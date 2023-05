La industria automotriz fue uno de los mercados más afectados por la pandemia del covid-19. En los últimos dos años, los consumidores colombianos han reportado un incremento exponencial en el precio de los carros nuevos, situación que ha dificultado suadquisición.

Caída en el mercado automotriz



Según los datos entregados por Oliverio García, presidente de Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), el mercado de los carros en Colombia ha venido cayendo, desde agosto del año pasado: “En lo corrido de este año llevamos matriculados un poco menos de 61 mil unidades, eso son 17 mil unidades menos que los primeros 4 meses del año pasado”.

Facebook Twitter Linkedin

Oliverio García, presidente y fundador de Andemos Foto: Asociación Colombiana de Petroleo y Gas

En una entrevista con EL TIEMPO, el fundador de Andemos explicó que hay una preocupación en el sector automotriz por el bajo porcentaje de ventas. “Prácticamente, es un mes de ventas lo que se ha perdido por la contracción, esto se debe a dos factores fundamentales”, dijo.



Uno de los principales motivos que estaría afectando el mercado de vehículos en Colombia son las altas tasas de interés que se están manejando y que complican el financiamiento de este producto que en su gran mayoría se compra a crédito.



“Hay que tener en cuenta que este es un mercado altamente apalancado por el sector financiero, usualmente cuando la gente compra un carro lo financia. Al encarecerse el costo del dinero, aprieta bastante la disposición de compra por parte de los hogares, los indicadores del consumo de los hogares en los últimos meses ha venido cayendo, especialmente en bienes duraderos como son el tema de los vehículos”, indicó Oliverio García.

¿Por qué los carros están costosos en Colombia?

Este mercado es elástico a las variaciones de precio, si estos aumentan, la demanda se contrae y tiene una relación inversa FACEBOOK

TWITTER

El presidente del gremio explicó que se han incrementado los precios en el mercado de automotores con respecto a otros años, y esto se da como consecuencia de la pandemia, que afectó el mercado global de vehículos, complicó su abastecimiento y ha contraído este sector.



Oliverio García afirmó que hubo una oferta limitada de vehículos nuevos, disminuyendo la disponibilidad de carros a nivel global y provocando la caída de las ventas. Además, el incremento en los precios de este producto ‘afloró’ el mercado de los automóviles usados.



Pero no es el único factor que ha afectado el precio de los carros en la actualidad, el directivo de Andemos señaló que "la inflación que sufre la economía mundial" está golpeando el mercado, y esto encarece la adquisición de un vehículo nuevo.



“Otro factor que ya tiene que ver con uno doméstico, ha sido la devaluación que el peso ha tenido en los últimos 12 meses, eso en algún momento se traduce en el precio de los vehículos. No olvidemos que este mercado es elástico a las variaciones de precio, si estos aumentan, la demanda se contrae y tiene una relación inversa; si los precios caen, la demanda se expande”, afirmó el directivo.

Facebook Twitter Linkedin

Cifras de ventas de carros en Colombia en los primeros meses del año Foto: Andemos

Lo que sí ha cambiado es el precio de los carros porque la demanda se ha contraído FACEBOOK

TWITTER

Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), explicó para EL TIEMPO que los precios de los vehículos están costosos porque la tasa de cambio se ha devaluado y este producto es importado, por lo que es pagado en dólares.



“Por el incremento de la devaluación se han encarecido. No hay novedades en el mercado, lo que sí ha cambiado es el precio de los carros porque la demanda se ha contraído. En la primera quincena de mayo, la caída del mercado con relación a la primera quincena de mayo del año pasado fue del 36,2 %”, indicó el funcionario de Fenalco.

Facebook Twitter Linkedin

Nissan Versa RS Colombia Foto: Suministrada

Otro detalle a tener en cuenta es el mercado de vehículos usados que se ha venido fortaleciendo con cifras de ventas históricas para el país. “Nosotros calculamos que el mercado de usados puede estar entre las 900 mil y el millón de unidades, el año pasado alcanzó la venta de 1.2 millones, el mejor segundo año de la historia. El mercado de usados sí ha venido fortaleciéndose”.



Y señaló: “Hemos visto que la relación de nuevos con usados ha venido aumentando progresivamente, antes se hacían tres traspasos por cada vehículo nuevo, el año pasado tuvimos una tasa de 4.1, y este año ya vamos por encima de cinco, ha aumentado un punto”.



(También le puede interesar: Reyes del mercado en Colombia: carros más vendidos en cada uno de los últimos 10 años).



Para el empresario es importante destacar que los vehículos nuevos que ingresan a Colombia son "altamente gravados" por diferentes impuestos. Según cifras entregadas por Andemos, en el país un carro nuevo tiene impuestos de hasta el 35 % y pueden subir “porque los anuncios del Presidente, de ajustar los aranceles, deja más nervioso al mercado”.



Sin embargo, comparando a Colombia con América Latina, los precios están "en la media" a los de la región, pero basados en datos en países europeos y Estados Unidos, los costos aumentan de forma exponencial.

Creo que las variaciones de precios deben ser muy parecidas en América Latina, los precios de Colombia deben de ser muy similares FACEBOOK

TWITTER

“Sin duda los carros son costosos, pero si nos comparamos con América Latina creo que debemos de estar en la media. Pero si comparamos a nivel mundial son más caros, porque los aranceles son más caros; mientras el arancel en Estados Unidos para vehículos es del 2 %, en Europa la tasa es del 10 %, aquí tienen aranceles del 35 %, descontando los acuerdos comerciales. Además, hay muchos países que abastecen a Colombia, en donde no hay acuerdos comerciales, estamos hablando de la India, Japón, China, que son productores importantes de vehículos que ingresan al país”, indicó el presidente de la asociación.



Y agregó: “Creo que las variaciones de precios deben ser muy parecidas en América Latina, los precios de Colombia deben de ser muy similares, de pronto hasta más altos, países como Chile que es un mercado importante, maneja aranceles más bajos, junto a México, Argentina, Brasil y Ecuador. En materia de precios comparativos no destacaría una gran diferencia de lo que hay en Colombia, frente a lo que hay en otros países”.

Facebook Twitter Linkedin

Top-10 de los carros más asequibles Colombia 2023 Foto: iStock

Proyección del mercado para el segundo semestre del año

Creo que va a haber una tendencia al incremento de los canales o al restablecimiento de los niveles de inventario FACEBOOK

TWITTER

Por último, Oliverio García dio su análisis para el segundo semestre del año y explicó que el mercado de los vehículos nuevo debe estabilizarse porque habrá más inventario (situación que fue nula en pandemia) y, bajo las leyes de la oferta y la demanda, los precios podrían tener una tendencia hacia la estabilidad.



“Ya comienza a verse inventario en los canales, especialmente en unos modelos más que otros, pero al final yo creo que va a haber una tendencia al incremento de los canales o al restablecimiento de los niveles de inventario. Eso debería de impactar varias cosas”, expresó.



(Lea aquí: Ford Fiesta: ¿Qué tipo de vehículo es y por qué saldrá del mercado en 2023?).

Facebook Twitter Linkedin

En abril de 2023 se matricularon 13.740 vehículos nuevos. Foto: Renault / Kia / Toyota

Y afirmó que: "Vamos a empezar a ver una dinámica comercial que habíamos dejado de ver en los años posteriores a la pandemia, precisamente por la falta de disponibilidad del producto. Ahora vamos a empezar a ver más dinámicas de ofertas y descuentos que hace tiempo no veíamos".



Eso sí, dejó claro que los precios difícilmente tendrán una fuerte caída. “El comportamiento de los precios va a depender de los niveles de inventarios, de las promociones y del comportamiento del dólar. Coincido con las encuestas que hemos hecho es que por lo menos los precios deberían estabilizarse, no sé si bajar”.



Además, recalcó que las variaciones del dólar serán fundamentales para que los precios de los vehículos nuevos aumenten, o se estabilicen. “Si el dólar mantiene una tendencia como la que hemos visto en las últimas semanas de revaluación, pues ahí si uno puede esperar a que los precios bajen, pero no debemos olvidarnos que ha habido una devaluación importante”.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO