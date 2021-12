La región de América Latina y el Caribe se encuentra en una trampa de desarrollo en donde la alta desigualdad y el bajo crecimiento persisten, interactúan y se refuerzan mutuamente.



Así lo indica el informe ‘Atrapados: Alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe’, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) para la región.



El informe se publicó en junio pasado y fue comentado este viernes en una presentación en Bogotá.



Al referirse a algunos hallazgos del estudio, María Angélica Arbeláez, consultora del Pnud, calificó de sorprendente que en cuanto a subsidios, menos gente en Colombia cree que se deben entregar estas ayudas a los pobres que en el resto de América Latina.

“La falta de tener conciencia de la gravedad de la situación –dice Arbeláez– hace que la gente no esté dispuesta a aportar para los menos favorecidos”.



También le sorprende que en el 20 por ciento de la población más rica haya una importante proporción que piense que todos deben pagar una tasa igual de impuestos.



Explicó que en ese parte de la población, el estudio encontró que casi la mitad de los consultados consideran que debe haber una misma tarifa para todo el mundo, y no impuestos graduales en función del ingreso.



Por su parte, Marcela Meléndez, economista jefe de la entidad para América Latina y el Caribe, dijo que esta es la segunda región más desigual del mundo y que ese fenómeno va más allá de los ingresos.



Por ejemplo, afirmó que para las mujeres el mercado laboral todavía no está nivelado. Además, que las personas LGBT se enfrentan a la discriminación en gran parte de los aspectos de sus vidas y que las minorías étnicas y raciales carecen de reconocimiento como agentes económicos y políticos activos.



“La región también se caracteriza por un crecimiento económico muy volátil y, en promedio, bajo, asociado a la baja productividad. Comprender la naturaleza de la trampa de la alta desigualdad y el bajo crecimiento es el primer paso para liberarse de ella”, recalcó Meléndez en la presentación.



Igualmente, manifestó que las personas saben lo desigual que es la sociedad latinoamericana y que la consideran injusta. “Perciben la injusticia no solo en la distribución del ingreso, sino también en el acceso a los servicios públicos básicos y a las garantías de sus derechos”, sostuvo.



De otro lado, indicó que América Latina es la región más violenta del mundo y que la desigualdad genera más violencia criminal, política y social.



“La violencia afecta de manera desproporcionada a los más vulnerables, contribuyendo a perpetuar y amplificar la desigualdad. También impacta el crecimiento económico, pues impacta a las personas, las empresas, las comunidades y las instituciones”, concluyó.



En el panel también participaron Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad; Marcela Eslava, decana de Economía de la Universidad de los Andes, y Angelika Rettberg, profesora de Ciencia Política de esta misma universidad.