Plan de medición inteligente de energía deja dudas sobre financiación

La meta de política pública de contar para el 2030 con una cobertura de medidores de energía inteligentes equivalente al 75 por ciento de los usuarios de este servicio enfrenta varios obstáculos para lograrse, por varios factores de incertidumbre.



El más reciente escollo surgió con la sanción de la ley que adopta disposiciones para la transición energética y para dinamizar el mercado energético local (Ley de Transición Energética), que fue expedida este 10 de julio, tras la sanción del presidente Duque.



En el trámite de conciliación entre Senado y Cámara, una proposición del representante Alejandro Carlos Chacón, que surgió en el segundo debate de esta célula legislativa (plenaria) fue acogida por el Senado, y quedó en el texto definitivo.



Se trata del artículo 56, que según fuentes enteradas fue avalado por el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, y señala que las empresas que prestan el servicio deberán asumir los costos asociados a la adquisición, instalación, mantenimiento y reparación de los medidores inteligentes.



Y agrega que “de ninguna manera este costo podrá ser trasladado al usuario en la facturación o cualquier otro medio”.



Frente a esto el Ministerio indicó que el legislativo es autónomo de incluir el texto que considere conveniente y oportuno y no requiere de una aprobación previa por parte del Gobierno Nacional.

Aunque para el senador José David Name, uno de los conciliadores del proyecto, el artículo no tendría por qué afectar la norma que alista la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para la implementación de la infraestructura de medición avanzada (AMI, por su sigla en inglés), en la entidad estaban a la espera de cómo salía el texto definitivo.



El artículo podría implicar la revisión de un trabajo de más de dos años entre Gobierno y el sector eléctrico, ya que en la resolución en consulta (219 del 2020) de la Creg se plantea que parte de los recursos para remunerar la AMI salgan de los costos que se ahorrarían distribuidores y comercializadores por rubros como lectura de medidores, corte del servicio, la reconexión y reducción de pérdidas de energía derivadas del fraude, entre otros.



La duda está en si el ahorro debe pasarse al usuario o se puede usar para las inversiones de la AMI, ya que técnicamente el cliente no asumiría un costo adicional al que ya paga.



Al respecto, el director de la Creg, Jorge Valencia, sostuvo: “El tema no lo hemos analizado”, porque se estaba a la espera de la sanción de la ley.



No obstante, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, gremio que agrupa a las empresas de servicios públicos, asegura que hay que lograr una fórmula de ‘todos ponen’, entre empresas, usuarios y Gobierno para esta digitalización.



Y explica que solo con los beneficios tributarios que dio la ley de eficiencia energética y el ahorro que logran las empresas, si se impide que el usuario ponga una pequeña parte, no da el cierre financiero de la AMI.



“Va a quedar en letra muerta la digitalización y no vamos a tener la AMI porque no van a poder obligar a las empresas a que hagan un proyecto a pérdida”, agregó.

Escollos y diferencias

En el sector eléctrico se calcula que con los ahorros asociados por lectura y eficiencias en comercialización, entre otros, se cubre alrededor del 15 por ciento de los costos de la AMI, porcentaje que subiría a cerca del 50 por ciento incluyendo los beneficios tributarios que avaló la ley.



“Queda en entredicho si ese 15 por ciento se podrá cobrar o no”, aseguró un experto del sector eléctrico.



Y señaló que, aunque la norma da beneficios importantes, también sería un obstáculo para masificar la medición inteligente de energía, con lo cual al Gobierno le tocaría revisar la meta del 75 por ciento de cobertura para el 2030. Esto porque, para los agentes del sector, el plan seguiría desfinanciado en casi la mitad del total.



Según se conoció, luego de la aprobación de la ley, el Gobierno recibió la petición desde el sector eléctrico para que la sancionara objetando este artículo y retirándolo, pero este se mantuvo en la norma que fue expedida este sábado.



Pero las cuentas del Gobierno son otras. En el documento Creg 175 del 2020, la entidad hizo el cálculo de los recursos que se ahorrarían los distribuidores y comercializadores de energía cada año con la puesta en marcha de la AMI.



Con datos reportados por las empresas de distribución y comercialización, la Creg estima que cada año el ahorro para los agentes del mercado sería de 301.959 millones de pesos, incluyendo los rubros de lectura, suspensión y reconexión y reemplazo de medidores de más de 15 años, pero sin contar los ahorros para la actividad de comercialización.



Según la entidad, solo con los 208.937 millones anuales del costo de lectura ya reconocido se lograría en 10 años un despliegue de la AMI del 21 por ciento, cifra que llegaría al 50 por ciento si se tiene en cuenta el total de cuentas de gastos de comercialización clasificadas como tipo II, para ahorros de 489.128 millones de pesos cada año.



“El 50 por ciento del despliegue representa la instalación anual de cerca de 786.000 puntos de medida o de 7,9 millones de puntos de medida en un horizonte de 10 años”, indica el documento de la Creg.



Para un cuarto escenario, de ahorros anuales de 615.651 millones de pesos, la Creg proyectó una cobertura del 62 por ciento en el despliegue de esta infraestructura en una década.



Y teniendo en cuenta el costo evitado de cambiar medidores de más de 15 años y los de suspensiones y reconexión, se lograrían anualmente ahorros cercanos a 26.000 millones de pesos, que cubrirían los 21.450 millones de pesos que en promedio costaría el Gestor Independiente de Datos e Información (Gidi) cada año.



En total, de acuerdo con la Creg, tomando en cuenta los 15,7 millones de usuarios que había en el 2019, se estima un costo total por el despliegue de la infraestructura de medición avanzada de 7,4 billones de pesos, en un escenario de despliegue del 75 por ciento, y de 5,6 billones de pesos en un despliegue del 50 por ciento.

Ruta hacia las nuevas energías

La Ley 2099 de 2021 allana la ruta de la inversión en el sector y es referente de sostenibilidad. Estas son sus claves:



- Reconoce el hidrógeno azul y verde como fuentes no convencionales.



- Extiende los beneficios tributarios a proyectos de gestión eficiente de la energía, como la medición inteligente.



- Agiliza los trámites y las licencias necesarias para el desarrollo de nuevos proyectos.



- Crea el fondo Fonenergía, para articular y focalizar planes de mejora de calidad y expansión de cobertura energética.

Las aclaraciones del Ministerio de Energía

Frente a la posibilidad de una reducción en las tarifas de los usuarios, el Ministerio de Energía aclaró que dependerá “de la revisión que de las metodologías efectué la CREG, que pueda determinarse si puede existir o no una reducción en los costos relacionados con los conceptos mencionados y por tanto, darse actualización de las tarifas.



Dijo, además, que La Ley 142 de 1994, señala que sí es posible un cambio de medidor, entre otros casos, cuando la tecnología brinde instrumentos de medida más precisos.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios

En Twitter: @omarahu

