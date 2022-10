Con una inversión cercana al billón de pesos en los próximos tres meses Manizales apunta a convertirse no solo en un modelo a seguir en términos de sostenibilidad sino, además, en la ciudad más sostenible de Latinoamérica para el 2030. Los recursos del sector público estarán dirigidos a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la Línea 3 del Cable aéreo y el conjunto de espacio público denominado Campus Manizales, proyectos de más de 130.000 millones de pesos cada uno y que forman parte de una agenda enfocada en lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



Para alcanzar esas metas e involucrar a todos los actores, públicos y privados de la ciudad, el Laboratorio de Innovación Pública de la Alcaldía de Manizales, llevó acabo a mediados de octubre la '2ª Semana Acción por el Desarrollo Sostenible en el sector Fundadores', con la que se buscó construir una relación en la que los ciudadanos entiendan que el gobierno "puede ser un aliado para construir desarrollo y no solo un proveedor de servicios públicos”, según lo manifestó Oscar Andrés Jiménez, responsable de dicho laboratorio y coordinador de la estrategia Manizales en Clave de ODS.



Los tres días de actividades dejaron grandes avances, indicaron sus organizadores, pues permitieron la presentación de 20 proyectos estratégicos en la 'Exposición Interactiva' y 36 Resultados de tesis de maestría en la 'feria de investigación'.



Fueron siete escenarios simultáneos en los que se promovieron esa iniciativa, los cuales incluyeron dos ferias ODS, foros de innovación e investigación, ferias de intercambios y ruedas de conexiones, en los que participaron más de 3.700 ciudadanos, 15 instituciones públicas y privadas y 22 panelistas. Más de 150 personas participaron del montaje y exposición de toda la feria



El certamen también contó con cinco ciudades del mundo invitadas, entre las que estaban Bonn (Alemania), Rosario (Argentina), Mixco (Guatemala), Cuenca (Ecuador), ONU Habitat (desde Nairobi, Kenia), mientras que por Colombia las regiones invitadas fueron Valle del Cauca, Antioquia, Pereira, Bogotá, el Gobierno Nacional y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Uno de los objetivos principales de esa promoción fue darles a conocer, no solo a las diversas instituciones que promueven el cumplimiento de los ODS sino también a los ciudadanos, que Manizales puede convertirse en la ciudad líder de latinoamericana en desarrollo sostenible.



“Hacemos una apuesta para el 2030, queremos ser una de las ciudades más influyentes por nuestra agenda ODS. Se necesita trabajar con resiliencia, pero también con prospectiva y planeación”, dijo Carlos Mario Marín Correa, alcande de la ciudad.



Por eso, en la ciudad se ha venido implementando una estrategia llamada “Manizales en clave ODS”, con la cual se busca dar un reconocimiento a las ideas que los actores que están desarrollando en sus iniciativas, que no solo lleven al logro de estos ODS, sino que permita migrar a su ADN la identidad y compromiso por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.



Dicha estrategia se articula a partir de cinco grandes líneas de acción: Ciudad Educadora, ciudad competitiva, Movilidad Sostenible, Vivienda y Hábitat y Acción por el clima. En cada una de las líneas hay proyectos estratégicos, iniciativas ciudadanas y empresariales, líneas de investigación académica, todo articulado desde la Plataforma Manizales en Clave de ODS.



Algunos ejemplos de esos proyectos son: Líneas 3, 4 y 5 del Cable aéreo, Sistema integrado de Transporte, Plantas de tratamiento de Aguas residuales, Planta de Biogas de La Esmeralda, Reposición del alumbrado público, Red de Parques Verdes, Campus Manizales, el Ecosistema de Emprendimiento e Innovación, Red de Escenarios Deportivos de Manizales, Mejoramiento Integral de Barrios, el sistema SUMA, entre otros.



Como se recuerda, por primera vez en la historia, en 2015, 193 países decidieron por unanimidad apropiar la agenda 2030, y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el fin de emprender acciones concretas para lograr el mundo que soñamos: uno sin dejar a nadie atrás.



