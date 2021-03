Expertos señalan que debe analizarse impacto de aumentar el IVA

Aunque aún no se conoce el texto definitivo del proyecto de reforma tributaria, sus ejes ya son objeto del análisis de expertos que aunque en general lo ven con buenos ojos, sugieren ajustes para evitar que la gente de ingresos básicos acabe afectada y lograr que quienes tienen más, aporten más.



A Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, le preocupa que los componentes centrales de la reforma afecten a la población sánduche, aquella que no es lo suficientemente pobre para recibir subsidios y devenga ingresos bajos.



“El proyecto –señala Reyes- está orientado a poner a pagar más IVA a todo el mundo, y eso incluye a la gente que devenga un salario mínimo y que no va a recibir compensación alguna. A eso hay que sumar el impuesto de renta que se impondrá a los trabajadores que viven mes a mes de su trabajo”.



El experto agrega que debería ponerse un mayor foco en “quienes realmente perciben ingresos muy altos de sus empresas, por ejemplo, a través de ganancias ocasionales y rentas no laborales; ellos podrían pagar impuestos justos”.



Frente a la propuesta que hace el proyecto de subir el impuesto a los dividendos y a los patrimonios de 5.000 millones de pesos o más, Reyes asegura que aún hay margen para buscar un mayor aporte de esas fuentes. “En un país donde las empresas no pagan a sus accionistas mediante dividendos sino a través de figuras distintas, como la recompra de acciones que les aportan ganancias ocasionales menos gravadas, subir el impuesto a los dividendos es un gesto simbólico”, dice.



Afirma que la propuesta frente al impuesto al patrimonio “es una de las cosas positivas que trae este proyecto, pero hay que tener en cuenta que patrimonios muy altos del país no se declaran, en concordancia con el estatuto tributario, al valor del mercado sino a uno contable muy por debajo; es decir, están subvalorados”.

Urge simplificar el sistema tributario

Para Horacio Ayala, exdirector de la Dian, el proyecto de reforma “se convertirá en un parche más del conjunto de normas tributarias que son demasiado farragosas y confusas, cosa que estimula la evasión, afecta el recaudo y reduce la capacidad de auditoría y control del Estado”.



De acuerdo con Ayala, si las normas fueran las mismas para todos la auditoría sería más sencilla, porque facilitaría, entre otras cosas, el uso de herramientas tecnológicas para hacer un debido control. “La Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios

–explica- mencionó en su informe la urgencia de simplificar el sistema tributario; lo que se está haciendo es agrandar el paquete de complicaciones”.



El experto señala que es necesario tener cuidado con el impacto que tengan las medidas propuestas frente al IVA. Considera que “está bien” crear mecanismos para devolver el impuesto a las clases menos favorecidas, “pero dados los niveles de corrupción e informalidad del país, es muy importante garantizar que dicha devolución les va a llegar a las personas que realmente la necesitan”.



Advierte, frente al incremento de este impuesto así como de la renta personal, que la capacidad tributaria de las personas naturales en Colombia es pequeña, dado que solo un porcentaje bajo de los trabajadores devenga más de un salario mínimo: “El Gobierno pone como ejemplo la renta que se cobra en otros países de la Ocde, pero no se revisa a profundidad la capacidad económica de una persona natural en Colombia. Se busca castigar más las rentas de trabajo, que las rentas de capital o mixtas”, afirma.



Para Ayala es fundamental combatir la alta informalidad del país, que afecta el recaudo tributario: “Frente a este problema no se han hecho esfuerzos verdaderos; se avanza porque el sistema está lleno de leyes complicadísimas y requisitos que desestimulan la formalización”, sostiene.

'Romperle el espinazo a la pobreza extrema'

Ciro Ramírez, miembro de la Comisión Tercera del Senado, dice que en líneas generales el proyecto le gusta y destaca la agenda social y la sostenibilidad que se busca para sus programas: “Es muy atrevido, ambicioso y oportuno, teniendo en cuenta la situación que están viviendo millones de colombianos que cayeron en la pobreza por la pandemia. Veo al Gobierno con la intención de ‘romperle el espinazo’ a la pobreza extrema”.



Considera oportuno buscar que más personas declaren renta, pero sugiere que se busque una mayor progresividad en las rentas corporativas y en el impuesto al patrimonio, “no me gusta que este impuesto pase del 1 al 3 por ciento, debería tener dos o tres rangos adicionales, para que quienes tengan una fortuna de, por ejemplo, 80.000 millones de pesos, no paguen lo mismo que una de 5.000 millones de pesos”.



El senador señala que le preocupa la propuesta sobre IVA y que será necesario revisar exhaustivamente el trasfondo de la ampliación de la base gravable de este impuesto y el aumento de la tasa al 19 por ciento para muchos productos.



“La mayoría de los trabajadores en Colombia –asegura- devengan un salario mínimo y se van a ver afectados por las modificaciones del IVA. Es muy importante establecer el real impacto que esto tendrá en esa población, que no será objeto de devoluciones”.

