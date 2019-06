‘Al consumidor no le llega todo el beneficio de importar etanol’

A una semana de una crucial audiencia ante el Ministerio de Comercio, para revisar en profundidad los impactos de la importación de etanol en el país, los productores colombianos, agremiados en Fedebiocombustibles, alistan sus argumentos buscando una mayor medida compensatoria frente a la que entró en vigor en junio, de forma provisional.



El presidente del gremio, Jorge Bendeck, dijo que el incremento de las importaciones entre enero y marzo se hizo previendo dichas medidas.

¿En qué consistela medida compensatoria?

​

Es un equivalente a los subsidios que la cadena agroindustrial del etanol recibe en Estados Unidos.



¿Por qué se adoptó?



El Gobierno, tras hacer una investigación, determinó que provisionalmente pondría este 9,36 por ciento, equivalente a algunos de los subsidios que demostramos que está recibiendo la cadena en Estados Unidos.



Ahora vienen unas audiencias públicas en las que participan las partes para justificar sus posiciones.



Esta audiencia, pedida por Estados Unidos, se realizará el 25 de junio. Es la primera en toda la historia comercial de Colombia.

¿Y luego qué sigue?



Que el Gobierno tome la decisión de aplicar o retirar esta medida provisional, disminuirla o aumentarla, de acuerdo con las nuevas evidencias.



¿Cuánto etanol está llegando de EE. UU., Perú y Brasil?



En 2016, 2017 y 2018 llegaron 25 millones de litros de Brasil y de Perú. Este año no ha llegado ningún litro de estos dos últimos países, porque cuando llega al puerto colombiano, más el costo de moverlo, ya no se justifica traerlo.



Lo que se está trayendo es de Estados Unidos, y en los tres primeros meses trajeron un 50 por ciento más de lo que habían traído el año pasado, acercándose al 40 por ciento del consumo de etanol en Colombia.



El presidente de Bioenergy (filial de Ecopetrol) dice que hoy no es posible importar económicamente etanol de Brasil, porque no puede competir por el costo del transporte y de la internación al país luego de algunos kilómetros.

¿Se importó previendo la baja oferta local cíclica de mayo?



No. Fue previendo que de pronto se puedan poner medidas compensatorias sobre los subsidios que recibe la agroindustria en Estados Unidos.



La Organización Mundial del Comercio es clarísima, y así quedó en el TLC con Estados Unidos. Dice que no debemos trasladar al país importador los subsidios que reciben en los países donde se hace el producto.



Y menos si puede causar destrucción de la industria local. En este caso, la resolución del Ministerio de Comercio, con la medida del 9,36 por ciento, consigna que hay evidencia de subsidios, de daño a la industria nacional y de una correlación directa entre los dos.



¿Reciben los productores la compensación?



La tiene que pagar el importador al Gobierno, y representa para ellos un mayor costo.



La Dian, cuando llega el producto con su factura, sobre el precio pone el factor de compensación.



El Ministerio de Minas y Energía sacó a consulta una resolución que fija un máximo de rentabilidad del dinero invertido para importar y para que se garantice que el menor valor llegue efectivamente al usuario.



Sería un precio ponderado entre el etanol colombiano y el precio y los volúmenes que llegan, resultando un precio menor al consumidor.

Importadores dicen que han bajado precios en la Costa. Foto: Ana María García / Archivo EL TIEMPO

Los importadores dicen que sí ha bajado el precio del galón gasolina en la Costa...



No lo sabemos. No controlamos esto, pero consideramos que no le está llegando al consumidor final el verdadero precio que resultaría de ponderar uno y otro.



Lo que pretendemos no es que el importador se beneficie del precio de referencia. Mejor que le coloque el precio, al consumidor final, a como llega el etanol importado, más una rentabilidad adecuada, que no debe ser más del 4 por ciento anual.



¿Ven viable prescindir del precio del azúcar para calcular el del etanol?



Cuando se calcula la fórmula en el ministerio, a este precio se le resta el costo de los procesos en que se incurre para producir el azúcar, es decir, lo colocan a precio de melaza y también le descuentan el transporte entre la planta y Buenaventura.



¿Cómo pueden ser más eficientes los productores de etanol para competir mejor?



En Estados Unidos, con el maíz, al igual que en Brasil con la caña, es tal la extensión sembrada que los costos fijos se pueden distribuir en la producción. Son tan pequeñas las áreas en Colombia que los costos fijos son más altos por unidad productiva, y esto afecta el precio final.



La única forma de ser más eficientes es incrementando los cultivos, pero, agrológicamente, Ecopetrol hizo investigaciones para adaptar cañas a las condiciones del Llano, y han pasado 10 años y todavía se sigue investigando y haciendo estudio de suelos. Estos suelos son ácidos, muy difíciles de adaptar y no tienen capa vegetal.



En los Llanos se ensayaron decenas de variedades de caña y se han medio adaptado dos o tres, y siguen investigando. La adaptación de la caña no es tan fácil como la de la palma.



