Poco para celebrar en Davos / Análisis de Ricardo Ávila

El comentario lo hizo un periodista británico, mientras hacía una larga fila para pasar un filtro de seguridad, parecido a los que hay en un aeropuerto: “Davos es siempre igual y distinto”. Muchos de quienes cada año van al Foro Económico Mundial que se realiza en esta población de menos de 11.000 habitantes, ubicada en la parte alta del cantón de los Grisones, en Suiza, seguramente comparten la misma afirmación.

Y es que otra vez los cerca de 3.000 delegados que asistieron a la cita anual entre lunes y viernes pasados se encontraron con una temperatura gélida, nieve en las calles, tráfico infernal, precios escandalosos y controles por doquier en los que se exige portar a la vista una credencial que determina el nivel de acceso. Tras el paréntesis ocasionado por la pandemia y las pruebas sanitarias obligatorias que marcaron las citas de 2022 y 2023, ahora todo volvió a ser como antes.



También regresaron en forma las actividades paralelas, que incluyeron debates y conferencias, las cuales se sumaron a las cerca de 450 sesiones desarrolladas en el Centro de Congresos y espacios adyacentes. Eso aparte de los eventos sociales, que abarcaron desayunos, almuerzos, cenas y fiestas, en lo que se asemeja a un ciclo continuo de casi 24 horas al cual es imposible seguirle el ritmo.



Pero, así como da la impresión de que la escena fue como la de cada enero en este rincón de los Alpes, los veteranos notaron las diferencias. Bastaba mirar las marcas que hicieron presencia sobre la calle Promenade –la arteria principal en donde por unos pocos días el metro cuadrado en arriendo es el más caro del planeta– para seguirle la pista al capitalismo.



Brillaron por su ausencia las compañías del sector extractivo o de consumo masivo que en algún momento destacaron sus marcas. Todavía se mantuvieron algunos bancos y firmas de consultoría, unos pocos medios de comunicación y las vitrinas de los países que exaltaron sus atractivos. Pero las letras que dominaron los carteles fueron dos: AI, el acrónimo en inglés de inteligencia artificial, cuyo papel en las deliberaciones de 2024 bien podría describirse como estelar.

Presente y futuro

Lo anterior no quiere decir que otros temas clave hayan estado ausentes. Por supuesto que, haciendo honor a su nombre, en el Foro se habló de economía. Igualmente, hubo espacio para la política internacional, pues llegaron unas 350 personalidades, entre jefes de Estado y de gobierno, ministros y altos dignatarios de un centenar de países.



A la lista hay que agregar las preocupaciones referentes a clima y sostenibilidad ambiental, transición energética, finanzas internacionales, democracia, asuntos de género y equidad, avances de la ciencia, retos en el campo social, futuro del empleo, salud y perspectivas regionales, entre otros puntos. La lista de panelistas comprendió a 150 académicos y pensadores de primera línea, junto a decenas de representantes de organizaciones no gubernamentales.



Están en lo correcto los que afirman que desde Davos se les da una mirada de 360 grados tanto a lo que pasa como a las grandes tendencias en los más variados campos. Puede haber vacíos, pero eso no desconoce el empeño de recorrer un gran terreno desde lo intelectual. Quien desee observar cada conversatorio o discurso realizado necesitaría de unos dos meses de jornadas de tiempo completo para asimilar lo ocurrido en cuatro días de deliberaciones.



Aun así, uno de los protagonistas de las conversaciones de los últimos días no asistió. Se trata de Donald Trump, cuyo retorno a la Casa Blanca en enero de 2025 es considerado algo muy probable. El escenario de un triunfo del hoy precandidato del Partido Republicano oscurece el complejo panorama geopolítico, que fue el segundo gran factor en boca de los asistentes.



Por tal razón, los ceños fruncidos resultaron ser el gesto predominante para los 1.600 líderes empresariales que arribaron, cuyas firmas son las que pagan una suma significativa por venir al que es descrito como el cónclave global por excelencia. “El mapa de riesgos es mucho más oscuro ahora, y como no necesariamente tiene que ver con la marcha específica de un negocio, ello causa ansiedad en el sector privado”, señaló el politólogo estadounidense Ian Bremmer.



