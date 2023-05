A las plenarias de Cámara y Senado les llevó tres intensos días aprobar por separado todo el articulado del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, que contempla 1.154 billones de pesos para los próximos cuatro años.



(Lea también: Los artículos que tumbaron del PND y los que se cayeron pero podrían revivir)

Si bien el Senado terminó su discusión el miércoles, a las 10 de la noche, los representantes hicieron lo propio ayer. Sin embargo, por la cantidad de proposiciones y artículos nuevos que no pararon de llegar a lo largo del día, el debate se dilató hasta el punto de que el trabajo de los 11 conciliadores tuvo que ser a la carrera. “No alcanzamos”, confesó el presidente de la Cámara, David Racero, quien confirmó que la conciliación de los textos sería citada de madrugada.



Entre los principales puntos de la conciliación, pues son los artículos que en un lado se aprobaron y en el otro se cayeron, están algunos como el artículo 8, que busca la implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Este se aprobó en Cámara, pero en Senado se cayó.

Facebook Twitter Linkedin

Senadores se reúnen para conciliar texto del PND. Foto: Twitter: @RoyBarreras

(Le puede interesar, además: ¿Qué plantea el artículo aprobado del PND que incentivaría la corrupción?)



Otro tema álgido es el del mico que hablaba de dar vía libre al cambio de diseños de la primera línea del metro de Bogotá. Mientras que en Senado se quitó de la redacción de este artículo la expresión “soterrar los proyectos”, en Cámara se aprobó tal y como venía en la ponencia del proyecto.



También está el tema de la contratación de las asociaciones público-populares. Si bien en el Senado se aprobó un artículo para que estas puedan realizar contratos a nivel nacional hasta por 6.000 salarios mínimos, en Cámara se tumbó. “Es sumamente peligroso porque habla de contrataciones directas y no vamos a poder hacer el control”, sentenció el representante Christian Garcés.



Igualmente, en la plenaria de Senado se cayó el artículo 207, pero en Cámara no. Este busca aumentar del 1 al 6 por ciento las transferencias eléctricas que deben pagar las empresas que construyan proyectos de energías renovables no convencionales, como la eólica y solar.



Del lado de la Cámara también se cayeron una serie de artículos que en Senado siguieron vivos. Por ejemplo, el 130, que decía que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que sean titulares de permisos para el uso del espectro radioeléctrico identificado para las telecomunicaciones móviles internacionales deberán compartir el espectro radioeléctrico.



(Además: ¿Expropiación exprés?: la corta vida de otro polémico intento de meterlo en PND)



Los representantes también eliminaron el 304, que habla de implementar una nueva política nacional de derechos sexuales; los artículos 330 y 331, en los que se dice que la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC) se llamará Agencia de Cooperación Internacional de Colombia (ACI); y el 354, relacionado con la ley de extinción de dominio.

Lo que se cayó

Tanto en la plenaria de Cámara como en la de Senado se cayeron una serie de artículos, por tanto, estos no entraron a la conciliación. Por ejemplo, coincidieron en tumbar dos de las facultades extraordinarias que se le iban a conceder al presidente Gustavo Petro. Se tumbó la que le daba la potestad por el término de seis meses de crear una nueva Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales y la que le iba a permitir crear una entidad nacional para ejecutar planes y proyectos ambientales.



Otro artículo que se cayó tanto en Cámara como en Senado fue uno nuevo que buscaba incentivar que toda la cadena de valor del gas natural quedase en manos de unos pocos agentes. Todo ello con el objetivo de asegurar el abastecimiento y la confiabilidad del servicio público domiciliario de gas natural. Igualmente, se eliminó en ambos lados el 218, que habla sobre la integración vertical del sector de la energía eléctrica.

‘Expropiación exprés’

De otro lado, la Cámara acogió la reforma al artículo 55 que propuso el Ministerio de Agricultura. Es la propuesta que se venía desarrollando con la representante Tamara Argote y que estuvo vinculado a la polémica de la “expropiación exprés”.Este artículo, contrario al de la polémica, le apuesta a la compra de tierras de forma voluntaria.



La proposición ya había sido aprobada por Senado, por lo que es uno de los artículos que no necesitó ser conciliado y ya está en firme en el texto final del Plan Nacional de Desarrollo. El texto que fue apoyado por el Gobierno establece mecanismos para “agilizar la compra de tierras” de forma voluntaria.



(Siga leyendo: Senado tumba integración vertical en energía y más impuestos para solar y eólica)

Facultades que se salvaron

Algunas de las facultades extraordinarias que le da el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 al presidente Gustavo Petro sí se salvaron en la discusión de los tres días en el Congreso de la República.



Por ende, el mandatario podrá modificar por el término de seis meses los programas de Familias y Jóvenes en Acción que están dentro de Prosperidad Social. Además, también tendrá facultades para adquirir la infraestructura del Hospital San Juan de Dios de Bogotá.



Igualmente, pasó la que le permite crear una entidad pública para fomentar el mejoramiento de los caminos vecinales a lo largo del país y con la que puede fortalecer el Grupo Bicentenario, que venía del anterior gobierno.