Ideas alternativas sobre IVA también desatan polémica

La propuesta del presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, de bajar el IVA del 19 al 16 por ciento, sin gravar productos de la canasta familiar, ni ampliar la base de contribuyentes es considerada insuficiente por algunos empresarios.

Con esta iniciativa, el parlamentario propuso que se prohíba realizar los cruces de cuentas con los impuestos para descontarlos del pago de impuestos de renta, la cual se aplica cuando un productor ya ha pagado el IVA en alguna parte de la cadena de producción y comercialización.



Según Chacón, los ciudadanos no saben que pagan el impuesto no para que vaya directo al fisco nacional, sino para que se cruce en la cuenta de los empresarios. Por esa vía, según el congresista, los recaudos de impuestos sumarían 52 billones de pesos.



El presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz Molina, dijo sobre esta propuesta es que si se abandonara el concepto de valor agregado tendría que bajarse radicalmente la tarifa del impuesto, pues de lo contrario un sistema como el propuesto sería confiscatorio.



Por su parte, el presidente de Acoplásticos, Daniel Mitchell, también, como Molina, pidió esperar a que se conozcan más detalles de cómo aterrizar la propuesta del congresista.

“Sin embargo, no veo que prohibir el IVA entre empresas genere más recaudo porque tendrían que solicitar la devolución a la Dian”, agrega el directivo.



De acuerdo con Mitchell, si bien un sistema mejoraría el flujo de caja de la Dian desmejoraría el de las compañías. En su opinión, un sistema como el propuesto representaría más recaudo si hubiera empresas que no solicitaran la devolución del IVA.

Por su parte, Javier Francisco Silva, consultor y socio de la firma Business Life dice que aunque la evasión de impuestos más usual de los establecimientos es que no les cobren el IVA a los clientes, y por lo tanto tampoco lo pagan al gobierno, hay otras modalidades más sofisticadas para capotear el pago del IVA, como la compra de facturas.



Mediante esta modalidad, y dado que la normativa actual lo permite, las empresas cruzan cuentas sobre el IVA. Pero esta modalidad de evasión permite que, por ejemplo, una empresa que adquiere materias primas por las que pagó 10 pesos de gravamen, puede cruzar ese pago con el impuesto que recibe de sus clientes.



Pero la jugada “maestra” se da cuando la empresa justifica ante la Dian un pago por materias primas mucho mayor a lo que realmente canceló, usando facturas falsas. En últimas, la empresa que compra facturas en el mercado está sumando IVA a su favor, que realmente no existió, y no le paga un solo peso a la Dian.



“Dada esta situación, desde Business Life consideramos que la propuesta del presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, es viable siempre y cuando exista un seguimiento completo de las transacciones, para lo cual se requiere con urgencia el despliegue de la facturación electrónica”, aseguró el experto.