Vale la pena hacer un repaso. Aparte de la guerra en Ucrania, que se acerca a su segundo año y apunta a prolongarse por mucho más, la situación en el Medio Oriente se deterioró desde octubre tras los ataques terroristas de Hamás y la subsecuente respuesta israelí en la Franja de Gaza. El espectro de una regionalización del conflicto toma más fuerza debido a lo que pasa en el Líbano o a los ataques contra la navegación de los hutíes desde Yemen.



Eventualmente, una intensificación de las hostilidades podría alterar el suministro de hidrocarburos, como ya comienza a afectar el tráfico de mercancías que usualmente pasa por el mar Rojo. Un choque de oferta se sentiría sobre los precios de los combustibles y deprimiría la demanda mundial, por lo cual puede resultar prematura la celebración sobre el aterrizaje suave de las economías que hasta la fecha lograron contener la inflación sin entrar en un periodo recesivo.



A lo anterior se suman las tensiones entre China y Estados Unidos, lo que pueda pasar con Taiwán, la amenaza latente de Corea del Norte o la oleada nacionalista en la India. Muchas de esas luces de alerta llevan años encendidas, pero una segunda presidencia de Trump –debido al peso específico que representa la primera potencia económica y militar– abriría un enorme signo de interrogación sobre lo que resta de esta década.

Por otra parte, es claro que la marcha de los avances tecnológicos no se detiene. De vuelta a la inteligencia artificial, sus defensores insisten en que la combinación de mejor información y mayor capacidad predictiva servirá para que la productividad y el crecimiento aumenten, mientras sus críticos subrayan los peligros de que acabe con millones de empleos o sea aprovechada para crear contenidos falsos con fines maliciosos. En lo que atañe a los países emergentes, el desafío es no quedarse atrás, pues de ser así aumentarían las disparidades actuales.



Las preocupaciones que unos comparten y las oportunidades que otros destacan no necesariamente quieren decir que el futuro de la humanidad ya está definido, pues en Davos no existe una bola de cristal infalible. Basta recordar que en 2008 nadie vio venir la crisis financiera internacional que estallaría meses después, en 2015 la mayoría creía que Hillary Clinton sería presidenta de Estados Unidos y en 2020 las noticias sobre un virus respiratorio altamente contagioso, recién aparecido en la provincia china de Wuhan, fueron recibidas con frialdad ante la impresión de que habría una solución rápida.

La importancia de estar ahí

Facebook Twitter Linkedin

El tradicional yipao fue el toque de color colombiano en las calles de Davos. Foto: cortesía MGS

Sin embargo, así llegar a Davos no garantice saber lo que trae el porvenir, todo el que puede ir lo considera algo muy importante. La explicación radica en la eficiencia de escuchar durante un corto espacio de tiempo a algunas de las mentes más brillantes del planeta, junto con la posibilidad de verse con numerosas personas provenientes de las más diversas capitales o de subir el perfil de un país o una compañía. Ello hace que los asistentes justifiquen con buenos argumentos la que es una inversión considerable, que en su concepto trae retornos positivos.



Años atrás, buena parte de América Latina compartía el mismo punto de vista. Ahora otros vientos soplan en la región, con lo cual la presencia de los países de la zona es significativamente inferior a la de antes.



Para hablar con nombre propio, México, que llegó a invertir millones de dólares anuales, desapareció del panorama con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. A su vez, las compañías brasileras mantienen un alto perfil, pero su gobierno es mucho más discreto. Chile tampoco aparece, mientras que los presidentes de Perú y Ecuador, que estuvieron en el programa hasta hace pocas semanas, tuvieron que cancelar la ida debido a problemas internos.



En contraste, Colombia acabó teniendo este año una figuración sin precedentes, que no está exenta de ironía: que el primer gobierno progresista de la historia tenga un alto perfil en la que se considera meca del capitalismo. No solo Gustavo Petro viajó después de que llegó a hablarse de una cancelación debido a la accidentada posesión presidencial en Guatemala, sino que un tercio del gabinete lo acompañó: Hacienda, Relaciones Exteriores, Comercio, Ambiente y Minas, además del presidente de Ecopetrol.

