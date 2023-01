Una fuerte polémica se desató en torno al informe “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa” presentado por el Ministerio de Minas y Energía para sustentar su decisión de no otorgar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas, el cual, según lo revelado por Caracol Radio, del que no tenían conocimiento en esa cartera, pese a que los nombres de la viceministra de Energía, Belizza Ruiz y otros altos funcionarios del Gobierno, incluido el del presidente Gustavo Petro.



A pesar de que el informe de 32 páginas cuenta con el nombre de Ruiz, la viceministra le dijo a ese medio que ella conoció el informe solo cuando fue presentado a la opinión pública y que no se le había notificado previamente.



Además, el medio señaló que altos funcionarios dentro del Ministerio se mostraron en desacuerdo con los datos que se presentaban en este, puesto que había irregularidades técnicas, normativas y jurídicas.



La ministra Irene Vélez ha señalado en varias ocasiones, al igual que el presidente Gustavo Petro, que el país cuenta con autosuficiencia en gas hasta 2037 e incluso 2042; sin embargo, esto se hace contando recursos probados, probables, posibles (1p, 2p y 3p), así como contingentes y prospectivos.



De acuerdo con Flover Rodríguez, presidente de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, los recursos 2p y 3p requieren de condiciones especiales para poder ser puestos en superficie, a pesar de que ya se ha reconocido su existencia. Sin embargo, "los recursos prospectivos están aún lejos de ser reservas, ya que las reservas deben ser descubiertas, estos no lo son", señaló.



Por ende, se ha puesto en duda los argumentos usados por la cartera para tomar la decisión de no entregar nueva contratación, poniendo en riesgo la seguridad y autosuficiencia energética del país.



La viceministra ya presentó su carta de renuncia al Presidente, aunque esta aún no ha sido aceptada.