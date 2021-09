La polémica por las plantas de energía nuclear que se analizan para el país

Aunque todavía se vea muy lejos en el horizonte, para dentro de 20 años, el mismo tiempo que ha pasado desde los atentados a las torres gemelas en Nueva York, las autoridades energéticas han visualizado que Colombia podría comenzar a utilizar las fuentes nucleares dentro de la matriz de generación de energía eléctrica, como parte del proceso de transición energética.

Este escenario de estudio y análisis quedó formulado en la más reciente actualización del Plan Energético Nacional (PEN), correspondiente al período 2020-2030, y que publicó la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), entidad estatal a cargo de proyectar el desarrollo futuro que deberá acometer el país para satisfacer una demanda de energéticos que es creciente.



En el documento, el director de la entidad, Cristian Jaramillo, explica que el PEN propone varios pilares para orientar la política energética, siendo estos el desarrollo económico, adaptación al cambio climático y aprovechamiento de la innovación, pero siempre abasteciendo confiablemente la demanda energética.



“Este PEN construye caminos posibles que consideramos balanceados y sostenibles en términos económicos, sociales y ambientales”, asegura en el prefacio del plan, un documento de 215 páginas que define cuatro escenarios energéticos de largo plazo, siendo estos la actualización, poniendo al país a tono con las tendencias actuales; la modernización, fase en la que la gasificación es el paso hacia la descarbonización; la inflexión, escenario de inicio de la electrificación de la economía, y la disrupción, entendida como el escenario para encauzar al sector hacia la ‘carbono neutralidad’.

Y después de plantear, para los dos primeros, acciones como el desarrollo de yacimientos no convencionales (fracking), la profundización de las fuentes renovables no convencionales de generación eléctrica (sol y plantas eólicas en el mar), y acciones de eficiencia para las plantas térmicas, en el escenario de electrificación de la economía ya se enuncia el desarrollo de la geotermia y la puesta en marcha de pequeñas centrales nucleares.



“En el escenario de inflexión aumenta la participación de energía eléctrica en la matriz. La generación proviene de plantas eólicas on y off shore, solares y geotérmicas. De igual forma, se supone la entrada de pequeñas centrales nucleares, la instalación de captura y secuestro de carbono en plantas térmicas y la salida de algunas centrales de generación por obsolescencia tecnológica y altos factores de emisión”, precisa el plan.

Propuesta y debate

En concreto, en el PEN se contempla la entrada de plantas nucleares que aportarían al sistema 1.200 megavatios de capacidad (el equivalente a la mitad que tendrá Hidroituango) a partir del año 2042 y una reducción progresiva de plantas térmicas que lleguen al fin de su vida útil.



Es decir, parte del respaldo para la generación eléctrica en épocas de sequía o de fenómeno del Niño lo darían estas pequeñas centrales nucleares, que el equipo de expertos que construyó el documento considera como una alternativa para la descarbonización del sistema eléctrico, acompañadas de producción de energía renovable. “Los SMR (small modular reactors) tienen menores capacidades a las centrales nucleares tradicionales y son modulares, por lo que tienen menores costos de inversión y son flexibles en su operación”, explica la Upme en el PEN.



Y en un escenario de disrupción el plan prevé la entrada de plantas nucleares que aportarían al sistema 2.000 megavatios de capacidad instalada a partir del 2042 y plantas de hidrógeno que contribuirían con capacidad de entre 800 megavatios (en el 2038) y 1.400 megavatios (en el año 2042).



Sin embargo, el documento también recalca que la entrada de recursos energéticos variables como las energías renovables no convencionales y opciones confiables y de bajas emisiones como la nuclear, el hidrógeno y la captura de carbono son vías para descarbonizar la producción de energía, pero cada una tiene costos y riesgos ambientales.



Por ejemplo, citando investigaciones internacionales, la Upme señala que la entrada de pequeñas centrales nucleares implica potenciales impactos asociados con los residuos que requieren un tratamiento específico en condiciones que garanticen seguridad.



“Otros impactos relevantes son los generados por la extracción de uranio, que requiere remover altas cantidades de suelo que derivan en la pérdida de nutrientes, deforestación, daños al paisaje, además de la liberación de productos reactivos a la biosfera lo que conlleva la contaminación del suelo, el agua y la atmósfera”, precisa el PEN al respecto.



Si bien es claro que no es una decisión tomada y solo es una opción para mirar, Ismael Arenas, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros, dice que lo importante es no abrir ese camino, ya que precisamente eso se está observando en muchos países del mundo, que han descartado esa posibilidad. “La recomendación nuestra es que no se incluyan dentro del análisis ese tipo de opciones”, aseguró.



Para el dirigente gremial, no son claras las razones por las cuales el PEN 2020-2050 propone construir una planta nuclear de 2.000 megavatios con los altos costos que implicaría su construcción y los riesgos implícitos en este tipo de proyectos, tanto a nivel social como ambiental.



Además, Arenas subraya que no sería una opción viable y útil, más aún cuando Colombia tiene una matriz energética amplia y diversa que beneficiará el desarrollo social y económico del país en las próximas décadas, para lo cual se debe profundizar mucho más en el potencial hidráulico, así como en la generación eólica, donde La Guajira tiene quizás uno de los mayores potenciales del mundo.

Así sería la matriz eléctrica

Según los escenarios planteados en el Plan Energético Nacional 2020-2050, las fuentes no convencionales de energía renovable se perfilan como predominantes en el parque generador colombiano del futuro, pues tras tener hoy una participación marginal, en 2030 podrían representar el 17 por ciento de la capacidad y en 2050 más del 40 por ciento. La Upme estima, bajo el escenario de inflexión, que en 10 años la capacidad instalada alcanzaría los 25.095 megavatios y en 2050 subiría a 42.044 megavatios, es decir, subiría entre 1,4 y 2,4 veces frente a la de 2019. Además, las participaciones más representativas a 2050 dentro de la canasta de generación serían de 45,4 por ciento para fuentes no convencionales de energía renovable; 37,8 por ciento, hidroenergía; 9 por ciento, gas natural; 4 por ciento, entre derivados del petróleo y carbón mineral; 1 por ciento, biomasas y residuos, y 2,9 por ciento, energía nuclear.

