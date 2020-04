Por qué Duque dice que no es el momento de una reforma tributaria

"Nuestra principal tarea, en momentos de pandemia y de crisis económica mundial sin proporciones, es defender la vida y salud de colombianos, al igual que a los más vulnerables; es proteger el empleo y, por supuesto, definir agenda nacional de recuperación social y económica", dijo el presidente IVAN DUQUE a través de twitter, para enfatizar en que por ahora no hay espacio para una reforma tributaria como se ha venido ventilando.

"No es momento de reformas tributarias y no está en la agenda del gobierno. Una vez salgamos de la crisis, todos unidos, como colombianos, definiremos el camino para fortalecer las finanzas públicas", subrayó.



El mandatario se enfocó en el tema luego de que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, expresara, a través de una entrevista concedida a El Espectador, que no habría más remedio que acudir a los impuestos.



Sobre el tema, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, dijo a EL TIEMPO que "es importante ir ambientando lo que será inevitable, una reforma tributaria para poder estabilizar las finanzas públicas después de este choque. Por supuesto que la reforma tendrá que hacerse una vez se conozca la magnitud del impacto, así que excepto algunas cosas que se podrían hacer rápido (diciembre), probablemente la reforma se tendrá que presentar el próximo año”.

Todo es ahora diferente

Hay que recordar que, antes del coronavirus, en esta administración se ponía la mano en el fuego por posicionar el argumento de que no habría más reformas tributarias en el cuatrienio.



Sin embargo, con la pandemia, nada es comparable ni medible con lo que sucedía antes de la crisis.



Los estados se financian con impuestos. Así que tarde o temprano habrá que acudir a reformar la carga impositiva, lo que podría andar en el camino de reversar lo aprobado en la reforma del 2019, cuando se le quitó parte de las obligaciones en el impuesto de renta a los empresarios.



Más aún si algunos cálculos a mano alzada, como los realizados por el ex ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, señalan ya que Colombia va a necesitar recursos adicionales por encima de los 40 billones de pesos, de los cuales, ya tomó los primeros préstamos (el ahorro del FAE y el Fonpet), y los restantes los buscará con la banca internacional, tema que ya prácticamente está cocinado, tras el espaldarazo que le dio la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a la petición de Colombia de cambiar su línea de crédito para acceder a cerca de 11 mil millones de dólares.



A los nuevos recursos que tomará Colombia para enfrentar la crisis se le suma que la deuda pública del país ya bordea el 50 % del PIB, margen que era considerado aún dentro de unas finanzas sanas.



En ese contexto, es conduntente, como lo dijo el presidente Duque, que la prioridad ahora sea salvar vidas. Pero en el corto o largo plazo, la reforma tributaria tendrá que venir, pues el 80 por ciento de los gastos e inversiones del Estado se hacen con recaudo de impuestos.



En todo caso, las decisiones y debates alrededor de una reforma tributaria no se darán en menos de un año, pues, como lo dijo el presidente, ahora la prioridad es salvar vidas.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS