Las exportaciones en julio disminuyeron 9,9 % 

Las ventas externas del país, en julio, sumaron US$ 3.271,1 millones lo que implica que presentaron una disminución de 9,9 % en relación con lo registrado en julio de 2018.



Lo que más presionó a este resultado fueron los Combustibles y productos de las industrias extractivas, que retrocedieron en un 19,1 %.

No obstante, en el mes de referencia las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas participaron con 55 % del valor total de las exportaciones.



De otros sectores de la economía se tiene que las manufacturas participaron con 22,8 %; los productos agropecuarios, alimentos y bebidas con el 18,1 %, y otros sectores con 4,1 %.



La exportación de petróleo, en julio, implicó la venta de 16,9 millones de barriles, una caída de 11,1 % frente a Julio de 2018.



Según los analistas de Bancolombia, "el principal factor de diferencia fue la caída en los volúmenes movilizados de petróleo, frente a nuestra previsión de un ligero crecimiento. Entre tanto, los bajos precios internacionales de las materias primas continuaron determinando un contexto de desaceleración en las exportaciones del resto de la canasta tradicional, mientras que la no tradicional gozó de un ligero crecimiento de 3,3 %, liderado por las ventas de oro no monetario, cuyo papel como activo refugio se ha reforzado en los últimos meses, y por las exportaciones de bienes manufacturados".



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS