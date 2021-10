La mayoría de jefes de hogar volvió a la oficina y rechaza el teletrabajo

Cerca de 89 de cada 100 jefes de hogar en Colombia ya retornaron a sus puestos de trabajo, mientras que poco más de 53 no quiere volver nunca a laborar de forma remota, esto es teletrabajo, trabajo en casa o modalidad virtual, una vez se supere la actual coyuntura de pandemia que vive el país.



(Lea también: Día sin IVA: la guía completa para aprovechar la jornada)

Estos son apenas dos de los hallazgos que arrojó la más reciente encuesta de Pulso Social (septiembre), elaborada por el Departamento Administrativo nacional de Estadística (Dane), que en esta oportunidad dedicó un capítulo para conocer la percepción sobre la situación actual y futura de los jefes de hogar en materia laboral.



Poco más de la mitad de los consultados por el ente estadísticos (50,9 por ciento) indicó que la mayor parte del tiempo, previo a la realización de la encuesta, se encontraba trabajando; un 35,4 por ciento estaba dedicado a los oficios del hogar, mientras que 5,8 por ciento buscaba una oportunidad laboral.



(Le puede interesar, además: Gasolina extra ha sufrido menos de cuarta parte de impacto de alza de crudo)



Los jefes de hogar hombres continúan teniendo una mayor ventaja laboral frente a las mujeres, quienes siguen estando, en una proporción más alta, al frente de las labores del hogar.



Según el Dane, al momento de realizar la encuesta, el 68,9 por ciento de los jefes de hogar hombres reportaron estar trabajando, frente al 39 por ciento de las mujeres, que en una mayor proporción (50,1 por ciento) estaban a cargo de los oficios de la casa, labor que recayó solo en el 12,1 por ciento de los hombres en ese mismo periodo.



La encuesta también revela que la mayoría de quienes aún continúan laborando de forma remota dedican 41 horas o más a dichas obligaciones (35,8 por ciento), seguidos por quienes dedicaron 17 a 32 horas a ello (26,5 por ciento).



Los resultados muestran, además, que los hombres son quienes más horas dedican a trabajar de forma remota, mientras que son más las jefas de hogar con jornadas laborales más cortas desde sus casas.



Cerca del 52 por ciento de los jefes de hogar consultados por el Dane también le dijeron a la entidad que no tienen tareas laborales que se puedan realizar desde sus casas, el 41,7 por ciento manifestó no realizar esas labores y solo el 6,7 por ciento precisó que sí podría realizar algunas actividades relacionadas con sus trabajos desde su hogar.



(Le recomendamos: Precio del Brent alcanzó los US$ 86 tras declaraciones de ministro saudita)



Uno de los aspectos que revela la encuesta del Dane es que la experiencia del trabajo remoto para la mayoría de jefes de hogar no fue del todo tan satisfactoria, pues poco más de 53 de 100 consultados por la entidad manifestaron no querer retornar nunca a esa modalidad laboral, una vez se supere la pandemia.



Ese sentir es muy similar tanto en jefes como jefas de hogar, aunque la encuesta no recoge los motivos por los cuales ese alto porcentaje de personas no desearían volver al teletrabajo.



Un 19 por ciento estaría dispuesto a trabajar unos cinco días a la semana en esa modalidad, mientras que cerca del 10,5 por ciento lo haría muy de vez en cuando.



Otros hallazgos

La encuesta de Pulso Social también indagó sobre otras condiciones de los hogares colombianos y las perspectivas futuras que estos tienen a medida que avanza tanto la recuperación de la economía como la lucha por erradicar el covid-19 con el plan de vacunación. La encuesta arrojó que más del 56 por ciento de jefes y jefas de hogar ya cuentan con las dos dosis de los biológicos.



En efecto, si bien las cifras del propio Dane muestran una notable recuperación de la actividad económica, que la casi totalidad de renglones de la producción se encuentran en plena operación y que se han desmontado la mayoría de restricciones a la movilidad de personas, los hogares del país no son muy optimistas frente a su situación actual ni futura.



(Además: ‘Viene un año de volver a prender la máquina del crecimiento’: Terpel)



De hecho, el ente estadístico les preguntó a los jefes de hogar si respecto a la situación del año pasado hoy en día tiene mayores posibilidades de adquirir ropa, zapatos o alimentos, entre otros productos básicos.



La mayoría respondió que no. En efecto, 64 de cada 100 encuestado por el Dane indicaron que no tenían modos de realizar ese tipo de compras, 32 precisaron que tenían iguales posibilidades de efectuar esas compras, mientras que solo 4 indicaron que sí.



La situación se complica aún más si se trata de ahorrar, pues más del 78 por ciento de los jefes de hogar consultados señalaron que de sus ingresos no les quedaba nada para destinar al ahorro y cerca del 10 por ciento manifestó, incluso, que no contaban con ingresos en la actualidad.



Esta última condición cobija a cerca de 42 de cada 100 jefes de hogar consultados en Popayán, a más de 33 de la ciudad de Sincelejo y cerca de 28 en Valledupar.



(Lea: Temen crisis de puntualidad en El Dorado por mayor tráfico en noviembre)



La situación menos crítica, por falta de ingresos, se registra en las ciudades de Armenia, Medellín, Manizales y sus áreas metropolitanas, así como en Santa Marta, con menos del 6,2 por ciento de los hogares consultados en dicha situación.



En línea con ese estado actual, los mismos tampoco están previendo realizar inversiones de mayores cuantías en los próximos meses, según se desprende de la misma encuesta.



En efecto, el 96,5 por ciento de las y los jefes de hogar indicaron que ellos, o algún miembro de su hogar, no están planeando comprar un automóvil nuevo o usado en los próximos dos años y el 89,3 por ciento no tiene previsto adquirir, construir o remodelar una vivienda en ese mismo rango de tiempo.



El 78,8 por ciento, por su parte, dijo que tenía menores posibilidades de que él o ella, o alguno de los integrantes del hogar, realizara compras de muebles, televisor, lavadora u otros aparatos electrónicos.

Confianza de hogares al alza

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se situó en septiembre en 37,7, un aumento de 1,8 puntos frente al registrado en agosto pasado para las 23 ciudades y áreas metropolitanas, según lo reveló el Dane en su encuesta de Pulso Social de septiembre.



En la misma se indica que para el 39,9 por ciento de los consultados por la entidad la situación económica de su hogar era peor frente a la vivida 12 meses atrás, y para el 43,6 por ciento, igual.



(Además: Iberia ampliará sus frecuencias semanales a Colombia)



Por su parte, para el 41,6 por ciento de los jefes de hogar consultados por el Dane en septiembre pasado la situación económica del hogar será igual dentro de 12 meses, mientras que para el 16,5 por ciento será peor.



EL TIEMPO