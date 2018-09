Expertos analizan los planes del Gobierno para conseguir $ 14 billones

El viernes, el Gobierno dejó en claro que saldrá a buscar 14 billones de pesos con el fin de garantizar en el presupuesto del 2019 los recursos que considera mínimos para programas, especialmente sociales, dirigidos a los más vulnerables.



En una carta al Congreso, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció la presentación de un proyecto de ley de financiamiento, iniciativa sobre la que el mismo funcionario ya ha lanzado ideas, y el director de la Dian, José Andrés Romero, presentó claves en una entrevista con EL TIEMPO el pasado miércoles.

Entre los ejes de las iniciativas tributarias están el IVA, el impuesto de renta a empresas y personas, incluyendo jubilados de pensiones altas, que reciben sumas que se acercan a los 400 millones de pesos al año.



En IVA se plantea que los pobres no paguen mediante una devolución inmediata, que no haya productos exentos y bajar la tarifa de 19 hasta 16 por ciento.



Sobre la idea de rebajar cargas a las empresas, Romero dijo que se busca reducir la tasa efectiva, mas no bajar la tarifa nominal del impuesto de renta.

Tarifas para los ricos

En relación con el impuesto de renta a personas naturales, además de reversar en el sistema de renta cedular, con el cual la administración anterior buscaba conocer las fuentes de ingreso de los contribuyentes para controlar la evasión, también se busca crear dos nuevas tarifas para los colombianos con ingresos a partir de 28 millones y de 50 millones de pesos.



Otro elemento con el que se busca obtener más recursos es el del impuesto a la normalización tributaria. La novedad es que les cobrarían el impuesto del 13 por ciento por el patrimonio que tenían en el exterior, como está hoy en la ley, pero les reducirán a la mitad la tarifa si dejan la plata en inversiones en el país.

Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian

Sobre dos tarifas más en renta de personas naturales, para ingresos de 28 y 50 millones, ahí no es donde está la plata. Los impuestos a personas naturales son un tema de control a los gastos de las empresas y la cooperación de bancos que marquen gastos no coherentes con la actividad de la firma.



La del IVA es una propuesta muy seria. A los estratos bajos la subida del 19 les pegó muy duro. La devolución es factible y hay que devolver todos los IVA, el 100 por ciento, a los más pobres.



Frente a la amnistía para el que no trajo los capitales en el tiempo establecido, es urgente, pero solo sirve si incluyen temas penales, si la Fiscalía se monta en este tren y da una salida digna a la gente.



Estas fórmulas no les van a dar la plata a menos que terminen de nuevo con un impuesto al patrimonio de personas naturales muy ricas.



En cuanto a gravar pensiones altas, se ha intentado muchas veces, pero resulta siempre imposible. El Congreso nunca lo ha dejado pasar. Ellos están en el tope.

Fanny Kertzman, exdirectora de la Dian

La población que gana de 28 millones en adelante es muy escasa y no compensa la baja en la tarifa efectiva de las empresas. Además, cuando hay tarifas adicionales se fomenta la evasión porque el control es más difícil.



Estoy de acuerdo con el IVA a toda la canasta familiar por la misma razón. Las tarifas diferenciales dificultan el control y promueven la evasión. El dinero puede abonarse al ciudadano vía Sisbén o Familias en Acción.



Ojalá se lograra gravar pensiones altas, pero es difícil que pase en el Congreso, porque los congresistas se jubilan con pensiones exageradamente altas.



Acerca de las amnistías, es buena idea bajar la tarifa porque estimula legalizar capitales no declarados. Mejor sería una tarifa todavía mas baja para estimular la legalización.



El gran problema del recaudo en Colombia no es la evasión, sino la ausencia de tributación en el sector informal, que genera más del 70 % de empleo del país. No se gana nada aumentando tarifas sobre una masa pequeña de contribuyentes. Hay que hacer que los informales tributen, es decir ampliar la base de contribuyentes.

Santiago Pardo, exdirector de Impuestos de la Dian

Las tarifas adicionales en renta (para ingresos de 28 millones de pesos o más) tienen un efecto más político que real de recaudo. No se alcanza a compensar la reducción de los impuestos de los negocios.



Todos los países desarrollados gravan todos los bienes con IVA. En Colombia, con el argumento de que hay que proteger a los pobres, no se ha generalizado, pero el efecto real es proteger a los más ricos. La propuesta del Gobierno es perfecta, pues se extiende el IVA a todos los bienes, pero las personas de más bajos ingresos obtienen en forma anticipada, cada mes, el IVA teórico que van a pagar, y se obtiene un recaudo importante de los estratos más ricos. La ampliación de la base permite bajar la tarifa.



La exención a pensiones es de lo mas inequitativo. El 70 por ciento se concentran en personas de mas de 10 salarios mínimos, con exenciones de hasta 30 millones mensuales. El Gobierno debe ser muy firme en este tema, que no afecta a los pequeños pensionados.

La normalización me parece bien, pero logrará que los contribuyentes declaren sus patrimonios ocultos, solamente si se acompaña de eliminar la renta presuntiva y el impuesto a la riqueza.



MARTHA MORALES MANCHEGO

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

En Twitter: