A Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), le quedan cinco intensas semanas de reuniones con los congresistas para poder armar una nueva ponencia del Plan de Desarrollo que se discuta en plenarias de Cámara y Senado y se apruebe, a más tardar, el 7 de mayo. Aunque a la hoja de ruta del gobierno de Gustavo Petro se le cayeron en su primer round en las comisiones económicas del Congreso algunos artículos que le daban al Presidente una serie de facultades extraordinarias, estas podrían revivir en las próximas semanas en medio de la discusión.



El proyecto del Plan Nacional de Desarrollo (PND) tendrá que pasar ahora a las plenarias de Cámara y Senado. ¿Cree que sí les va a dar tiempo a discutir y aprobar todo el articulado antes del 7 de mayo?



La discusión avanza bien. En total, llevamos unas 4.700 proposiciones y unas 1.500 quedaron como constancia en el primer debate para revisarlas ahora. Vamos avanzando y precisando los alcances de los artículos. Estoy favorablemente impresionado con el trabajo realizado por las comisiones económicas.



Tenemos la ventaja de que los temas partidistas quedan en un segundo plano en el PND, pues lo que les preocupa a las bancadas es mostrar que en cada región, independientemente del partido, se logró la carretera y la obra de infraestructura. Eso yo creo que facilita la aprobación.



¿Está en desacuerdo con algún artículo de los que se aprobaron en primer debate?



Diría que no estoy de acuerdo con que el Plan tenga tantos artículos. Yo les dije a los congresistas que tratáramos de no pasarnos del número del gobierno de Iván Duque, que fueron 330, pero ya vamos en 358...

El Congreso tumbó 5 de las 10 facultades extraordinarias que tenía la ponencia para primer debate del Plan. ¿Podrían revivir ahora en medio de la discusión?



Sí, yo creo que la que podría revivir por la importancia que el Gobierno le está dando es la facultad para crear una Agencia de Seguridad Digital y Asuntos Especiales. Adicional a ello, podría debatirse de nuevo la creación del Fondo para la Igualdad y la Equidad (Fonigualdad), que también se cayó en medio de la discusión en las comisiones económicas.

Una de las críticas de los congresistas es que con esa agencia se abre la puerta para que el Gobierno utilice la tecnología para poder intervenir nuestros datos. ¿Se haría tal cosa?



No, es una exageración. Esto no es la policía judicial. La agencia tendría dos misiones: la de seguridad digital, pues para todas las entidades públicas es clave mejorar en sus sistemas y la de información satelital, que nos permitiría el tema del ordenamiento territorial. Por ejemplo, ver dónde se está deforestando, cómo se puede mejorar el catastro, la georreferenciación, etc. Como Gobierno esperamos que este tema vuelva a aparecer en el Congreso y obviamente precisando de qué se trata.

Una de las razones para eliminar la facultad que permitía crear un grupo empresarial del sector eléctrico fue que se podría afectar la “descentralización”. ¿Uniendo empresas como Electrohuila o Electrocaquetá querían tal fin?



No, el espíritu de este Plan no es centralizar. Este artículo buscaba mejorar las posibilidades conjuntas de la generación. Todas las empresas que se propusieron eran de pequeñas y locales y no se tocaba a las grandes. Aun así se tumbó en primer debate.

¿Las facultades que sí pasaron le siguen dando poderes dictatoriales al Presidente, como se criticó en un primer momento?



No. Pasó una facultad para reordenar el tema de las transferencias y ver los montos de Familias en Acción, otra que permite recuperar el Hospital San Juan de Dios y la de caminos vecinales. También pasó la facultad extraordinaria para organizar el Grupo Bicentenario, que fue una creación del exministro Alberto Carrasquilla, y otra para el desarrollo del servicio nacional forestal. Casi todas son muy precisas y yo creo que también en eso el Congreso ha ayudado mucho. Nunca se pensó en poderes dictatoriales. Las facultades están limitadas al desarrollo de las transformaciones.

El fiscal Francisco Barbosa dijo semanas atrás que el Plan podría llegar a favorecer a los corruptos y a los narcos, pues se reducirían los requisitos de contratación con el sector público bajo el concepto de la economía popular. ¿El tema se solucionó?



Hoy en día la ley permite al Estado celebrar contratos directamente con juntas de acción comunal hasta por la menor cuantía, que puede ser de hasta 1.000 millones de pesos dependiendo del presupuesto de la entidad. Lo que permite este artículo es que estas organizaciones de la economía popular también puedan celebrar con el Estado directamente contratos por la mínima cuantía que puede ser de 160 o 170 millones de pesos.



