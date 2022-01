El Banco de la República decidió salirle al paso a la fuerte escalada que trae el costo de vida y que amenaza con llevar la inflación a niveles del 7 por ciento, como prevén los analistas que sucederá en el primer trimestre del 2022.



Incluso, el mismo equipo técnico del Emisor está viendo pasos de animal grande en este frente, razón por la cual, por mayoría de votos, se determinó un incremento en la tasa de intervención del mercado de un punto porcentual, llevándola a niveles del 4 por ciento.



Un ajuste de esas dimensiones no se observaba desde abril del 2003, cuando el costo de vida en Colombia registraba una variación anual del 7,85 por ciento, el punto más alto visto desde octubre del 2001, mes en el que la inflación se situó sobre el 8,01 por ciento. El país estaba también en medio de una recuperación económica, tras la crisis de finales de la década de los años 90.



Aunque Leonardo Villar, gerente general del Emisor, esquivó las preguntas de los periodistas, quienes el viernes, una vez finalizada la primera reunión de la junta del 2022, intentaban establecer si ese sería el ritmo que marcaría en adelante el ajuste de tasas, los analistas no dudan de que no hay otra salida, ante la evidente escalada inflacionaria que trae la economía colombiana.

“Las preocupaciones crecientes en materia inflacionaria, en un contexto en el que el crecimiento sigue sólido, el déficit externo continúa alto y las condiciones financieras globales se están endureciendo, nos llevan a anticipar que las alzas de gran magnitud se repetirían en las próximas sesiones”, advierten los analistas del Grupo Bancolombia.



Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, dijo, por su parte, que lo que se espera en el futuro es que la subida de la tasa de interés sea aún más acelerada y pueda llegar a niveles de entre 5 y 5,5 por ciento para junio de este año.



Sin duda, ello ya generó las primeras alarmas entre los empresarios colombianos, quienes creen que ese paso acelerado del Banco de la República por contener la inflación, en momentos en que la economía, el empleo y el aparato productivo están en franca reactivación, puede resultar contraproducente para ese gran propósito.



El salto de un punto porcentual en la tasa de intervención anunciado el viernes pasado por el Emisor es muy drástico para un país que lucha por recuperarse, opinan los empresarios.



“El empleo y la recuperación de la economía aún están lejos de los niveles deseables”, dijo Bruce Mac Master, presidente de la Andi, y agregó que vienen insistiendo en que la inflación que trae el país es una inflación importada, consecuencia de que los precios internacionales han crecido como resultado de la escasez de las materias primas y de la crisis logística global.



A lo que se suma en Colombia, añade, el efecto del disparo de la tasa de cambio, por lo que considera que un ajuste de los intereses no será suficiente para contener la inflación, a menos que se logre reducir la demanda, lo que no es conveniente ni deseable en este momento.



Por eso, el vocero gremial hizo un llamado al banco central para que mantenga entre sus objetivos el crecimiento, la reactivación y la generación de nuevo empleo.

Pero ni el Gobierno ni el Emisor consideran que dicho ajuste del costo de la liquidez sea suficiente para frenar la recuperación de la economía.



“Una tasa de interés neutral que no genera ni estímulos ni desestímulos a la economía es más alta que la actual y es positiva”, señaló Villar.



Por su parte, José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, reiteró que la nueva tasa de intervención sigue siendo negativa, y esto significa que “contribuye aún, a pesar de su ajuste, a que los sectores empresariales puedan tener mayores niveles de endeudamiento, seguir generando una dinámica productiva en línea con el propósito de la política monetaria de seguir contribuyendo con ese desempeño”.

Duros retos en todo el mundo

El ajuste de tasas del Emisor se da justo dos días después de que el Banco Central de Estados Unidos (la Reserva Federal, Fed) decidió postergar para su reunión de marzo el alza en su tasa de mercado, según lo dio a conocer Jerome Powell, su presidente, el miércoles pasado.



“Diría que el comité es partidario de aumentar las tasas (...) en la reunión de marzo, suponiendo que las condiciones sean apropiadas para hacerlo”, sostuvo Powell.



En igual sentido se pronunció a inicios de esta semana Philip Lane, economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), quien en entrevista con el semanario lituano Verslo zinios, recogida por la AFP, dejó claro que “la tasa de inflación bajará más tarde este año”, alrededor del 3,2 por ciento en 2022.



“Si vemos llegar datos que sugieren que la inflación puede ser demasiado elevada en relación con el 2 por ciento, por supuesto que procederemos”, agregó el responsable.

En esta hipótesis, el BCE pondría fin a sus compras netas de deuda en el mercado antes de examinar “los criterios de aumentó de las tasas de interés”, actualmente en los niveles más bajos de su historia, explicó Lane.



En Colombia, el Emisor no la tendrá nada fácil, sobre todo en este primer tramo del año, cuando las presiones sobre los precios y la economía en general se mantendrán.

Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research para Colombia, considera que vendrán alzas similares en la tasa del Banco en las próximas reuniones, basado en que la inflación esperada para los próximos meses es mayor que la observada hoy y podría desencadenar mayores presiones sobre las expectativas de inflación.



En Bancolombia, por su parte, sostienen que en el corto plazo las presiones de precios seguirán a la orden del día, y a lo largo de todo el año el efecto de la indexación y el ajuste del salario mínimo serán un lastre para la inflación.



Así, “para reconducir las expectativas a los niveles objetivos del Emisor, la decisión adoptada debe ser complementada con incrementos contundentes en las siguientes reuniones. Para la reunión de marzo prevemos un aumento adicional de al menos 75 puntos básicos en la tasa de referencia”, dicen en Bancolombia.

Otras razones que llevaron al ajuste de tasas

Aunque la escalada de la inflación, en especial la de diciembre, que estuvo 30 puntos básicos por encima de las proyecciones del mercado y ayudó a que esta cerrara el 2021 en 5,62 por ciento, sigue siendo la mayor preocupación del Emisor, existen otras causas por las que la autoridad monetaria, con cinco votos a favor, optó por un ajuste de 100 puntos básicos en su tasa de intervención.



La junta consideró que la ampliación del déficit de cuenta corriente es otro factor que justifica el ajuste más acelerado de la postura de política monetaria.



Según los analistas de Bancolombia, “si bien el Banco espera que ese desbalance empezará a moderarse hacia niveles cercanos a 5 por ciento del PIB este año, su nivel es una fuente de vulnerabilidad importante, dado que las condiciones financieras en el resto del mundo se están tornando más retadoras para los países emergentes”.



En Scotiabank Colpatria advierten, por su parte, que la subida del salario mínimo por encima del 10 por ciento hace que el ajuste de precios sea más alto este año también y pueda terminar la inflación por encima del rango meta, alrededor del 4,5 por ciento.



