'Podríamos tener alguna dificultad de caja a partir de octubre': Minhacienda

Con el objetivo de consolidar una política que permita reactivar la desacelerada economía, el Gobierno elevó la meta de déficit fiscal para este 2024 a 5,3 por ciento este año. En entrevista con EL TIEMPO, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, asegura que la situación fiscal está más apretada. También habla de la próxima reforma tributaria con la que se buscará bajarle la tasa de renta a las empresas, de si le girarán recursos al metro de Bogotá, y de lo "difícil" que es dialogar con los transportadores para aumentar el precio del diésel.

Para el 2024 proyecta que aumentará el déficit fiscal y la deuda, ¿le preocupa?

Este año estamos más apretados porque no se logró el recaudo que se esperaba en 2023 y tenemos el problema de la decisión de la Corte sobre las regalías que tiene implicaciones en términos de recaudo. Eso significa que podríamos tener alguna dificultad de caja que se empezaría a reflejar por allá en octubre, noviembre y diciembre y que implicaría en ese momento tomar alguna decisión. Por eso, siendo realistas lo que hicimos fue decir que es probable que lleguemos a los límites de la regla fiscal.

El ministro de Hacienda de Ricardo Bonilla, en rueda de prensa. Foto:MAURICIO MORENO EL TIEMPO

¿Pero sí espera cumplirla?

Sí, esperamos llegar hasta el límite, pero sin romperla. En realidad, siendo realistas solo podremos saber qué tipo de ajustes deberíamos tener una vez sepamos qué pasa con las metas de recaudo de aquí a octubre.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal dice que se la saltarían porque están contando de manera equivocada con 10 billones de pesos...

Se trata de una interpretación que hace rato tenemos cruzada. Ellos identifican como ingreso transitorio el recaudo que se encuentra en litigios con la Dian y nosotros no. Entre otras cosas, porque su objetivo es hacer control fiscal y tendrá que recaudar más a punta de los mayores ingresos que le estamos entregando. ¿Si no para qué? ¿Para que recauden lo mismo que antes? No tiene ningún sentido. Lo ideal es que la Dian no deje llegar nada al terreno judicial y lo resuelva todo en el administrativo.

¿Cuál es el impacto del fallo de la Corte sobre la no deducibilidad de las regalías?

En el 2023 ya hubo unas retenciones en la fuente de ese dinero y tendríamos que devolverlo, además de lo que no se recaudaría en el 2024. Pueden ser unos 3,5 billones de pesos por año.

Fitch o JP Morgan han dicho que si se aprueban las reformas sociales habrá más presión este año...

La reforma pensional no genera más gasto, a la inversa. Si el umbral es de 3 salarios mínimos lo que dice es que Colpensiones recibiría recursos superiores a los que hoy le llegan por traslados de las AFP y entonces el Estado no tendría que girarle todo lo que hoy le gira para pagar a esos pensionados. Bajo esas condiciones, de aquí al 2070 tendríamos un ahorro en el gasto público. Y el pilar solidario no es pensión sino un subsidio que, de hecho, ya lo estamos financiando.

¿Y la de salud?

En salud la discusión está en cuánta plata cuesta el sistema con y sin reforma. Yo le dejé esta pregunta a Acemi, porque dicen que la plata no les alcanza, entonces dígame cuál es el costo real, pero, eso sí, sáqueme a un lado el gasto de bolsillo, es decir, la prepagada. La misma Acemi dice que hay 2 millones de personas afiliadas a prepagada, o sea que la quinta parte de los afiliados cotizantes al contributivo están ahí.

La senadora Paloma Valencia denunció hace unos días despidos en su ministerio, ¿son reales?

No, se han ido 40 personas pero porque van a pensionarse y otras 35 porque tenemos un concurso con unas listas de elegibles que ya se van a conocer pronto. Entonces la pregunta es: ¿ella los despidió porque yo hasta ahora no le he pedido la renuncia a nadie?

¿Ni a la exdirectora de Presupuesto Claudia Marcela Numa?

No, curiosamente si hubiera sido así se hubiera ido hace unos meses cuando entré. Ella me pidió que le aceptara la renuncia, yo no quería salir de ella.

Claudia Marcela Numa renunció a su cargo como directora de Presupuesto. Foto:MinHacienda

¿Y ya está arreglado todo el lío del Presupuesto, había o no error?

No, no había ningún error. El Congreso aprueba un proyecto de ley de presupuesto donde hay programas, pero nunca se llega a proyectos de inversión y cuando viene la administración y hace la liquidación la idea es bajar a ese nivel. Lo que salió en el decreto liquidatorio fue todo lo que sacó la ley, en ningún momento hubo nada en contra del Congreso. Lo único es que el Presidente pidió identificar los proyectos en bolsas diferenciadas con el objetivo de poder examinar qué era realmente lo que había porque tenía la impresión de que algunos no se están ejecutando. Al final, dijo que por ahora liquidemos y vayamos mirando.

¿En las obras que haya poco avance se buscará renegociar las vigencias futuras?

La idea es evaluar qué tanta caja tienen las obras para ver si necesitan más este año, pues algunas tienen recursos acumulados de periodos anteriores, lo que nos está cerrando espacio para financiar otras. Vamos a revisar lo que tendríamos que girar en este 2024 y si algunas no lo necesitan mirar cómo lo trasladamos.

¿Y qué pasará con el metro de Bogotá?

Es la misma situación. Lo que es claro hasta ahora es que el metro está atrasado, no lo dijimos nosotros, sino el mismo gerente. Las evidencias están en que todavía no hay estudios de detalle e informes preliminares dicen que solo los tendríamos a la altura de septiembre. Y cuando uno ya va a entrar al terreno físico de qué es lo que llevan, así nos critiquen el sobrevuelo, en este fue claro que todavía no había pilotes. De hecho, al día siguiente dijeron “los primeros pilotes”.

El alcalde Galán en el patio talle. Lo acompañan el gerente de la Empresa Metro, Leonidas Narváez, Javier Descarga, director del Consorcio Supervisor PLMB, y Wu Yu, presidente de la concesionaria Metro Línea 1. Foto:Mauricio Moreno

¿Entonces habría incertidumbre de aquí a septiembre?

De aquí a septiembre seguiremos teniendo todavía la incertidumbre de la obra porque si no tienen el estudio de ingeniería a detalle, pues no sabemos cuáles son los costos reales. ¿Qué es lo que encontramos en el sobrevuelo? Que hay obras en el patio taller, en la 72, algo en las estaciones 1 y 2 y que en general fue con prepredios y demoliciones.

¿Pero les girarían más recursos este año o no?

Se va a evaluar qué caja requieren este año porque lo que es claro es que tienen caja disponible y ellos ya hicieron solicitudes de que los desembolsos de los créditos se los aplazaran porque no los necesitaban.

La economía creció apenas un 0,6 por ciento en el 2023, ¿cuál es el plan para reactivarla?

En las obras civiles está lo más dramático porque el Gobierno entregó 11 billones de pesos, pero dónde está esa plata sino no se expresó en obras. Construcción de edificaciones también tiene un tema ahí parado. Además, el Estado no construye viviendas, sino que entrega subsidios. En las cifras del Dane se observa que en el 2023 se liquidaron una serie de inventarios que venían de atrás. Lo que creemos es que si se redujeron, ya no debe quedar mucho por liquidar.

¿Se necesita mayor certidumbre para elevar la inversión que está a la baja?

Lo que se necesita es activar obras. Lo que es importante para este año es que se activen no que la plata se vaya y se quede en las fiducias, y esta es la evaluación que se está haciendo. Lo que necesitamos es financiar obras como Santander de Quilichao, Rumichaca, Medellín-Quibdó o los 55 puntos críticos de la Vía al Llano. Ese tipo de obras no tienen recursos importantes para financiar, pero sí hay predeterminados para unas obras que no se están haciendo o están atrasadas.

