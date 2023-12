¿Por qué en Colombia crece el desempleo mientras empleadores buscan trabajadores?

Seis de cada diez empleadores colombianos afirman tener dificultades para encontrar talentos calificados. Así lo afirma el más reciente informe de Manpowergroup el cual contiene la Encuesta de Escasez de Talento en Colombia 2024, con las perspectivas de los creadores de empleo de cara al próximo año. Así, en un contexto de crecimiento del desempleo, el mercado laboral muestra su creciente demanda por habilidades cada vez más atractivas y escasas.



Para 2024, el 66 por ciento de empleadores del país reconoce dificultades para encontrar talento calificado. Foto: Alcaldía de Medellín

Sube el desempleo

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) ha informado acerca del comportamiento del desempleo en el país. Desde julio hasta el corte en octubre de este año se vio una tendencia creciente en la tasa de desempleo, a pesar de mantenerse por debajo de los niveles de inicio de este año.

En otras palabras, ha crecido el porcentaje de personas que conforman la fuerza de trabajo de Colombia y que están buscando trabajo. A pesar de esto, la proyección de escasez del talento calificado para 2024 ha aumentado frente a la de este año; en el caso colombiano, es el 66 por ciento de empleadores quienes dan fe de esta situación.

Falta de profesionales capacitados en habilidades puntuales

Según los resultados de la Encuesta de Escasez de Talento en Colombia 2024 elaborada por Manpowergroup, los sectores que presentan mayor dificultad para encontrar el talento calificado que necesitan para el próximo año son:

Tecnologías de la información y análisis de datos.

Ingeniería.

Ventas y marketing.

Operaciones y logística.

Manufactura y producción.

Así, la escasez de talento aumentó dos por ciento a comparación del 2023, cuando el 64 por ciento de empleadores reportaron dificultades para encontrar el talento calificado que requerían en este año que termina.

A su vez, los resultados señalan que las habilidades más buscadas por empleadores en Colombia son:

Colaboración y trabajo en equipo. Responsabilidad y confiabilidad. Razonamiento y resolución de problemas. Liderazgo e influencia social. Creatividad y originalidad.

Para Stefano Farné, economista de la Universidad de Bolonia y profesor universitario, esta situación no es casualidad: “Son sectores que han tenido un auge en la demanda por parte de las empresas a partir la pandemia. Esto no ha sido acompañado por un paralelo aumento de la oferta de trabajo; ha aumentado, pero no lo suficiente”.

Profesionalizarse es muy costoso en términos de tiempo y no está ofreciendo el retorno que ameritan los jóvenes

TWITTER

Esta escasez puede entenderse desde diferentes perspectivas. Juliana Morad, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, se refirió puntualmente al caso del análisis de datos: “Es una profesión relativamente nueva; junto a eso, son estudios que necesitan un conocimiento determinado en matemáticas y las personas jóvenes tienen muchas veces el prejuicio de que no son buenos en matemáticas, lo que termina llevando a limitantes”.

A esto añade que vale la pena realizar un análisis de género, pues es un área donde hay muy pocas mujeres: “Es un área de estudio que se analiza ricamente a través de lo que se denominan feminizaciones de labores y estudios”.



Finalmente, explica que la oferta en el país está centralizada, por lo que hay problemas de la llegada del estudio a las regiones: “Son disciplinas que están rezagadas”.

El sector de análisis de datos presenta la mayor dificultad para encontrar el talento calificado. Foto: Bios

Salidas a la escasez de talento

Por su parte, Farné afirma que “el análisis de datos y la ingeniería no son carreras nuevas que requieran ser armadas de la nada y aprobadas por el Ministerio de Educación. Ya existen, y hay que transmitir a los jóvenes esta información para guiarlos e incentivarlos a que escojan estas carreras”.



Esta es una de las posibilidades que Manpowergroup define en su informe como oportunidades latentes para transformar la escasez de talento en un motor de desarrollo sostenible. Javier Echeverri, presidente en Colombia de esa corporación, explica que “abordar este tipo de desafíos de una manera proactiva puede lograr que este fenómeno se transforme en una oportunidad para impulsar la innovación y el desarrollo de habilidades en los profesionales”.

En el caso de Morad, enumera varias medidas que cambiarían el rumbo de esos sectores en el mercado laboral del país. En primera instancia, propender por una formación técnica rápida desde los colegios: “Podría ser muy importante la formación virtual, sobre todo cursos cortos y de análisis de datos, podría ser una manera de facilitar el acceso a estas carreras”.

Agrega la importancia de “desprofesionalizar” estas competencias: “profesionalizarse es muy costoso en términos de tiempo y no está ofreciendo el retorno que ameritan los jóvenes”. Bajo ese entendido, la especialista en esta rama del derecho ve en los cursos cortos y remotos una manera de fomentar el aprendizaje en esas áreas.



Todas estas medidas responden a una discusión que adquiere relevancia desde las aulas de clase hasta las directivas de grandes empresas, en función de cortar la tendencia de la tasa de desempleo en Colombia.





SANTIAGO BOHÓRQUEZ GARROTT

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO