Alertan sobre amenaza del populismo a salida de la crisis por covid

La crisis económica por la pandemia hace más necesarias las reformas que se vienen reclamando de tiempo atrás, pero justamente la situación difícil que afronta la gente podría traer respuestas populistas que empeoren la situación, de acuerdo con varios expertos que intervinieron este jueves en el foro ‘Con la economía no se juega’, convocado por Corficolombiana.



María Lorena Gutiérrez, presidenta de Corficolombiana, señaló que ante el golpe en el empleo o en las condiciones laborales de quienes no perdieron su trabajo se debe pasar a hacer una reforma laboral, así como un ajuste fiscal.



Y agregó que “Colombia no puede jugar con uno de sus activos más preciados, el manejo ortodoxo de la economía. Lo he dicho muchas veces: con la economía no se debe hacer política, y menos populismo”.



Por su parte, el director de Investigaciones para América Latina de Goldman Sachs, Alberto Ramos, dijo que las reformas estructurales ya eran importantes antes de la pandemia, pero la crisis actual las hacen más necesarias, pues los países van a salir de la pandemia más endeudados y tendrán que recomponer el colchón fiscal usado.



“Lo que hay que hacer no es reinventar la rueda –dijo Ramos–. No hay que caer en el populismo, que no funciona en Latinoamérica y no funciona en ninguna parte del planeta”.



Sugirió que la receta es invertir en capital físico y humano, conformar un marco regulatorio que atraiga inversión, tener un manejo de las finanzas públicas prudente y una política comercial que favorezca integración de cadenas globales de valor. “Se lo debemos a nuestra población”, dijo y concluyó que no hay que hacer “más diagnósticos ni comités”.



Por su parte, Daniel Lacalle, economista jefe de la firma de inversiones Tressis, dijo que en Latinoamérica hay dos velocidades, “los países con políticas más populistas, más intervencionistas, son los que más caen”, y además, los que tendrán una recuperación más lenta tras la pandemia.



Para Lacalle es una equivocación subvencionar las actividades menos productivas mientras se penalizan las que son más productivas.



“Al final –dijo Lacalle–, la mejor manera de reducir la desigualdad y el desempleo es, ante el ataque del populismo, atraer inversión y crear empleo”.



Esos objetivos, dice, requieren políticas públicas orientadas a la colaboración público-privada para la inversión, y para tejido del país más inclusivo.



Así mismo, señala que sería un error aumentar impuestos en un periodo de reactivación, en el que se esté saliendo de una crisis como la actual y se busca retomar el crecimiento.



En su intervención, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que está de acuerdo con la idea de que el mejor ajuste fiscal proviene del crecimiento económico.

De todas formas, ese ajuste es una necesidad que lleva a una reflexión sobre la estructura tributaria del país.



Recordó que las exenciones tributarias son equivalentes a 8,7 por ciento del producto interno bruto (PIB), una proporción que viene incrementándose en la última década.



Agregó que esos beneficios no están principalmente en el impuesto de renta que pagan las empresas sino en el IVA. En este impuesto, dijo, las exenciones llegan al 7 por ciento del PIB, pero no están cumpliendo con la idea de estimular el crecimiento.



