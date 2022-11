La Federación Nacional de Pirotécnicos, Fenalpi, lanzó una nueva iniciativa para que en temporada decembrina los animales, principalmente, los perros no se vean aturdidos y asustados por los fuertes sonidos que genera la pólvora.

​

Puede leer: Pareja paró a tomarse fotos en el cañón del Chicamocha y su carro cayó al abismo



Se trata de un material especial que irá marcado con la referencia de Fenalpi y va a indicar que tiene menos decibeles y el ruido no será tan fuerte, precisamente, para no afectar a los caninos.

Siendo así, para los animales, es recomendable que se usen productos por debajo de los 90 decibeles, ese sonido es parecido al de un ambiente de tráfico de Bogotá, explica Pulzo.



Este producto debe tener esa característica con el fin de no afectar la tranquilidad de los perros cuando haya uso de la pólvora.



Lea también: ¿Cómo así que Jesús pecó? La respuesta la tiene la autora Jacqueline Urzola



"Según la norma de Icontec, la clasificación de la pirotécnica está dividida en tres categorías 1, 2 y 3, siendo la más baja la que menos impacto tiene en los animales. El sonido no solo en decibeles está compuesto por frecuencias, lo que básicamente traduce en las veces por segundo que vibra el aire", dice Pulzo.