Plataformas como Airbnb y Uber, con más impuestos

Cada semana se van conociendo a cuentagotas más detalles de la reforma fiscal que prepara el gobierno del presidente de España Pedro Sánchez.



Por ejemplo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo en el Senado que las plataformas digitales de economía colaborativa que han proliferado en los últimos años también estarán sujetas al nuevo impuesto digital.



“Vamos a estudiar un tratamiento fiscal adecuado para este fenómeno ya no tan reciente, fundamentalmente en los sectores del alojamiento y el transporte”, dijo la ministra que, posteriormente, especificó que también gravará a los sitios de internet de compras y hostelería.

“Hay plataformas, que todos conocemos, dedicadas a estos servicios que están generando una actividad económica de miles de millones que no tributan de forma adecuada porque la fiscalidad actual no reconoce este tipo de actividad”, agregó Montero.



Tras los anuncios, en la mente de todos los diputados presentes estaban compañías como Uber, Airbnb, Amazon, Homeaway o Just Eat.

Sitios de internet de compras y hostelería también serán gravados en España FACEBOOK

TWITTER

El plan de Hacienda consiste básicamente en establecer un gravamen del 3 por ciento a los servicios de publicidad 'online', servicios de intermediación y venta de datos generados a partir de la información proporcionada por el usuario de las compañías digitales que facturen más de tres millones de euros en España y tengan unos ingresos globales de 750 millones.

Algunas de estas firmas utilizan, de forma legal, estrategias fiscales para trasladar sus beneficios a otros países con una tributación más ventajosa.

​

Las filiales que operan en España suelen ser solo intermediarias que únicamente hacen labores de mercadeo o promoción para su casa matriz. La empresa de alquiler de apartamentos turísticos Airbnb emitió un comunicado tras conocer los planes de Hacienda.



“Airbnb cumple con la regulación y paga todos los impuestos correspondientes en los lugares donde opera. La oficina en España ofrece servicios de 'marketing' y paga todos los impuestos aplicables, incluido el IVA”.



Con este impuesto, el Ejecutivo toma como referente la propuesta lanzada por la Comisión Europea que consiste en gravar a las actividades digitales.

Antecedentes

El anterior gobierno de Rajoy anunció un impuesto similar al que ahora esgrime Montero, quien también recordó que otra de las medidas, de la cual ultima detalles, es la rebaja del IVA para los productos de higiene íntima femenina como compresas y tampones.



“Estos bienes no están considerados de primera necesidad” y tienen un gravamen del 10 por ciento. La intención del Gobierno es que en estos artículos sea del 4 por ciento. Además, reducirá el IVA a productos veterinarios.



Así mismo, detalló que reformará la ley para reforzar la lucha contra los defraudadores. “Una nueva ley de lucha contra el fraude (ley antifraude) que será más justa, equitativa y pondrá luz y taquígrafo a complejos societarios para desentrañar esta complejidad”, señaló la funcionaria.



Antes de comparecer en el Senado, Montero intervino en una entrevista en Antena 3, donde adelantó que trabaja en el llamado ‘plan renove’ de cara al 2020 para fomentar el cambio de los automóviles más antiguos.



Este sería “para aquellos vehículos con más años y para que las personas que tienen menos renta puedan acceder a un cambio de su carro”, señaló la titular de Hacienda.

Montero también reveló que entre el paquete de medidas tributarias figura un aumento de la fiscalidad al diésel.



La Ministra considera que el precio de la gasolina se tiene que ir equiparando al del diésel, porque este combustible es contaminante.



© JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ

EDICIONES EL PAÍS, SL 2018

En Twitter: @el_país