La reforma tributaria empieza a preocupar a los gremios

Luego de que el Ministerio de Hacienda volvió a señalar que con la reforma tributaria productos como el chocolate, el café, el azúcar y la sal podrían ser gravados con un IVA del 19 por ciento, dado que el Gobierno no los considera indispensables dentro de la canasta básica familiar, algunos gremios cuyas ventas incluyen esos productos expresaron su desacuerdo.



Asocaña manifestó su preocupación por la afectación que un aumento del IVA que se paga sobre el azúcar tendría en los hogares. Dijo que en el 94 por ciento de ellos ese producto es parte de las compras, pero prefirió no responder si en esa cifra tenían en cuenta la devolución del IVA para 4,7 millones de hogares que se aprobaría en el mismo proyecto.



El gremio señala que no le preocupa que se afecten sus ventas de azúcar sino que las familias tendrán que dedicar más ingreso para comprar el producto, lo que reduce el recurso para la compra de otros bienes que, aunque no son esenciales, “son importantes para la recuperación de la demanda”.



También afirmó que un incremento del IVA sobre el azúcar podría aumentar el contrabando, lo que terminaría desplazando la producción nacional.



Cabe aclarar que para no afectar el bolsillo de las familias más pobres del país, el proyecto de reforma propondrá ampliar la base de devolución del IVA a 4,7 millones de hogares; de aprobarse, cada uno recibiría 45.000 pesos mensuales, a manera de compensación.



Asocaña también se abstuvo de comentar si para el gremio sería preferible mantener el IVA a productos como el azúcar en lugar de girar a los hogares la devolución del impuesto o cuáles podrían ser fuentes alternativas de recaudo al aumento del tributo.

'Estamos lejos de que la pandemia se supere'

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) también se pronunció sobre la reforma tributaria.



Su presidente, Jaime Alberto Cabal, afirmó que lo que más le molesta al gremio es el momento en el que esta quiere sacarse adelante: “Estamos lejos de que la pandemia se supere, de que las restricciones finalicen; la vacunación no ha impactado al grueso de la fuerza productiva y eso hace que la reactivación se aplace. No existen las condiciones económicas, sociales ni políticas para aventurarnos a tramitarla”, dijo.



De acuerdo con Cabal, a los comerciantes también les inquieta el impacto que tendrán sobre el consumo el incremento del IVA y la eliminación de exenciones que estimulan el ahorro.



Señaló que los comerciantes son conscientes de que el Gobierno necesita equilibrio fiscal, pero que muchas veces este no solo se logra con más ingresos sino con una reducción de gastos, que permita redireccionar recursos a programas sociales: “De eso no conocemos nada.

Además de ajustes en ese sentido se necesita una reforma integral al tamaño del Estado; estimular la generación de empresas, de empleo, para que la gente no viva subsidiada sino que se integre al aparato productivo. Es vital hacer un mayor esfuerzo en materia de formalización y para eso se necesita también una reforma laboral”, explicó Cabal.



Frente al riesgo que supone que Colombia pierda su grado de inversión si no saca adelante la reforma, el presidente de Fenalco insistió en que es necesario convencer a las calificadoras de que este no es el momento adecuado, “a la mitad de una pandemia y con una economía convaleciente”.



Por último, sugirió al Gobierno no concertar, en torno a la reforma, solo con las bancadas en el Congreso, “también con los sectores productivos que están sufriendo por la

Convocan paro contra el proyecto

Las centrales obreras convocaron un paro para el miércoles 28 de abril contra la reforma fiscal y social que buscaría los recursos para atender la crisis por la pandemia y extender el ingreso solidario y llevar la devolución del IVA a más de 4 millones de hogares.



Los sindicatos se oponen a que se apruebe el proyecto que ampliaría la base de contribuyentes del impuesto de renta, aumentaría el IVA a productos que pagan una tarifa del 5 por ciento, aumentaría el impuesto a riquezas de más de 5.000 millones de pesos y a los 20.000 pensionados que reciben 7 millones de pesos mensuales.

