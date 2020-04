Polémica propuesta de fuerte baja salarial hace presidenta de Acopi

En medio de la crisis económica que ha desatado la pandemia, que ha llevado al sector productivo del país a una semiparálisis, por las medidas de confinamiento adotadas a nivel nacional para proteger a los ciudadanos, han sido muchos los reclamos de los empresarios, principalmente de los pequeños.



La búsqueda de salidas llevó a la presidenta de Acopi, Rosmery Quintero, a expresar varias propuestas, una de ellas, de gran controversia. Se trata de una reducción del salario hasta en un 30 %, entre otras ideas. He aquí sus argumentos de la líder gremial, en una columna especial para EL TIEMPO.

Las circunstancias y proyecciones económicas de nuestro país se han distorsionado a causa de la pandemia originada por la covid-19. A raíz de esto, los distintos gobiernos extremaron las medidas de movilidad para evitar el colapso del sistema de salud. El confinamiento, no sólo ha conducido a que los ciudadanos permanezcan en sus hogares, también ha implicado una parálisis del sector productivo, exceptuando las actividades esenciales como: alimentos, salud, y transporte.



En Colombia, existen 1.630.000 MiPymes (Confemáras), formalmente inscritas, las cuales generan el 80 % del empleo y aportan el 40 % del Producto Interno Bruto (Dane). El cese de actividades ha conducido que, este segmento como se puede observar significativamente representativo esté atravesando hoy, un gran nivel de incertidumbre por preservar las infraestructuras y el ingreso de muchos colombianos, porque somos empresas, somos personas y familias que dependemos de ellos.



Se estima que, desde el cese de actividades (17 de marzo), este segmento ha realizado un aporte social, mediante el pago de la nómina mensual ($ 15,7 billones), sin embargo, los problemas de liquidez por la afectación en ventas e ingresos superan el 76 %, convirtiéndose en un obstáculo para continuar con el sostenimiento de sus trabajadores.



Los cálculos realizados por el gremio estiman que, el 65,32 % han mantenido su nómina de personal, pese a que al inicio de la pandemia el 82,43 % no contaban con los recursos suficientes para sobrellevar la crisis. Por lo cual, la falta de liquidez y de recursos, lleva al empleador o gerentes a tomar la decisión más difícil, despedir colaboradores, que no tendrán mucha posibilidad de vinculación en el mercado formal, el 61 % de los encuestados lo manifestó.

A través de este espacio, hago un llamado respetuoso a nuestro Presidente y equipo ministerial a escuchar nuestra propuesta PLAN SOCIAL DE RETENCIÓN DEL EMPLEO.



Inicialmente, realizamos un análisis con base a los sectores con mayor vulnerabilidad, el cual arrojó una cobertura para 7,8 millones de trabajadores asociados a estas actividades y un costo de 6,8 billones de pesos mensual (0,71 % del PIB), con el transcurrir de la socialización y la búsqueda de un equilibrio para apoyar las necesidades del país, se consideró que este programa social, debe contar con los siguientes criterios: i) el programa debe ir dirigido a empresas formales, ii) Podría presentarse la posibilidad de la disminución temporal de salarios hasta en un 30 %, siempre y cuando éste no sea inferior a 1 s.m.m.l.v iii) el programa debe tener una duración de tres meses, iv) las empresas deben mantener los puestos de trabajo, ,v)

Los subsidios deben guardar proporcionalidad entre los trabajadores que devengan bajos y altos ingresos. Se propone que los salarios más bajos apropien una mayor participación del subsidio, mientras que los salarios más altos reciben una menor participación del subsidio, y vi) Las empresas para hacerse beneficiarias deberán evidenciar la caída en sus ingresos de 30 % o más respecto al mismo periodo de años anteriores con soporte de auditoría contable, vinculada a la medida de aislamiento para el control del covid-19.



En este sentido, el monto total de los distintos escenarios podría ser: i) primer escenario, $7,1 billones de pesos mensuales (0,8 % del PIB), ii) Segundo escenario, $4,9 billones de pesos (0.6 % del PIB), y iii) $3 billones (0.3 % del PIB).



Para esta irrigación de recursos, vale la pena mencionar que nuestro país cuenta con la estructura de la Planilla Integradas de Liquidación de aportes PILA a través de la cual, se manejaría el proceso de manera transparente acompañado por la unidad de pensión y parafiscales UGPP.



Este es el clamor de la micro, pequeña y mediana empresa que siempre han apostado por el desarrollo económico y social del país, solo que hoy las circunstancias, son adversas.



ROSMERY QUINTERO

PRESIDENTA DE ACOPI

ESPECIAL PARA EL TIEMPO