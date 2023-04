El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, sigue llevando la discusión del Plan Nacional de Desarrollo a los diferentes municipios del país. Hoy fue el turno del foro de Soacha (Cundinamarca).



(Puede leer también: Estas son las mayores amenazas para los CEO colombianos, según encuesta)

Y aprovechando que había línea directa de Transmilenio para llegar al evento, invitó al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Los dos se fueron en el sistema de transporte público juntos.



“Nosotros ponemos en un punto neurálgico todos los asuntos que tienen que ver con el ordenamiento del territorio. Hablamos de la sostenibilidad ambiental de ciudades como Bogotá, Soacha y los municipios de la Sabana parten de la necesidad de ordenar el territorio", indicó el director del DNP.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en el Transmilenio Foto: Sergio Acero/El Tiempo

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, manifestó que “el énfasis del Plan Nacional de Desarrollo es el ordenamiento del territorio y la concurrencia de recursos para sacar adelante proyectos de interés nacional. Las obras de infraestructura son un tema relevante como las obras de acceso y que tienen un alcance regional".



En el Foro regional, se plantearon varias iniciativas y proyectos que tendrían un impacto regional para Cundinamarca y Bogotá, de cara al segundo debate.



(Puede interesarle: Renovar el guardarropa es cada día más costoso; hombres son los más afectados)



En ese sentido, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, destacó la apuesta del Plan de Desarrollo de no departamentalizar la inversión. “El proyecto de deprimir la Autopista Sur no es de Soacha sino del país porque por ese corredor entra la carga y el turismo y por eso respaldo la premisa de no departamentalizar que dice el director del DNP", manifestó.

Cómo va el debate del Plan de Desarrollo

Los coordinadores ponentes y funcionarios del Gobierno siguen analizando las miles de proposiciones que han llegado para elaborar la ponencia para segundo debate del Plan Nacional de Desarrollo, que se podría empezar a discutir la próxima semana.



En primer debate se cayeron la mitad de las facultades extraordinarias. Por ejemplo, las comisiones económicas conjuntas le negaron al Presidente la posibilidad de crear un grupo empresarial del sector eléctrico con compañías como Electrohuila, Electrocaquetá y Cedelca, entre otras, debido a que se podría afectar la “descentralización”.

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Iván González y José Antonio Ocampo en Transmilenio. Foto: Sergio Acero/El Tiempo

También le negaron la creación de dos agencias nacionales: una de Ciencia, Tecnología e Innovación y otra de Seguridad Digital y Asuntos Especiales.



Las otras dos que se cayeron son la que buscaba que el Presidente pudiera redefinir las condiciones de reclusión de la población indígena y la que le permitía la reorganización de algunos fondos estatales.



(En otras noticias: Las crisis están desbordando la economía y la geopolítica: Jeffrey Sachs)



La hoja de ruta del Gobierno de Gustavo Petro se construyó tras el desarrollo de 51 diálogos regionales vinculantes, donde cerca de 250.000 personas entregaron más de 89.000 propuestas.



El documento contempla 1.154,8 billones de pesos para los próximos cuatro años.