comercializadores, distribuidores y el Estado", agregó.



No obstante, la presidenta de Acolgén, Natalia Gutiérrez, aseguró que existen fondos (Faer, Fazni, Prone y Fenoge) que podrían temporalmente ser mejor focalizados y refinanciados para aliviar tarifas de los usuarios.



Para la líder gremial, crear un nuevo fondo, como el que proponer el ministro de Minas y Energía, podría implicar un sobrecosto para el sector eléctrico, y en general, para la economía del país.



El ministro también aseguró que se están estudiando nuevas medidas para ayudar a los comercializadores a tener liquidez de cara al fenómeno de El Niño, que es el gran problema, porque actualmente hay suficiente energía para garantizar el suministro del servicio.