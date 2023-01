Colombia acumula la inflación más alta de este siglo. En este contexto, las ayudas financieras pueden percibirse como soluciones rápidas a la falta de liquidez; sin embargo, esta urgencia puede hacernos incurrir en riesgos que compliquen más aún nuestra situación. Carlos Ramos Juárez, profesor del Máster Universitario de Asesoramiento Financiero y Bancario y del Máster Universitario en Gestión de Riesgos Financieros de la Universidad Internacional de La Rioja (Unir), habló con EL TIEMPO sobre la alta inflación.



¿Cómo interpreta la inflación en Colombia? ¿Cuáles son las causas reales?

La tasa de variación interanual en Colombia ha sido, a octubre, de 12,53 por ciento. Son de reseñar los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas con una tasa interanual de 27 por ciento, frente al descenso de otros como la enseñanza.



Existen diversas causas: el aumento del costo de los factores de producción, el aumento de la demanda, la depreciación de la moneda y las expectativas, pues si las personas esperan que los precios aumenten, pueden estar más dispuestas a pagar precios más altos ahora, lo que puede contribuir a un aumento en los precios.



Un dato para tener en cuenta es que a medida que sube la inflación, aumentan las diferencias de ingresos de los grupos socioeconómicos y más cuando ha estado centrada en productos de primera necesidad, como alimentación y bebidas no alcohólicas. Colombia no es el único país que enfrenta un fenómeno inflacionista de grandes magnitudes. Brasil, Chile y Perú han registrado también cifras históricamente altas.

¿Hay desabastecimiento de bienes o exceso de demanda?

Es posible que haya desabastecimiento de ciertos bienes o exceso de demanda en Colombia que afecte los precios, pero es importante tener en cuenta que estos factores pueden afectar los precios de manera temporal y no necesariamente contribuir a un aumento sostenido de la inflación. Como dije, puede haber otros factores, como el aumento del costo de los factores de producción, el aumento del tipo de cambio, las expectativas inflacionarias y las políticas monetarias expansivas. Ya se han tomado medidas económicas como la subida del tipo de interés.

¿Cree que en el dato de inflación se reflejan ingresos oscuros como los del narcotráfico, que presionan los precios?



No es probable que este tipo de ingresos tengan un impacto significativo en el dato de inflación. Esos ingresos pueden tener algún impacto en los precios de ciertos bienes y servicios individuales, como por ejemplo en el mercado de la droga ilegal.

¿Las ayudas financieras pueden generar más recursos para gastar y, por tanto, mayor inflación?



Pueden contribuir a la inflación en ciertas circunstancias. Si estas ayudas se utilizan para aumentar el consumo de bienes y servicios, pueden contribuir a un aumento en la demanda y, por tanto, a un aumento en los precios de los bienes y servicios. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el impacto de las ayudas financieras en la inflación dependerá de diversos factores: la cantidad de ayudas financieras proporcionadas, la elasticidad de la oferta y la demanda de los bienes y servicios y las expectativas inflacionarias de los consumidores. Además, es importante tener en cuenta los otros factores que hemos comentado anteriormente como el aumento del costo de los factores de producción, el aumento del nivel de demanda, el aumento del tipo de cambio y las políticas monetarias.

En situaciones así, las familias recurren a microcréditos y otras deudas. ¿Qué opina sobre esto?



Las deudas pueden ser una herramienta útil para ayudar a las familias en situaciones de emergencia o para apoyar el desarrollo de pequeñas empresas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que tomar deudas también conlleva ciertos riesgos y responsabilidades.

Las familias deben asegurarse de que pueden hacer frente a los pagos de estas deudas de manera responsable y sostenible. De lo contrario, pueden enfrentar problemas financieros y dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias. Por lo tanto, es importante que evalúen cuidadosamente si es la mejor opción, y que busquen asesoramiento financiero si tienen dificultades para hacer frente a sus deudas.



También deben tener en cuenta que hay otras formas de obtener ayuda financiera, como las gubernamentales o las donaciones de organizaciones sin fines de lucro, que pueden ser más apropiadas para algunas familias en determinadas circunstancias.

¿Qué consejos ofrece para manejar esta situación?



Comparar diferentes opciones y elegir la que ofrezca la tasa de interés más baja y las condiciones más favorables en el caso de devolución. Leer y comprender los términos y condiciones, evaluar si pueden hacer frente a los pagos, considerar otras formas de ayuda financiera y buscar asesoramiento.