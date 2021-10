Futuro de jefa del FMI, tema crucial en encuentro anual

Las divergencias en la recuperación económica global tras la pandemia y el proceso abierto por presunta mala práctica a Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), marcan este año la asamblea anual que el organismo celebra con el Banco Mundial (BM) en Washington (Estados Unidos).



Los gobiernos europeos se inclinan por respaldar a la directora gerente del FMI, mientras el directorio del organismo crediticio se prepara para tomar una decisión inminente sobre su futuro tras las acusaciones de actuaciones indebidas durante su etapa en el Banco Mundial, según funcionarios europeos.



Un trabajador del Ministerio de Finanzas francés dijo que una revisión del caso por parte del bufete de abogados WilmerHale no proporcionó detalles sobre elementos precisos para cuestionar directamente la conducta de Georgieva, razón por la cual Francia la ha apoyado.



Otro funcionario europeo dijo que países como Francia y el Reino Unido están entre los que siguen apoyando a la jefa del FMI porque no ven pruebas claras en su contra.

El directorio ejecutivo, compuesto por 24 directores que representan a 190 países miembros, podría tomar una decisión pronto para evitar que la crisis afecte la credibilidad del FMI como prestamista mundial.



Las conversaciones con WilmerHale el domingo duraron varias horas, según una persona familiarizada con el asunto. La política desempeñará un papel importante en la suerte de Georgieva, y el resultado probablemente dependerá del apoyo europeo que acabe recibiendo, en caso de que Estados Unidos decida presionar por su destitución.



La semana pasada, funcionarios del Tesoro de EE. UU. estaban debatiendo si la administración Biden debería pedirle a la búlgara que renuncie por motivos éticos.

Una portavoz del Tesoro dijo que se tomará una decisión una vez que se complete la revisión de 80.000 documentos y más de 30 entrevistas.

La decisión sobre el futuro de Kristalina Georgieva, al mando del FMI, ha opacado el debate económico pospandemia. Foto: AFP

La revisión acusa a Georgieva de presionar al personal para manipular los datos del informe anual Doing Business a fin de beneficiar a China, cuando era una de las principales funcionarias del banco de desarrollo.



Georgieva, quien se incorporó al FMI en 2019, ha negado cualquier irregularidad. Francia quiere que la decisión se tome muy pronto, dijo el funcionario del Ministerio de Finanzas, una posición que también comparte Alemania.



Lo que dificultaría la tarea de Europa en la defensa de Georgieva es que salgan a la luz más detalles perjudiciales que la conviertan en un lastre político, según dos funcionarios italianos que dijeron que su gobierno respalda hasta ahora a la directora gerente.

Una mujer aguerrida

Georgieva, de 68 años, lidera el FMI desde el 1.º de octubre de 2019, tras la partida de la francesa Christine Lagarde, ahora titular del Banco Central Europeo (BCE).



Fue candidata única al cargo en el Fondo y sus grandes prioridades son la lucha contra la desigualdad, la integración de las mujeres a la economía y la lucha contra el cambio climático. Hace dos años, cuando tomó las riendas del FMI, la economía mundial estaba fragilizada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.



Pero no podía imaginar que meses más tarde el planeta caería por efecto del coronavirus en una recesión global histórica. Descrita por sus partidarios como una de las personas ‘más íntegras’, tampoco imaginaba ser blanco de acusaciones graves.



Georgieva es “una dirigente audaz que supo enfrentar los impactos económicos de la pandemia y posicionar al Fondo como un pionero mundial (en la lucha contra el) cambio climático”, dijo a fines de setiembre Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel de Economía, en respaldo a la búlgara.



Otros economistas agregan que consiguió subir las reservas del FMI para ayudar a los países más vulnerables. Jeffrey Sachs, director del Center for Sustainable Development de la Universidad de Columbia, consideró en el Financial Times que Georgieva corre el riesgo de ser víctima de la “histeria anti-Pekín”, una alusión al hecho de que Washington acusa a China de interferir en las instituciones internacionales.



En Europa, Georgieva también fue comisaria europea encargada de ayuda humanitaria entre 2010 y 2014. Y entre 2015 y 2016 fue vicepresidenta de la Comisión Juncker, a cargo de presupuesto y recursos humanos.



Tiene reputación de alta funcionaria enérgica y tenaz, con un carácter duro si defiende una causa “que le importa mucho”, dijo un diplomático sobre su primer pasaje por instituciones europeas.



En 2016, esta mujer, conocida por su capacidad de lograr consensos, fue una finalista inesperada en la elección al puesto de secretario general de la ONU, que ganó el portugués António Guterres.