¿Cuántos recursos calculan que están parados?

La obra emblemática de todo este proceso tiene 1,8 billones de pesos encerrados en una fiducia. Esta es Mulaló-Loboguerrero y este año tendríamos que entregarle 400.000 millones de pesos. Esos son los que necesitamos para activar los 55 puntos críticos de la Vía al Llano.

La inflación sigue cayendo, ¿continúa pidiendo que se bajen las tasas de interés?

En términos reales, en diciembre con una tasa de intervención de 13 por ciento y una inflación de 9,28 por ciento teníamos 372 puntos de tasa real y ahora con una inflación de 7,74 y una tasa de 12,75 por ciento está en 501 puntos, es decir, ha aumentado 129. Entonces el mensaje poder bajar la tasa real.

Si por usted fuera, ¿cuánto tendría que bajar en la próxima reunión?

La bajaría 100 puntos, con ello pasaríamos de una tasa real de 501 a 401 puntos.

¿Esta reducción también sería clave para la reactivación?

Claro, sería clave para la reactivación porque muchos proyectos no han cerrado financieramente por las tasas de interés.

¿Y ya hay acuerdo con los transportadores para subir el ACPM?

Lo seguimos mirando con calma. Cada vez que uno habla del ACPM los camioneros amenazan con paro y, de hecho, fueron y se unieron al Centro Democrático en las manifestaciones diciendo que había subido el precio, pero nadie lo subió. Son unas conversaciones muy difíciles porque uno se encuentra con el ánimo de querer conversar, pero ellos mismos se autosuben y se autodeclaran en paro.

Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla Foto:Andesco

¿Si no llegan a un acuerdo subirán lo que consideren?

El ACPM tiene que subir en algún momento porque la brecha sigue siendo fuerte y eso deja un déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles de más de 10 billones de pesos en el 2024. En el 2023 la brecha terminó en 20 billones de pesos, de los cuales 16 billones fueron de ACPM y 4 de gasolina.

¿Por qué sacan en estos momentos adelante un proyecto para ampliar el cupo de deuda?

Nosotros tenemos un límite de endeudamiento que está autorizado por el Congreso y el último incremento fue en el 2020. Cuando se endeuda uno lo va llenando y cuando paga lo reduce y le queda espacio, es decir, es rotativo. Sin embargo, en el 2020 el Gobierno adquirió el crédito del Fondo Monetario Internacional que está por fuera del cupo y ahora nos toca empezar a pagarlo, pero no nos deja espacio. Lo que nosotros necesitamos es tener la autorización para al pagarlo tener ese espacio de deuda.

¿Ya están avanzando las discusiones de la reforma tributaria?

No lo llamaría tributaria, sino cómo creamos las reglas del juego para el impuesto de renta corporativo. No estamos pensando en subir sino en bajar. Lo que estamos diciendo es que las últimas dos reformas dejaron un problema y es que rompieron la idea de que la tarifa baje de manera gradual. Si nosotros queremos hablar con el mundo empresarial, esa tasa no puede queda fija de manera indefinida y desafortunadamente solo lo puede aprobar el Congreso, no se puede hacer por decreto.

¿La tasa bajaría del actual 35 por ciento a 30 por ciento?

La reforma del 2021 acabó con la idea de la tendencia y la dejó fija y en la del 2022 estaba previsto ese artículo y quedó por fuera. La discusión de cuánto va a bajar la tenemos que dar. Vamos a bajar la tasa nominal, pero eso quiere decir también mirar cómo son las tasas efectivas y las declaraciones de renta.

En los meses transcurridos del año 2023 inició la desaceleración económica en Colombia Foto:istock

¿Se podría pensar en una tarifa diferencial para las pequeñas?

Podrían tener incentivos, pero esa es la discusión que vamos a dar.

¿Y a las personas naturales no se las tocaría?

No. Ya se las tocó en el 2022. Ya se redujo sus beneficios, sus exenciones quedaron claras y la tarifa marginal es progresiva.