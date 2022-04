La reactivación de la economía colombiana, que ayudó a recuperar poco a poco los empleos perdidos en el inicio de la pandemia, y las ayudas institucionales entregadas a las personas de más bajos ingresos llevaron a que la pobreza monetaria de Colombia se redujera en 3,2 puntos porcentuales al pasar del 42,5 por ciento de la población en el 2020 al 39,3 por ciento en el 2021.



Eso significa que Colombia pasó de tener 21 millones de personas que no alcanzan a tener ingresos per cápita de 354.031 pesos en el 2020 (la medición tiene en cuenta cuánto le toca a cada integrante en un hogar de 4 personas en el que se suman todos los ingresos) a 19,6 millones en esa condición en el 2021, es decir, la cifra se redujo en 1,4 millones.



“Esta disminución se explica por la reactivación económica que tuvo el país, los mejores indicadores de empleo y las ayudas tanto del Gobierno Nacional, con Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, compensación del IVA e Ingreso Solidario, como del local, con Bogotá Solidaria, entre otras”, señaló el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.



Incluso, destacó que, si no se hubieran entregado estas ayudas institucionales, el dato de pobreza monetaria de Colombia se habría trepado hasta el 42,9 por ciento en el 2021. De otro lado, Oviedo señaló la inflación que se dio, sobre todo, en los alimentos en el segundo semestre. Sin este efecto, la proporción de personas en esa condición habría caído hasta el 35,9 por ciento.

“El encarecimiento de los precios amilanó la caída de la pobreza monetaria. Si aislamos el efecto de la inflación, hubiéramos tenido una reducción de hasta 6,6 puntos porcentuales el año pasado”, explicó Oviedo.



El mismo comportamiento tuvo la incidencia de la pobreza monetaria extrema del país, que según reveló este martes el Dane se redujo de 15,1 a 12,2 por ciento entre el 2020 y el 2021, lo que representa una caída de 2,9 puntos.



En este caso, se trata de las personas que están por debajo de la línea de pobreza monetaria per cápita nacional, que quedó en 161.099 pesos, y para el caso de un hogar de cuatro personas llegó a 644.396 pesos.



Se pasó de tener 7,41 millones de personas en situación de pobreza extrema en el año del inicio de la pandemia a 6,11 millones en el 2021, es decir, 1,3 millones de colombianos salieron de esta condición el año pasado.



Bucaramanga, donde más cae

Las 23 ciudades principales que analiza el Dane tuvieron una reducción de la pobreza monetaria en el 2021. En la que más cayó la incidencia fue en Bucaramanga, que pasó de tener a 46,1 por ciento de su población en esta condición en el 2020 a 35,5 por ciento el año pasado, es decir, disminuyó 10,6 puntos.



Le sigue Villavicencio, que pasó de una pobreza monetaria de 43,1 a 33,4 por ciento, es decir, 9,7 puntos menos. Después aparece Ibagué, al pasar de 43,2 a 34,3 por ciento, es decir, 8,9 puntos menos. Al contrario, donde menos se redujo la incidencia de la pobreza el año pasado fue en Riohacha (-0,5 puntos) y Quibdó (-1,3 puntos).



Sin embargo, hay que resaltar que Quibdó (64,8 por ciento), Riohacha (57,1 por ciento), Santa Marta (55,1 por ciento) y Valledupar (53,3 por ciento) todavía tienen más del 50 por ciento de su población en situación de pobreza monetaria. Del lado contrario, las ciudades que tienen la menor incidencia son Medellín, que tiene a 27,6 por ciento de su población en esta condición y Cali, con el 29,3 por ciento.



En el caso de la pobreza monetaria extrema, las ciudades con la mayor incidencia fueron Quibdó y Riohacha, que tienen al 30,4 y 27,5 de su población en esta situación. Y en la que más cayó fue también en Bucaramanga (-8,9 puntos), seguida de Ibagué (-8,3 puntos) y Tunja (-7,7 puntos). Al contrario, en Quibdó esta proporción aumentó al pasar de 30,1 al 30,4 por ciento.



2,1 millones necesitan ayuda

El país todavía tiene 2,1 millones de personas más que antes de la pandemia en condición de pobreza monetaria. Foto: Juan Diego Buitrago

Por el lado de la pobreza monetaria, el país todavía tiene 2,1 millones de personas más en esta condición respecto a antes de la pandemia, en el 2019, cuando la cifra se ubicaba en 17,4 millones de personas.



Por ciudades, la entidad estadística destacó que las que están más rezagadas frente a los datos de antes de la pandemia son Valledupar, en donde la pobreza monetaria aumentó del 40,8 al 51,0 por ciento entre el 2019 y el 2021, es decir, todavía tiene que resolver 10,2 puntos.