Colombia logró que el primer gobierno progresista de la historia tenga un alto perfil en la que se considera meca del capitalismo FACEBOOK

TWITTER

El esfuerzo del mandatario colombiano fue correspondido con una buena figuración en una serie de paneles, muy superior a la del argentino Javier Milei, que se limitó a pronunciar un discurso. En las 30 horas en las que estuvo en Davos, el Presidente participó en tres conversatorios a los cuales asistió muy puntual, a diferencia de lo sucedido un año atrás, cuando llegó tarde a un evento y no apareció en otro.



Adicionalmente, sus intervenciones sirvieron para subirles el perfil a las discusiones sobre el cambio climático. De manera ácida criticó la falta de acción del mundo desarrollado e hizo propuestas audaces que, de salir adelante, harían viable el cuidado de la Amazonia, el pulmón del planeta.



Durante un panel en el que participaron Bill Gates, fundador de Microsoft, y la directora ejecutiva de la Organización Mundial del Comercio, entre otros, Martin Wolf, el prestigioso columnista del Financial Times que actuaba como moderador, celebró lo dicho por el líder colombiano. “No estoy de acuerdo con lo que piensa –sostuvo después–, pero creo que esta audiencia necesitaba una visión diferente con el fin de enfatizar que las soluciones frente al calentamiento global son, hasta ahora, insuficientes”.



Tal como lo ha hecho en otros foros, Petro afirmó que “el petróleo es la muerte” e insistió en que la desaparición de la especie humana será inexorable si el modelo de desarrollo basado en los combustibles fósiles persiste. En consecuencia, resaltó la determinación de su gobierno de cerrarles la puerta a los hidrocarburos y el carbón.

Dichas afirmaciones habrían merecido un examen más minucioso, no solo por el tono apocalíptico, sino por la implicación de que Colombia hará sola el sacrificio al que los demás se niegan. El problema, como argumentó el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, es que pasos como ese de nada sirven si la demanda global no se reduce y las emisiones de dióxido de carbono continúan.



Lamentablemente, en lugar de adentrarse en un tema que amenaza la salud fiscal y el primer renglón de ingresos externos de la economía colombiana, la polémica en el territorio nacional se centró en el espacio que arrendó ProColombia en el número 49 de la calle Promenade. La controversia sobre si vale la pena o no gastarse sumas importantes en promover la imagen del “país de la belleza” es válida, pero acaba siendo un punto menor ante la factibilidad de perder la seguridad energética y tener que importar combustibles a la vuelta de unos pocos años, mientras el crecimiento da tumbos.



Semejante análisis es todavía más necesario a la luz de las señales inquietantes que vienen de afuera, las cuales sugieren que vale la pena blindarse de mejor manera ante las turbulencias externas. Tanto la geopolítica como la revolución tecnológica indican que hay que subir la guardia y prepararse. A su vez, el alza de las temperaturas promedio tendría que responderse con inversiones para mitigar los efectos de un clima más adverso, lo que incluye pasar del discurso a la realidad en la generación de electricidad a través de fuentes renovables.



Nada de eso, lamentablemente, parece estar en las prioridades oficiales, más allá de anuncios que en muchos casos incluyen lugares comunes y pocas precisiones. Por tal motivo, debatir sobre si la Casa Colombia o el yipao de placas españolas se justificaban acaba siendo una distracción frente a, por ejemplo, la intención de remplazar los ingresos de la minería con los del turismo.



Eso para no hablar del lema central de la reunión de Davos que acaba de concluir, el cual era el de ‘Reconstruir la confianza’. La perspectiva negativa que viene de adoptar una importante firma calificadora de riesgo por expectativas moderadas del crecimiento económico colombiano da para pensar que en ese terreno tampoco estamos haciendo la tarea correcta y que nos arriesgamos a un enfriamiento de la magnitud del que por estos días se siente en los Alpes suizos. Lo distinto es que allá se sabe que la primavera llega el próximo 21 de marzo.

RICARDO ÁVILA

ANALISTA SÉNIOR DE EL TIEMPO

​En X: @ravilapinto