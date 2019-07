Tecnología, clave de la Comunidad Andina al cumplir sus 50 años

Este año, el antiguo Grupo Andino, ahora Comunidad Andina (CAN) cumple 50 años, que se celebrarán a final del 2019 en Cartagena. El secretario general de la organización, Jorge Pedraza, explica su rumbo actual.

La Comunidad Andina cumple 50 años, con una agenda de trabajo para el próximo quinquenio. ¿De qué se trata?



Hace más de ocho años que no se llevaba a cabo el Encuentro Presidencial de la CAN. Para la conmemoración de los 50 años de la organización, en mayo pasado logramos que los presidentes volvieran a reunirse en la Cumbre Presidencial Andina, para hacer una declaración de compromiso, impulso y fortalecimiento de la misión de la CAN. Acordamos que se debe tener un mayor índice de seguridad vial, dar un impulso en reingeniería educativa y de salud, terminar el proyecto Cinea, que es interconexión eléctrica y en el que participa Chile; trabajar en transporte de carga para hacer homologaciones. Otro aspecto que propusimos desde la secretaría general es crear la Agenda Digital Andina para impulsar la economía, innovación y tecnología a fin de beneficiar a los 110 millones de ciudadanos de la CAN.



¿Cómo va a ser el trabajo específico?



El trabajo específico es modernizar la CAN, lo que se basa en tecnologías de la información y las comunicaciones. Si no hacemos uso de las herramientas de innovación, generaríamos un rezago que no solo es una brecha digital sino una brecha social. Uno de los propósitos que hace parte de la filosofía fundacional de CAN es el bienestar de los 110 millones de ciudadanos. Vamos a ratificarnos como el organismo más importante del continente.

¿De qué manera lo van a conseguir?



Sin duda es un trabajo arduo de ceder, analizar y llegar a consensos. Pero la principal fortaleza de la CAN radica en que sus decisiones sean vinculantes. Es decir que las decisiones que nosotros tomamos obligan a los Estados, a sus gobiernos y a los ciudadanos.



¿Esas decisiones en qué han contribuido?



Hoy podemos viajar sin pasaporte, sin visa. Tenemos la tarjeta electrónica de atención migratoria en los aeropuertos y accedemos a la atención especial solo con la cédula. En 50 años hemos logrado facilitar el comercio a través de una serie de decisiones. Gracias a eso, todos los productos comunitarios circulan con cero por ciento de aranceles. Las directivas en transporte de carga nos han permitido mover, por ejemplo en el 2018, más de 14 millones de toneladas de productos por nuestras carreteras. Nos hemos convertido en la undécima economía del planeta.



¿Cómo van a innovar y aprovechar las tecnologías?



En esto es muy importante poder acceder a todos los trámites de comercio a través de servicios bien estructurados, digitales y en tiempo real, para facilitar las transacciones y tener su trazabilidad. Van a llegar más productos a múltiples destinos, más rápido. El acceso a información en tiempo real lo van a poder ver los productores, los transportadores, los comercializadores, los compradores, los vendedores, y todos podrán saber qué está ocurriendo con sus productos. Nuestras franjas de precios se podrán ver a través de un mecanismo digital en tiempo real y no por una resolución que se emita con 15 días de antelación.

¿La eliminación del ‘roaming’ beneficia a todos los habitantes?



Por supuesto. Va a funcionar como ocurre hoy en la Unión Europea, donde no tiene costo la llamada internacional dentro de su territorio, y esperamos poder dar la noticia de la eliminación de estos cargos al finalizar el año.



¿En asuntos de interconexión, cómo va el avance?



Ha sido muy importante. Hemos superado varios obstáculos y estamos cerca de lograr la seguridad eléctrica; eso significa tener la certeza de que si algún país miembro o vinculado a este proyecto necesita energía, el país que la tenga disponible puede suministrarla.



¿Cómo se aprovecha el satélite de la CAN?



Hace dos años, nuestro Satélite 610 está en órbita, a través de un convenio de concesión por 30 años. A lo largo de estos últimos años, unos países CAN han comprado sus propios espacios y tienen sus propios satélites. Esto ha generado un excedente de uso, y ahora estoy proponiendo que se pueda redistribuir el cupo y usarlo en la lucha contra la criminalidad y la minería ilegal.

