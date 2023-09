Como parte de la reforma agraria, el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha puesto la meta de comprarles tierras a los ganaderos para ponerlas a producir en manos de campesinos.



Sin embargo, un año después desde que inició este proceso las compras son mínimas. En entrevista con El TIEMPO, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, explicó las razones por las cuales estos procesos no han avanzado con la agilidad que se quisiera.



De acuerdo con la funcionaria, al Gobierno le han ofrecido en ventas voluntarias más de 1,7 millones de hectáreas, que no solo han llegado por parte de Fedegán, sino por todos los canales.



"La mayoría de los ganaderos tiene muy poca tierra. No podemos comprar tierra de pequeña o mediana extensión porque a ellos tenemos que ayudarles a que produzcan más y mejor", aseguró.

Creo que es importante 'desfeganizar' la reforma

y 'desfeganizar' a los ganaderos FACEBOOK

Además, dice que luego de un año del acuerdo que se firmó con Fedegán solo se ha comprado una finca, pese a que los afiliados al gremio han ofertado más de 580.000 hectáreas.



Esta finca está ubicada en San Marcos, departamento de Sucre y, según la ministra Mojica, no se debió comprar porque es altamente productiva. "La idea es reactivar tierras que no se están usando. Creo que es importante 'desfeganizar' la reforma y 'desfeganizar' a los ganaderos. Es injusto. La ganadería es una actividad muy importante y esencial para desarrollar el agro", agregó.



Otra de las razones por las cuales no está avanzando rápidamente la compra de tierras es porque las ofertas de tierras que llegan están por fuera de las zonas focalizadas. "No vamos a comprar la tierra por comprar, sino para desarrollar la agricultura", dice la ministra de Agricultura.



Muchas de las ofertas están en los Llanos, pero esta región no está focalizada. También ofertan tierras despojadas, en cursos de restitución de tierras, en áreas protegidas o con sucesiones pendientes, por lo que no aplican para ser compradas.



La meta que se ha puesto el Gobierno Nacional es comprar 1,5 millones de hectáreas al 2026, último año de la administración de Gustavo Petro. Esta cifra equivale a la mitad de las hectáreas que se estipulan en el primer punto del Acuerdo de Paz firmado con las Farc.