Le sigue Barranquilla, que pasó de tener un porcentaje de pobreza monetaria de 25,6 en el 2019 a llegar al 35,7 por ciento en el 2021, con lo que la brecha es de 10,1 puntos.

Después aparece Manizales, con una diferencia en la incidencia de pobreza monetaria de 9,6 puntos, al pasar de 20,6 en el 2019 al 30,2 en el 2021. Bogotá está en cuarto lugar, con una pobreza monetaria que pasó de 27,2 a 35,8 por ciento, es decir, todavía tiene 8,6 puntos de más.



Por el lado de la pobreza extrema, Colombia también tiene que buscar cómo sacar de esta situación a 1,4 millones para retomar los mismos niveles de antes de la pandemia, cuando las cifras llegaban a 4,6 millones de personas en esta condición.



Las ciudades con la mayor brecha frente a los datos del 2019 son Riohacha, con 8 puntos de pobreza monetaria extrema de más, pues su porcentaje subió del 19,5 al 27,5 por ciento; y Quibdó, con 6,6 puntos de más, al pasar del 23,8 al 30,4 por ciento. También destaca Bogotá, que pasó de 4,2 a 9,4 por ciento.



Más de 1,36 millones de personas volvieron a la clase media

Más de 1,36 millones de personas volvieron a pertenecer a la clase media el año pasado. El país pasó de tener 12,5 millones de colombianos que viven en hogares que se catalogan dentro de esta clase social en el 2020 a 13,8 millones en el 2021.



En términos porcentuales, esto significa que la clase media pasó de representar 25,4 por ciento en el 2020 a un 27,8 por ciento en el 2021, es decir, tuvo una recuperación de 2,4 puntos porcentuales.



En todas las ciudades se presentó una recuperación de la clase media el año pasado. El mayor aumento se dio en Villavicencio y Bucaramanga, donde la proporción de personas en esta clase social creció el 7,2 y el 7 por ciento, respectivamente.



Sin embargo, el director de la entidad estadística, Juan Daniel Oviedo, resaltó que todavía tenemos 812.410 personas menos en esa situación comparado con el 2019, antes de la pandemia.

Respecto al 2019, en Bogotá y en Manizales es donde hay mayor diferencia para recuperar los niveles de proporción de la clase media.



La clase alta también ganó participación el año pasado al pasar de representar 1,7 a un 1,8 por ciento en el 2021, lo que equivale a unas 100.000 personas más. No obstante, esta cifra está todavía por debajo del 2,2 por ciento del 2019.



A pesar de ello, el Dane reveló que en Colombia todavía es mayor la proporción de pobres y vulnerables. Según los datos presentados, el 39,3 por ciento de la población colombiana sigue siendo pobre, el 31 por ciento se considera vulnerable, el 27,8 por ciento pertenece a la clase media y solo el 1,8 por ciento, a la clase alta.



La proporción de personas pobres se redujo de un año a otro. Pasó de representar un 42,5 en el 2020 a un 39,3 por ciento en el 2021. Lo mismo ocurrió con las personas vulnerables, que pasaron de representar 30,4 en el 2020 a 31 por ciento el año pasado.



Hay que recordar que se cataloga como pobre a las personas que están por debajo de la línea de pobreza monetaria. Se considera vulnerable a la persona que tienen un ingreso per cápita al mes de entre la línea de pobreza y 690.524 pesos. La clase media, entre 690.524 y 3’718.204 pesos al mes y la alta, por encima de esa cifra.



También se redujo la desigualdad

El coeficiente de Gini, el cual se usa para medir la desigualdad de los ingresos en un país, se redujo el año pasado y ya se encuentra al nivel de antes de la pandemia. Este valor se ubica entre el 0 y el 1, donde cero es la máxima igualdad, es decir que todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos, y 1 corresponde a la máxima desigualdad, que todos los ingresos los tiene un solo ciudadano.



Según el Dane, este coeficiente pasó a nivel nacional del 0,544 en el 2020 al 0,523 en el 2021, una cifra superior al 0,526 del 2019.



En el caso de las cabeceras municipales, el dato se ubicó en 2021 en 0,510, menor al 0,537 registrado en el 2020. Sin embargo, aquí la medición no fue menor que la de prepandemia, porque en 2019 llegó a 0,505.



Para las áreas rurales dispersas, el coeficiente fue de 0,455, también menor que el dato de 0,456 que se registró en 2020 y en 2019.

Faltan los datos de pobreza multidimensional

El Dane reveló este martes las cifras de pobreza monetaria y monetaria extrema. En ellas tuvo en cuenta unos ingresos per cápita inferiores a 354.031 pesos en el primer caso y a 161.099 pesos en el segundo.



Además, la entidad publicará este jueves las cifras de pobreza multidimensional, que son diferentes porque miden las condiciones educativas, de salud, el trabajo, el acceso a servicios públicos y condiciones de vivienda y que suelen compensar la falta de ingresos.