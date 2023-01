Ir sustituyendo poco a poco las divisas que deja el petróleo por las que podría eventualmente generar el turismo en Colombia sigue siendo una de las apuestas centrales del Gobierno.



Su intención quedó reafirmada de nuevo en el Foro de Davos en Suiza donde la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aseguró que Colombia no firmará nuevos contratos de exploración y producción. Igualmente, el propio presidente Gustavo Petro dijo que el propósito será avanzar hacia la exportación de turismo y de energías limpias.



“Dada la belleza y la potencialidad que tiene el país en generación de energías limpias, Colombia podría perfectamente, en un corto plazo, en una transición, llenar los vacíos que puede dejar la economía fósil que, precisamente es de la cual hemos dependido”, declaró el Mandatario.



El problema para algunos expertos es que Petro quiere que este cambio se materialice en el corto plazo y de momento hay una gran distancia entre los dólares que llegan a Colombia por concepto del turismo y del petróleo.



Mientras que por las divisas generadas por viajes y transporte aéreo entraron a Colombia 5.263 millones de dólares con corte a septiembre, por las exportaciones de petróleo y sus derivados alcanzaron los 15.081 millones de dólares, es decir, les separan más de 9.800 millones de dólares.



Esto quiere decir que a día de hoy Colombia necesitaría triplicar sus ingresos por turismo para poder reemplazar aquellos que son generados actualmente por el petróleo.



Si hacemos ese mismo ejercicio con el 2019, año previo a la pandemia en el que Colombia rompió todos los récords en materia de turismo, la diferencia es similar. Si bien entraron más de 7.300 millones de dólares por viajes y transporte aéreo, la cifra de exportaciones de petróleo fue de 15.941 millones de dólares.

¿Es posible que el turismo genere US$ 15.000 millones?



A lo largo del 2022, el turismo en Colombia siguió recuperándose tras la pandemia; sin embargo, todavía se está lejos de los millones de turistas que tendrían que entran para poder generar esos 15.000 millones de dólares.



La presidenta de Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés, le dijo a EL TIEMPO que este propósito se podría llegar a realizar pero no en un corto sino a largo plazo.



"Creemos que debemos seguir trabajando de la mano y a largo plazo podríamos llegar a ser el primer renglón de la economía del país. Llegar a tener más de 15 millones de turistas no solo sería una labor de este Gobierno sino también de los próximos, los cuales tendrían que trabajar en línea para este propósito", opinó.

Según cifras de Migración Colombia, entre enero y noviembre ingresaron al país más de 4 millones de visitantes extranjeros no residentes, lo que representa un crecimiento del 129,1 por ciento frente al mismo periodo del año anterior. Y la meta es que cierre el 2022 en 4,6 millones de turistas.



Anato calcula que entre enero y septiembre el gasto promedio de cada visitante no residente fue de 1.642, lo que significa un crecimiento del 10 por ciento, si se compara con el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia.

Bahía del Parque Tayrona, uno de los destinos turísticos de Colombia. Foto: Andrés Hurtado García

Proyecciones para el 2023

De momento, para este año se espera que sigan mejorando las cifras del turismo en el país. De acuerdo con las proyecciones de Anato, podrían llegar entre 4,9 y 5,1 millones de visitantes no residentes.



El dólar al alza ayuda a incentivar la llegada de turistas extranjeros al país, además de aspectos como las ferias internacionales de turismo y el incentivo de la imagen del país.

Infraestructura, entre los retos



No obstante, los retos para que el turismo se convierta en el nuevo ‘petróleo’ son grandes. Según la presidenta de Anato se requiere una importante inversión en infraestructura aeroportuaria y vial, más capacitación de los empresarios y las comunidades, ampliación de la conectividad aérea del país, entre otros.



Igualmente, menciona que debería contemplarse es la implementación de un Ministerio de Turismo que esté por encima de entidades adscritas al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y que genere los lineamientos de ejecución de estas.



"La trasversalidad de la industria turística y al mismo tiempo su relevancia en la economía lo requiere. De esta manera, a largo plazo sería posible", sostuvo.

Paula Cortés Calle, presidenta de Anato. Foto: Anato

Aumenta la conectividad

De momento, el país sigue preparándose para atender a ese mayor turismo. De acuerdo con el ministro de Comercio, Germán Umaña, la conectividad aérea ha sido uno de los principales ejes para la promoción internacional.



A noviembre del 2022, eran 29 aerolíneas las que conectaban 11 destinos en Colombia con 27 países del mundo y 45 ciudades internacionales. Con ello, se alcanzó a tener más de 1.200 frecuencias semanales hacia Colombia y 216.000 sillas semanales.



Adicional a ello, por su importancia para el desarrollo de las regiones, tanto el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como ProColombia se han venido enfocando últimamente en promover la descentralización de la conectividad internacional, para sumar cada vez más ciudades dentro de la oferta de frecuencias para los visitantes.

Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas. Foto: Abel Cárdenas

Lo que mueve la industria de hidrocarburos

Que Colombia no firme nuevos contratos de exploración y producción, no solo sería un golpe para las exportaciones, sino para toda la estabilidad económica del país pues, según la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), la industria de hidrocarburos supone el 40 por ciento de las ventas externas, el 20 por ciento de los ingresos fiscales de la Nación y el 76 por ciento de las regalías.

"Diversificar la canasta exportadora debe ser un objetivo, pero no a costa de marchitar la industria. Y, el desarrollo de otros sectores, como el turismo, tiene un enorme potencial, pero tomará tiempo. Esa transición no se dará en el corto plazo. Se necesita una triple transición: energética, fiscal y de regalías, y productiva", recriminó Francisco Lloreda, presidente del gremio.



La ACP critica que después de cinco meses el gobierno no le ha dicho al país cómo aspira a sustituir, con realismo, el petróleo y el gas, sabiendo que las reservas probadas alcanzan para aproximadamente 10 años y que los contratos de exploración suscritos no le aseguran la autosuficiencia ni la soberanía energética a mediano y largo plazo.



"Tampoco ha explicado cómo reemplazará los ingresos fiscales que aporta la industria a la Nación (fundamentales en la pasada reforma tributaria) ni las regalías. Por eso, en distintos escenarios, hemos llamado a la cautela. Para que una transición sea justa debe ser responsable", sentenció.