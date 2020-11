Así están las vías para el plan retorno de este puente festivo

En medio de planes de contingencia en diferentes corredores viales del país a raíz de emergencias por la ola invernal, hoy se llevará a cabo el plan retorno para que todos aquellos colombianos que se movilizaron en este puente festivo regresen a sus hogares de forma ágil y segura. Desde la Dirección de Tránsito y Transporte, así como desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial hacen algunas recomendaciones para tener en cuenta hoy en el regreso a sus lugares de residencia.



Según datos de la Policía de Tránsito este fin de semana se tenían presupuestado que 3,8 millones de vehículos transitaran por el territorio nacional y hasta el momento hay una movilidad de 2'3 millones de vehículos movilizados con datos a las 6 de la mañana. A nivel de Bogotá, explicó el director de Tránsito y Transporte, el Mayor General, Carlos Rodríguez, se evidenció una disminución en el ingreso y salida de Bogotá del 22 por ciento en comparación con el año anterior.

Así mismo señaló que ha habido un menor número de comparendos y de siniestros en la vía. "Prima la vida de las personas y posterior a esto la movilidad, por eso estamos siempre muy articulados con Invías, ANI y las concesiones cuando tenemos alguna clase de dificultad para evacuar los vehículos, aunque en este momento ya no tenemos ninguna dificultad sobre todo en la vía de Medellín al Urabá", agrega Rodríguez.



Desde la dirección de Tránsito recomiendan a los usuarios viales a regresar lo más temprano posible y evitar los viajes de noche sobre todo en medio de las dificultades que presenta el invierno. "Invitamos a revisar muy bien sus limpiaparabrisas, sus llantas porque es muy necesario. Así también que amplíen su distancia con los motociclistas y hacerse visibles en la vía, aún más si está lloviendo".

Para aquellos usuarios que regresan a Bogotá, en la vía de Villavicencio, la vía está en un solo sentido en horas de la tarde, "Ahí vamos verificando a medida que vaya aumentando el flujo de vehículos un contraflujo por la carrera 7 a medida que se congestione la Autopista Norte", agrega Rodríguez.

Sin embargo es enfático en que por el momento no hay dificultades en la entrada a la ciudad por las diferentes vías de entrada.

El día de hoy se realizará contraflujo en la vía Chía - Zipaquirá - Ubaté - Simijaca desde las 12:00 p.m. hasta las 10:00 p.m., por cerca de 126,8 kilómetros. Además, en la vía Bogotá - Tunja se realizará contraflujo desde el peaje Roble a Gachancipá de las 3:00 p.m. a las 7:00 p.m.



#PlanRetorno| Ten en cuenta que para el lunes 16 de noviembre del 2020 se realizará contraflujo en la vía Chía – Zipaquirá – Ubaté – Simijaca desde las 12:00 horas a las 22:00 horas, para más información puedes ingresar al siguiente link: https://t.co/oEGsdVjd4H pic.twitter.com/CjzHaMkyg1 — INVIAS #767 (@numeral767) November 16, 2020

Desde el Ministerio de Transporte anunciaron también que para este lunes festivo hay restricción de carga nacional para aquellos vehículos de carga igual o superior a 3.4 toneladas, desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en las salidas de Bogotá, vías del departamento de Cundinamarca y las vías No. 7 "Bogotá -Girardot - Ibagué" y No. 22, "Ibagué - Calarcá - Armenia . La Paila".



No obstante, el Mintransporte anunció que con el fin de atender el abastecimiento del país, y atendiendo la emergencia, el Gobierno autoriza la movilidad de vehículos de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas, en los departamentos de Antioquia y Córdoba.

#PlanRetorno| Recuerda que para el lunes 16 de noviembre de 2020 se realizará contraflujo en la vía Bogotá – Tunja desde el peaje Roble a Gachancipá de las 15:00 horas a las 19:00 horas, para más información puedes ingresar al siguiente link: https://t.co/oEGsdVANWf pic.twitter.com/Seb5Taa5vu — INVIAS #767 (@numeral767) November 16, 2020

En cuanto a cierres totales de vías, de acuerdo con el Invías, la vía Uramita - Dabeiba se encuentra en evaluación y la recomendación es utilizar las vías alternas Medellín - Caucasia o Montería - Urabá.

Presentamos cierre total de la vía Uramita - Dabeiba, te recomendamos usar las vías alternas:

🛣️Medellín - Caucasia

🛣️Montería - Urabá

En caso de emergencia no dudes comunicarte al #979. Trabajamos por conectar de manera segura a los colombianos. pic.twitter.com/byRSfm9sXl — INVIAS #767 (@numeral767) November 16, 2020

Juan Esteban Gil, director del Invías , precisa que es importante es estar muy atentos a las recomendaciones de las autoridades y no dudar en llamar al #767 para tener más información sobre posibles afectaciones en la vía que puedan frenar el tránsito en este plan retorno.

"En este fin de semana hemos atendido 12 cierres totales de vías y 64 cierres parciales. De los cierres totales, para hoy solo nos queda un corredor vial totalmente cerrado, en la vía Medellín - Quibdó, hay 10 kilómetros que están totalmente afectados, solo en ese tramo hay casi 20 derrumbes. Hasta el miércoles terminaremos de evaluar y esta estará cerrada como mínimo hasta el miércoles", agregó Gil.



Desde la ANI aseguran que en la vía entre Uramita y Dabeiba hubo un gran deslizamiento y aún permanece cerrada y se están haciendo las validaciones para habilitar la vía con un puente militar y realizando la validación de algunas vías secundarias.

Las recomendaciones que hace Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es importante poner atención a los vehículos y revisar muy bien llantas y frenos, luces, limpiaparabrisas para no tener problemas. "Tenemos 14 puntos seguros en las vías del país, centros de atención técnico mecánica básica y con los que hemos encontrado que 1 de cada 3 usuarios tiene algún problema en su vehículo".

Estos puntos son de acceso gratuito y se encuentran en las vías de Atlántico, Antioquia ,Bolívar, Boyacá Cundinamarca, Nariño, Quindío, Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar, Sucre Magdalena y Tolima.

Según precisó el Ministerio de Transporte, podrían haber cierres parciales en algunas vías, pero desde Invías y la ANI aseguran que tienen todos sus puntos monitoreados con las concesiones para actuar de forma oportuna si se llega a presentar alguna afectación en las vías nacionales.

