Atrasos en Hidroituango elevan precio de la energía a industriales

A pesar de que los embalses están en niveles del 84 % y que se prevé que el 2022 sea un año neutral con precios favorables para la compra de energía en bolsa (este año su costo está 47 % por debajo de todo el 2020 con 160,27 pesos el kilovatio), los grandes consumidores del país ya comenzaron a tener dificultades para contratar energía para los próximos tres años.



Lo anterior debido a que por factores de gran relevancia como el atraso en la entrada en operación de la central hidroeléctrica Ituango y la demora que vienen sufriendo los proyectos de energía renovable adjudicados en 2019, se están comenzando a ver fuertes presiones al alza en los precios de los contratos de energía que están cotizando con los comercializadores.



Según explica Andrés Izquierdo, socio director de la firma Óptima Consultores, principalmente por esta dos causas están quedando por fuera entre 2.000 y 3.000 megavatios de energía para su comercialización vía contratos, toda vez que los generadores cuyos proyectos están demorados deben acudir el mercado mayorista para comprar la energía con la que deben cumplir sus obligaciones, tanto de energía firme del cargo por confiabilidad como de generación contratada hace dos años.

El experto explica que, en la práctica, entre el 2020 y el 2021 hay aumentos entre el 20 por ciento y el 30 por ciento entre las tarifas ofertadas a los grandes consumidores por los comercializadores frente a las del año pasado. Es decir, que en 2020 hubo cierres de contratos entre 195 y 210 pesos el kilovatio, pero este año ya se están viendo contratos de 225 y 260 pesos por kilovatio.



“Es una situación bastante preocupante. Lo más preocupante es que la mayoría de los comercializadores no ofertan energía. Dicen que no tienen disponibilidad en este momento, pues básicamente porque esos contratos ya se los vendieron o a Hidroituango o a estos generadores de energías renovables; es decir, las empresas asignadas en la subasta del 2019”, recalca. Y explica que por ahora el país experimenta un fenómeno de la Niña y los embalses van a llegar a niveles históricos, con buen nivel, se prevé que en el año 2022 sea neutral y por ello habrá precios de bolsa muy favorables.



Pero, en algún momento del 2023 y del 2024, agrega, muy seguramente se podría dar la llegada de un fenómeno del Niño y allí es cuando los grandes consumidores entrarían a asumir las consecuencias de no conseguir hoy contratos de energía que les sirvan como cobertura en dichos períodos secos, cuando la energía en bolsa se encarece de forma sustancial.



“El año 2022 suena muy bien en términos de precio de bolsa, pero el no tener una cobertura lo va a exponer en 2023 y 2024, que serían bastante complejos en la medida en que existe la posibilidad de que tengamos un fenómeno del Niño con las consecuencias que generalmente se dan por cuenta de un verano de estas características”, recalca el experto de Óptima Consultores.



Presión sobre el gas

De acuerdo con el experto de esta firma de consultoría, hay factores adicionales que desafortunadamente siguen confluyendo hacia el mismo periodo del 2023 y 2024.



Por ejemplo, al revisar la situación de mercado de gas, el país continúa en la misma discusión que no termina nunca porque gradualmente se han venido reduciendo las reservas y no hay certeza del volumen de suministro para la gran industria, que es gran consumidor de gas, así como para las plantas térmicas, que en momentos de sequía deben salir a respaldar la generación eléctrica haciendo uso intensivo de este combustible.



Además, la reciente interrupción del abastecimiento en el centro del país, por un derrumbe y un problema técnico en el campo Cusiana, volvió a agitar el debate entre productores, los transportadores y los importadores, quienes no llegan a un acuerdo que dé señales de largo plazo del suministro y de los precios del gas natural. “Unos por un lado dicen que hay gas y que está perfecto, y los otros que no y que hay que poner una planta de regasificación. El hecho es que los que dicen que hay gas, pues no lo muestran”, advierte.

Y en la medida en que ese balón se sigue pateando hacia adelante, y no se tomen las decisiones adecuadas, crece la probabilidad de que ante un nuevo fenómeno del Niño en 2023 o 2024 y la opción latente de que Hidroituango se pueda volver a atrasar, así como los proyectos renovables, ante una demanda de gas que crece de forma consistente se puede generar una presión muy grande sobre el precio de este energético.



Lo anterior porque las térmicas que tienen esos compromisos de generación con este combustible van a salir a conseguirlo para prever esas posibles contingencias en el Niño y para ello deberán acceder a opciones mucho más caras de lo normal.



Izquierdo recalca que lo importante es que los industriales y grandes consumidores de energía y gas tengan claridad de lo que puede pasar de aquí al 2024, ya que si no se mueven ya y no negocian su energía con anticipación, para mitigar las posibles exposiciones a bolsa que puedan tener, sencillamente pueden pasar unos momentos muy complicados entre el 2023 y el 2024.



Tarifas de distribución también subirán costos

Adicionalmente a la posible subida de precios de energía en 2023 y 2024, con las limitantes actuales para tener coberturas o contratos de precio fijo, otro componente que comienza a presionar las tarifas de energía de los usuarios industriales es el aumento del precio del componente de distribución, por la puesta en marcha de la resolución 015 del 2018, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).



Con base en esta resolución, a medida que las empresas de distribución realizan sus inversiones pueden iniciar el cobro de una remuneración mayor, que en el caso del centro del país equivale a un aumento del 30 por ciento en los cargos de distribución y por reducción de pérdidas.



“Si vamos a poner un ejemplo, en Codensa las tarifas subieron cerca de 24 pesos por kilovatio en distribución y 7 pesos en la parte de pérdidas, y eso es una tonelada de plata cuando uno multiplica por la cantidad de energía que puede consumir un industrial”, advierte Andrés Izquierdo, socio director de Óptima Consultores.



Y es que solamente esos siete pesos en un millón de kilovatios o en 500.000 kilovatios implican aumentos de entre 3,5 millones y 7 millones de pesos en el valor de la factura, y son costos que quienes están al frente de las empresas deberán tener planteados en sus presupuestos.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios

En Twitter: @omarahu

