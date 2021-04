El campo reduce sus niveles de pobreza y pobreza extrema

Mientras en las grandes ciudades y cabeceras municipales la pobreza se incrementó el año pasado, en el campo (centros poblados y rural disperso) la situación fue contraria, es decir, el número de personas en esa condición se redujo, según lo muestran las cifras que dio a conocer ayer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



(Le puede interesar: 1 de cada 3 nuevos pobres por la pandemia en el país lo aportó Bogotá)

Efecto en dichos centros poblados y rurales dispersos la pobreza monetaria, se redujo en 4,6 puntos al pasar de 47,5 por ciento en 2019 a 42,9 por ciento un año después, indicó el ente oficial.



Esta es una de las cifra más baja en los últimos nueve años, pues desde el 2012 la pobreza en estas regiones del país viene en un constante descenso desde niveles de 56,4 por ciento, según muestran las estadísticas oficiales.



(Además lea: Antes de ajustes, esto trae la reforma tributaria para las personas)



Parte de esa mejora puede deberse a que las ayudas estatales durante lo más agudo de la pandemia pudieron focalizarse más en estas poblaciones, con lo cual el efecto sobre la condición social de las personas que viven en estas zonas del país es mucho más evidente.



De hecho, los efectos no solo son por el laso de la pobreza sino también por el de la pobreza extrema, que, según el Dane, también reporta una leve mejora.



En efecto, la condición de pobreza monetaria extrema en los centros poblados y rural disperso del país pasó de 19,3 por ciento a 18,2 por ciento entre el 2019 y el año pasado, una diferencia de cerca de un uno por ciento, que si bien en mucho menor que la de la pobreza, no deja de ser relevante para el país y las personas bajo la actual coyuntura de crisis económica.



Entre el 2001 y el 2019 se registró, según las estadísticas del Dane, un incremento cercano a los tres puntos porcentuales.



No obstante, al analizar un periodo más largo, desde el 2012, se observa una paulatina caída de en el número de las personas que habitan el campo y que están en condición de pobreza extrema.



Nueve años atrás, el 24,2 por ciento de las personas que vivían en esas zonas del país se encontraban en esa situación.



(También lea: Llamado de empresarios a tramitar la reforma tributaria)



A partir de entones, y hasta el año pasado, ese nivel cayó a 18,2 por ciento, como lo reveló ayer el Dane, lo que muestra una caída de seis puntos porcentuales en ese periodo.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS