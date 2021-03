Colombia, uno de los mayores receptores de la ayuda internacional

Colombia, con 56.000 millones de dólares, a través de 89 operaciones en curso, se constituye en uno de los mayores receptores de ayudas no reembolsables del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



(En contexto: Primeros pasos de Latinoamérica en la búsqueda de salidas a la crisis)

Estos recursos no son nada distinto a donaciones que hacen otras naciones y, por lo general, siempre van atadas a los empréstitos que acuerda el organismo multilateral con sus países miembros (48 en la actualidad) para apoyar e impulsar proyectos y programas de desarrollo.



La cifra la dio a conocer Sergio Díaz-Granados, director ejecutivo por Colombia y Perú en el BID, a propósito del nuevo plan de financiación que obtuvo el país por 1.250 millones de dólares y que fue anunciado el viernes al término de la agenda pública prevista dentro de la asamblea anual del organismo que culmina hoy en Barranquilla.



Los créditos que obtienen los países del BID, señaló el directivo, siempre arrastran cooperación técnica de otras naciones para apoyar las iniciativas que financia el banco, son recursos que los países no tienen que reembolsar, pero que contribuyen a esos planes de desarrollo.



De hecho, parte de los recursos de financiación aprobados a Colombia durante esta semana de la asamblea ya empezaron a atraer ese tipo de colaboraciones técnicas.

Por ejemplo, el crédito que obtuvo Barranquilla por 250 millones ya consiguió apoyo técnico de España y la Unión Europea por otros 15 millones, y vienen otros recursos adicionales.



Algo similar se espera con los 600 millones de dólares que le aprobó a la Nación el BID para impulsar su agenda de políticas públicas de crecimiento verde y desarrollo sostenible.



Esta operación no solo representa un hito para el banco, debido a que será la primera vez que con una operación de esta naturaleza se logrará articular un diálogo con otros cofinanciadores, lo que permitirá a Colombia alcanzar un monto de financiamiento conjunto de cerca de 1.200 millones de dólares.



Según Díaz-Granados, los recursos aprobados por el BID traen una movilización adicional de recursos europeos anunciados por la Agencia Francesa de Desarrollo, la Agencia Alemana de Desarrollo y por los gobiernos británico y sueco.



Sin embargo, esta no es la única operación de esta naturaleza que le permitirá al país obtener mayor cooperación técnica de naciones más desarrolladas.

Los créditos que obtienen los países del BID arrastran cooperación técnica de otras naciones para apoyar iniciativas que financia el banco; son recursos que los países no tienen que reembolsar FACEBOOK

TWITTER

El organismo, en convenio con Asocapitales, aportó un capital semilla de 200.000 dólares como punto de partida para atraer más recursos de cooperación que permitan sacar adelante el plan de descarbonización de las ciudades colombianas.



Otras operaciones que buscan similares objetivos son las aprobadas por el BID esta semana y tienen que ver con recursos para apoyar a la población migrante de Venezuela en Colombia y aquella que busca mejorar la atención y la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud.



Para la primera fue aprobado un préstamo por 150 millones de dólares, con financiamiento adicional no reembolsable de 9,6 millones de Migración del BID y 2 millones de euros (unos 2,4 millones de dólares) aportados por el Gobierno de Alemania, a través del Ministerio Federal de Cooperación Económica de Desarrollo, para mejorar la atención en salud de los inmigrantes.



“Esta es una operación nueva para el BID que se suma a la del Banco Mundial que se está trabajando. Los dos bancos reconocen la importancia del gesto de Colombia frente a la migración, y como parte de la agenda de financiamiento se hace esta asignación que se aspira que a lo largo del año permita movilizar más cooperación internacional”, dijo el funcionario del BID.



El segundo tema cuenta con una financiación de 50 millones de dólares dirigidos al programa Sacúdete, con el que se espera beneficiar a 168.000 adolescentes y jóvenes, apoyar la creación de 4.000 emprendimientos individuales y sociales formulados y crear, al menos, 40 alianzas estratégicas para generar oportunidades de empleabilidad y emprendimiento en varios sectores como las tecnologías de la información, industria verde y la industria naranja y creativa.



Díaz-Granados dice que es la primera vez, como banco, que se hace un plan enfocado en este segmento de la población y que ya “estamos arrastrando más cooperación para apoyar a la gente joven de Colombia”.



(Además: En ‘colecta’ por la Amazonia, BID aporta primeros 20 millones de dólares)



Y si bien los 20 millones de dólares de capital semilla anunciados por Mauricio Claver-Carone, presidente del BID, destinados a crear el fondo para el desarrollo sostenible de la Amazonia son una iniciativa amplia y que concierne a las nueve naciones que abarca este enorme ecosistema (Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa), el país podrá tener un beneficio importante de este en la medida de que 6 por ciento del llamado pulmón del mundo está en su territorio, el cual, a su vez, representa cerca del 35 por ciento de la superficie colombiana.



Se espera que dicho fondo cuente con cerca de 1.000 millones de dólares disponibles para financiar proyectos, recursos que vendrán del aporte adicional de socios privados y otros países donantes.

Población afro, otro tema clave

Aun cuando la agenda del Gobierno en el marco de la asamblea anual del BID tuvo como foco central la reactivación económica vista desde distintos frentes, el Gobierno también abrió un espacio para trabajar comunidades afro.



Al cierre de la agenda pública del organismo multilateral, funcionarios del Gobierno tuvieron un encuentro con la asociación de municipios afrocolombianos, con el propósito de seguir acercando a esta población a la agenda de desarrollo del país.



“Nos interesa mucho conectar la biodiversidad cultural de Colombia y su protección con los territorios afro del país. Llevamos trabajando en esto hace un año y estos serán los temas adicionales que veremos a lo largo del 2021, es parte de las siembras que estamos haciendo en el marco de la asamblea”, señaló Sergio Díaz-Granados, director ejecutivo por Colombia y Perú en el BID.



(También: Colombia puede ser un referente internacional en economía naranja).



No es lo único. En dicha agenda de cierre también se incorporó el tema de San Andrés y Providencia y su exposición cada vez mayor a fenómenos naturales, como los huracanes, que comienzan a azotar al archipiélago con más frecuencia por el cambio climático.



“Frente al tema de resiliencia y adaptación del Caribe, llevamos a cabo varias conversaciones a comienzos de la semana con miras a establecer una estrategia colectiva que incluye a unos 10 países del Caribe, y así trabajar frente al cambio climático”, dijo.



El archipiélago recibió esta semana una donación de empleados y amigos del BID, por cerca de 47.000 dólares, para financiar la reconstrucción de las islas afectadas por el huracán Iota en noviembre pasado

Encuentre también en Economía:

Escritura digital, le contamos cómo hacer ese trámite desde casa

Hasta dónde llegan las sanciones por no pagar las cuotas de administración

La fuerte caída de la economía por los encierros de enero

ECONOMÍA Y NEGOCIOS