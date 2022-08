Los trabajadores de la Dian llevan años pidiendo que amplíen la planta de personal para poder tener más dientes que les permitan atacar la evasión y elusión que aquejan el país. Dicen que el personal no es suficiente y, por tanto, las cargas son elevadas.



Si bien en el 2018 los sindicatos llegaron al acuerdo de ampliar gradualmente la planta desde los 11.556 funcionarios de ese momento hasta la meta de 17.767 para el 2022, es decir, 6.211 puestos de trabajo más, la realidad es que hoy en día siguen operando con un número similar de funcionarios al de hace cinco años.



Además, en julio se dieron más de 300 desvinculaciones y 700 desmejoras después de un concurso abierto en la entidad por el que entraron nuevos empleados de carrera sin la experiencia de los anteriores.



Ante ello, los sindicatos establecieron que se necesita crear al menos 1.000 puestos de trabajo temporales con los que se pueda ayudar a los que tuvieron que dejar la entidad. Estiman que para ello el costo anual sería de 138.746 millones de pesos al año y de 210.263 millones de pesos para los 18 meses que duraría la medida.

“Todo parece indicar que debilitar la Dian es un asunto con cálculo político. (...) Las más de 300 desvinculaciones y 700 desmejoras a funcionarios en todo el país impactan de manera negativa el cumplimiento de la misión en la Dian”, dicen desde Sinedian.



Sin embargo, como el gobierno saliente del presidente Iván Duque no firmó un decreto para el fortalecimiento de la entidad, Sinedian, sindicato que agrupa a 1.000 empleados, entró en huelga y ahora espera que con el nuevo gobierno sí se pueda ampliar la planta. No solo esos 1.000 temporales, sino los 6.211 que se determinaron hace cinco años.



De hecho, el presidente Gustavo Petro afirmó días atrás que se eliminarán las nóminas paralelas. Y el nuevo director de la Dian, Luis Carlos Reyes, se ha mostrado positivo con este tema y ha dicho que están revisando el estudio que se realizó en el 2018. Se le está haciendo una actualización, que estará lista en abril de próximo año.

El nuevo director de la Dian, Luis Carlos Reyes, está abierto a analizar el tema de la ampliación. Foto: César Melgarejo/ CEET

Adicionalmente, en la reforma tributaria que se acaba de presentar se indica que se darían facultades extraordinarias al Gobierno para modificar el sistema de carrera de la entidad y regular aspectos de la gestión del talento humano.



John Freddy Restrepo Toro, presidente de Sintradian, otro de los sindicatos, afirma que la Dian necesita esos 17.767 trabajadores para poder operar correctamente. Además, dice que con ese número de empleados se podría incluso aumentar el recaudo del país. “Podríamos llegar a tener un recaudo adicional de casi 17 billones de pesos por año por efecto de reducir la evasión y la elusión, es decir, similar a la reforma tributaria”, afirmó.



En este sentido, en la nueva tributaria se dice que si bien el recaudo estimado es de 25 billones de pesos para el 2023, esperan que de manera complementaria a las medidas tributarias, vía fiscalización y lucha contra la evasión por parte de la Dian se generen gradualmente recaudos que permitan, al cabo de los cuatro años, contar con recursos adicionales por un valor aproximado de 50 billones de pesos.



¿Qué dice el estudio?



Según los resultados del estudio que realizó la entidad en el 2018, la planta total debería tener 17.767 empleados, es decir, 53,7 por ciento más de los que tiene. De estos, 12.957 cargos deberían ser profesionales, 3.311 técnicos y 1.499 cargos asistenciales.

Esto para poder fortalecer el control tributario, aduanero, cambiario e internacional. Además de atender a la masificación de la factura electrónica y el control de los nuevos impuestos.



Igualmente, la Dirección de Gestión Jurídica debería pasar de tener 696 funcionarios a 1.117, esto podrá coadyuvar en las altas cargas de trabajo que tiene esta dependencia, en el mejoramiento de la seguridad jurídica, la gestión de denuncias penales y la atención a procesos judiciales.



