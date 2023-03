Las posibles facultades extraordinarias que se le concederían al presidente Gustavo Petro y la creación de nuevos fondos como el del Ministerio del Deporte enredaron ayer la discusión del articulado del Plan Nacional de Desarrollo.



Tras casi seis horas de debate, las comisiones económicas conjuntas volvieron a citar para hoy. La idea sería aprobar la decena de artículos que faltan y dejar como constancia las proposiciones que hicieron los congresistas.



(Puede leer también: Las nuevas alertas con las que arrancó el Plan Nacional de Desarrollo)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro tendría una serie de facultades extraordinarias. Foto: Andrea Puentes / Presidencia

Las facultades aplicarían para empresas como Centrales Eléctricas del Cauca (Cedelca), Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar), Electrificadora del Caquetá (ElectroCaquetá), Electrificadora del Huila (ElectroHuila), Electrificadora del Meta (Emsa) y Gestión Energética (Gensa), entre otras, en las que el Gobierno tiene mayoría accionaria.



Tampoco dio tiempo a analizar el artículo que le permitiría al presidente crear una Agencia Nacional de Seguridad Digital y en el que se precisa que Gustavo Petro tendría facultades extraordinarias para todo lo relacionado con el Grupo Bicentenario, el holding financiero estatal con el que quieren impulsar la denominada economía popular.

Discusión por los nuevos fondos

Uno de los temas que más dilató el debate es el de qué hacer con los 17 fondos que contempla el Plan, de los que 14 de ellos vienen de gobiernos anteriores y 3 son nuevos.



Entre los fondos anteriores están algunos como el Fondo Colombia en Paz, el Fondo Nacional de Adecuación de Tierras (Fonat), el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonenergía) y el Fondo Nacional de Turismo (Fontur).



Y los que se crearían de cero serían: el Fondo cuenta Mindeporte, el Fondo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” y Fondo para la Igualdad y Equidad.



Según algunos congresistas, con los nuevos fondos se podría incentivar a la contratación 'a dedo', además de que se sacaría del juego a los entes territoriales.



“Al aplicar el derecho privado se permite que los contratos de esos patrimonios autónomos que se realicen se hagan a dedo sin que medie ninguna selección objetiva que garantice los principios de la función pública”, alertó el senador Juan Felipe Lemos, del Partido de la U.



Y el representante John Edgar Pérez, de Cambio Radical se preguntó: "¿Será que estos fondos no crean más burocracia y más gasto para el Estado. Eso es lo que nos preocupa a muchos. No hemos recibido respuesta del Gobierno".



Al contrario, el senador liberal John Jairo Roldán destacó que estos fondos como tal no desaparecen del radar de los entes de control puesto que los recursos siguen siendo públicos.

¿Qué dice el Plan de los nuevos fondos?

- FONDO CUENTA MINDEPORTE. Créese el Fondo Cuenta del Ministerio del Deporte, como cuenta especial sin personería jurídica, para el desarrollo de proyectos y/o actividades de acuerdo con su función que estén permitidos dentro de la normatividad vigente.



Este Fondo tendrá como fuente de financiación, los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación; los recursos que se generen por concepto de la prestación y venta de bienes y servicios, arrendamiento; y las donaciones o apoyos recibidos a favor del Ministerio del Deporte.



- FONDO PARA LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD. Créese el Fondo para la Igualdad y la Equidad – Fonigualdad, como un fondo cuenta sin personería jurídica administrado por el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, el cual tendrá por objeto ejecutar los recursos que se le asignen para los programas y proyectos que contribuyan a eliminar las desigualdades económicas, políticas y sociales y la defensa de los sujetos de especial protección constitucional, de población vulnerable y de grupos históricamente discriminados o marginados.



Este Fondo estará constituido por los siguientes recursos: (i) aportes provenientes del Presupuesto General de la Nación; (ii) aportes de otras entidades públicas; (iii) donaciones; (iv) recursos de cooperación nacional e internacional; y (v) cualquier otro recurso de destinación específica dirigido al Fondo.



El Gobierno nacional, a través del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, reglamentará lo previsto en este artículo.



- FONDO “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA”. Créese el Fondo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” como un patrimonio autónomo, administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual celebrará un contrato de fiducia mercantil con la sociedad fiduciaria pública que este designe, la cual adelantará el soporte operativo del patrimonio autónomo.



El objeto de este Fondo será la administración eficiente de los recursos destinados al desarrollo de proyectos para el sector de agua y saneamiento básico, transición energética e industrial y reforma rural integral.



Finalmente, los congresistas aprobaron en bloque todos los artículos relacionados con los fondos anteriores y dejaron para mañana los que se crean desde cero.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Hacienda, José A. Ocampo (arriba a la derecha), y el director de Planeación, Jorge I. González (segundo de izquierda a derecha), lideraron la delegación de Gobierno. Foto: Planeación Nacional

El debate de las facultades

Dada la complejidad en la discusión de las facultades extraordinarias que tendría el presidente, los congresistas decidieron analizar cada una por separado.



La primera discutida y votada fue la que viene en el artículo 160 y que le da a Petro la facultad de expedir un decreto con fuerza de ley que regule las condiciones especiales de reclusión de los miembros de pueblos y comunidades indígenas.



También se aprobó tal y como venía en la ponencia la que le da al presidente las facultades para expedir normas con fuerza de ley para modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción.



"Pido que esta facultad sea más clara, aterrizada y concreta para que hogares colombianos no dejen de percibir una transferencia monetaria en tiempos de crisis que se avecinan para el país", aseguró el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez.



Y la que le confiere facultades a Petro para adquirir “a título o gratuito” la infraestructura del Hospital San Juan de Dios para ponerlo en funcionamiento para la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad o la investigación en temas de salud.



Uno de los que se opuso fue el senador Miguel Uribe: "¿Vamos a entregarle el hospital al presidente por un capricho político muy parecido al del Metro? Creo que hay que ponerlo a funcionar, pero Bogotá no puede renunciar al sueño por un capricho político”, sentenció.