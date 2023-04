Los datos de la industria manufacturera colombiana con corte a febrero continúan reflejando la coyuntura económica que vive en país. Y es que la más reciente encuesta manufacturera del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), dejan ver que para el segundo mes del presente año, si bien la producción de ese importante renglón de la economía tuvo una muy leve mejoría frente a enero del mismo año, por el lado de las ventas la situación es un poco complicada.



Las estadísticas del ente oficial indican que en febrero pasado la producción real de la industria manufacturera presentó una variación real anual de 0,4 por ciento, nivel en el que se ha mantenido sin mayores variaciones desde diciembre del 2022.



No obstante, las ventas del sector registraron una caída del 1,1 por ciento real anual, desempeño que no se registraba desde igual mes pero del 2021. El personal ocupado, a su ves tuvo un crecimiento del 1,3 por ciento, sin que se presentara una mayor variación frente a los meses anteriores y sí más bien manteniendo una tendencia a la baja observada desde finales del año pasado, según muestra el reporte del Dane.



De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 15 registraron variaciones positivas en su producción real (3 menos que en enero), sumando 3,6 puntos porcentuales a la variación total anual y 24 subsectores con variaciones negativas (3 más que en el primer mes del año) que restaron en conjunto 3,3 puntos porcentuales a la variación total.



En el segundo mes del presente año la Fabricación de carrocerías para vehículos automotores y remolques; a Coquización, refinación de petróleo, y mezcla de combustibles y Fabricación de jabones y detergentes, perfumes y preparados de tocador, fueron las actividades que más crecieron en ese periodo, con 48,5; 24,3 y 21 por ciento anual, respectivamente.



No obstante, la Coquización, refinación de petróleo, y mezcla de combustibles fue la actividad que más aportó a la variación de la industria en general en ese mes con 1,4 puntos porcentuales, seguida por la Fabricación de jabones y detergentes, perfumes y preparados de tocador con 1 punto porcentual.



En cuanto a ventas en ese segundo mes del año, la mayor variación anual se dio en la actividad de Fabricación de carrocerías para vehículos automotores y remolques, con un crecimiento anual del 56,4 por ciento, seguido por las Industrias básicas de hierro y acero, con 28,9 por ciento, mientras que el tercer lugar en crecimiento de ventas fue para Coquización, refinación de petróleo, y mezcla de combustibles con 15,5 por ciento.



El mayor aporte en este frente corrió por cuenta de Coquización, refinación de petróleo, y mezcla de combustibles y Fabricación de jabones y detergentes, perfumes y preparados de tocador, con 0,9 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente.



En febrero, la fabricación de autopartes y accesorios para vehículos tuvo un repunte en el personal ocupado de 15,3 por ciento, la fabricación de vehículos automotores del 14,5 por ciento y la de de vidrio y sus productos 11,5 por ciento.