Nos parece que esto está lejos de que haya abuso ni que se incentive la corrupción. Todas estas contrataciones deben respetar lo que dicen la Ley 80 y la Constitución y están sujetas al control fiscal, disciplinario y penal. No es que usted le vaya a entregar la plata a unos vecinos y después la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía no mire y analice qué pasó o si se gastaron bien los recursos o no. Las recomendaciones del Fiscal sirvieron para estar todos más atentos. Sin embargo, una cosa es lo que se imaginó que se iba a aprobar y otra lo que estamos aprobando.

¿Si se aprueba el Plan se haría un ajuste automático del avalúo de todos los predios del país?



Sí, que de una vez se haga una actualización rápida de los avalúos mientras se va avanzando en el catastro multipropósito, que queremos que llegue al 70 por ciento en todo el país. Mientras tanto la idea es agilizar un poco el tema de catastro, porque sí hay unos muy desactualizados y muy lejos de su valor comercial. En las grandes ciudades hay mayores avances.



Sin embargo, vemos un atraso muy fuerte en el resto de lugares y siempre hemos creído que hay unas potencialidades de generación de recursos enormes ahí. Por ejemplo, conozco unas fincas en Mesa de Yeguas de 2.000 o 3.000 millones de pesos con unos avalúos ridículos y un predial que ni siquiera llega al 1 por 1.000. Los avalúos están muy por debajo de lo que pudiera ser el valor comercial.

¿No se les podrían caer después este tipo de artículos relacionados con impuestos?



El tema del avalúo es absolutamente estructural a la concepción que nosotros tenemos del ordenamiento del territorio y desde el punto de vista fiscal no creo que haya problemas porque no está haciendo ninguna modificación, simplemente está creando un estímulo o un procedimiento que agilizaría lo que ya existe, pero no mete una norma tributaria.

¿Es realmente estratégico incluir en el Plan que la revisión técnico-mecánica de un vehículo particular nuevo no sea en el sexto año sino en el quinto?

Sí, yo creo que está atado muy fuerte al tema de la transición energética y de la seguridad vial. La propuesta inicial que vino del Congreso era pasar de 6 a 4 años, pero finamente se dejó en 5.

Una de las críticas de Fedesarrollo es que el PND no le otorga tanta importancia a la reducción de la desigualdad, pues solo menciona el coeficiente de Gini una vez. ¿Lo consideran un eje principal?



Planteamos cinco medidas de desigualdad. En la actualidad, Colombia tiene el Gini de ingresos laborales, que es el que normalmente publica el Dane a partir de las encuestas de hogares. El problema es que los grandes ricos no aparecen ahí. Cuando se hace la encuesta no se entra, por ejemplo, a un apartamento de 2.000 o 3.000 millones de pesos.



Entonces también queremos que se mida la concentración de riqueza, es decir, que la podamos ver a partir de las declaraciones de renta, ese es el segundo Gini. El tercero es el de la concentración de la tierra, que es altísima. Queremos tener información más regular de ese tema. También está el Gini inmobiliario, que ese no existe hoy en día. Los catastros de todas las ciudades tienen la concentración inmobiliaria, entonces queremos que nos entreguen la información para ver qué está pasando y el último es la concentración en la bolsa, de activos financieros, pues todos sabemos que es alta.

En las próximas semanas el Congreso también discutirá de manera paralela la reforma laboral. ¿Qué le parece la propuesta? ¿Cree que ataca la informalidad?



Yo creo que en Colombia se ha hecho demasiado énfasis en el tema de la relación entre el salario y el empleo y que la tradición entre los economistas colombianos, digamos ortodoxos, ha sido que si el salario sube, el empleo baja. Nosotros proponemos mirar 4 variables: el producto y la demanda, el salario, las condiciones de infraestructura pues a las empresas les duele mucho más las demoras en movilidad que otras variables, y finalmente el tema de los costos financieros. Si uno mira los cuatro temas en conjunto puede entender mejor la propuesta que están haciendo de la reforma laboral.

¿Qué papel tendría el DNP en todo esto?



Uno de los aportes que queremos hacer es estimar bien cuál puede ser el impacto del salario en el empleo y la productividad junto con las otras variables. Vuelvo a insistir… los economistas hemos despreciado completamente el impacto de las vías, del transporte y de los costos de desplazamiento en la productividad y eso es fundamental. Por ejemplo, el problema actual de San Andrés no es de salario ni de mercado laboral, es que tenía equis número de vuelos diarios con Viva Air y ahora tiene una crisis enorme.



NOELIA CIGÜENZA RIAÑO

Redacción Economía y Negocios

En Twitter: @noe_cig