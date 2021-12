Según las proyecciones de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra), cerca de 2’314.000 vehículos se movilizarán durante este fin de semana de Navidad. Y para acompañar este movimiento, serán 6.100 hombres y mujeres los que custodiarán las vías.



“No bajaremos la guardia a la hora de trabajar por trayectos seguros en las vías. Tenemos más de 6.100 mujeres y hombres y un componente logístico en las carreteras nacionales con 695 patrullas vigilando la movilidad y atención inmediata de siniestros viales. Vamos a intensificar la aplicación de pruebas de alcoholemia”, puntualizó el Mayor General, Juan Alberto Libreros, director de Tránsito y Transporte de la Ditra.



Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, su director Luis Lota, reiteró que la corresponsabilidad es un tema de todos. “Seguiremos presentes en las regiones con las Mesas de Articulación Interinstitucional y acompañaremos a los conductores, con el apoyo de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, a través de los 14 Puntos Seguros”.

Operación en terminales

En materia de transporte aéreo, se tiene previsto para la temporada de Navidad, entre el 24 y el 27 la movilización 506.403 pasajeros, de los cuales, 338.807 son nacionales y 167.596, internacionales.



Esto representa una movilización de viajeros superior a la de 2019 en un 101 por ciento.



En caso de tener alguna dificultad, los viajeros pueden ubicar al personal de Atención al Usuario de la Aeronáutica civil que estará atento para brindarles la información y el acompañamiento requerido.



Por su parte, la Superintendencia de Transporte estima que se movilicen aproximadamente 413.000 pasajeros en 50.500 vehículos.



“Tenemos activo nuestro Sistema de Autogestión y Supervisión de Protocolos (Saspro), mediante el cual se está apoyando a las concesiones e infraestructuras de todos los modos de transporte en Colombia como aeropuertos, terminales, cuerpos de agua y vías concesionadas, para que puedan reportar de manera ágil el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Por lo tanto, todos los usuarios pueden tener la tranquilidad de un viaje seguro, siempre en el desarrollo de la legalidad”, manifestó el superintendente de Transporte, Wilmer Salazar.



Restricción de carga

Para este 24 de diciembre la restricción de carga inicia a las 3:00 p.m. y se extiende hasta la medianoche.



El sábado 25 no aplica y para el domingo 26 será desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.



