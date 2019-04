Plan de Desarrollo: empieza el pulso político para el segundo debate

Pese a las múltiples modificaciones que ha tenido el plan de desarrollo ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’ durante el trámite que ha surtido hasta ahora en el Congreso de la República, donde ya fue aprobado en primer debate, los ánimos –no solamente políticos sino de algunos sectores económicos– aún están caldeados.



Para este miércoles está previsto que los ponentes reinicien los encuentros, de cara a la construcción de la ponencia para segundo y último debate en plenarias de Senado y Cámara, el cual debe concluir antes del 7 de mayo.

Uno de los cambios visibles que ha tenido el proyecto es que junto con el Congreso y las regiones, fueron identificadas 400 nuevas iniciativas estratégicas que no habían sido incluidas y priorizadas.



Además, fueron reorganizados los recursos del Plan Plurianual de Inversiones, con lo que se incrementaron en 56,7 billones de pesos los dineros que se regionalizarán en los departamentos durante el cuatrienio (ahora, en total, serán 840,2 billones de pesos).



Sin embargo, el hecho de que la hoja de ruta del Gobierno en los próximos 4 años haya salido de las comisiones económicas con visto bueno, pero cargando cerca de 3.000 proposiciones adicionales al ya abultado articulado (310 normas); o que se haya aprobado en un solo día, tras una tensa antesala en el Congreso donde no se lograba el quorum, hacen que el panorama no se vea despejado.



A ello se le suman las denuncias realizadas por Germán Vargas Lleras, jefe natural del partido Cambio Radical, sobre ofrecimiento de puestos por votación, lo que entra en controversia con las palabras del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla: “El Gobierno no va a ceder a chantajes”.

Así va hasta ahora

Uno de los argumentos del Gobierno y los congresistas que lo respaldan, para explicar la rapidez con que se aprobó el articulado, es que este fue elaborado con participación regional y el concurso de las distintas bancadas políticas, que a la larga son voceros de quienes los eligieron.



Así las cosas, hasta el momento, en el plan están medidas como: beneficios tributarios para las pequeñas y medianas empresas tecnológicas en sus primeros años de funcionamiento, lo que, según espera el Gobierno, daría un impulso a la generación de empleo por la vía de promover el emprendimiento y la inversión en nuevas empresas.

Cada sector estuvo en la mira de los que articularon el plan. Es así como, para la justicia, se establece una nueva estrategia de cárceles, con la cual se crean cupos penitenciarios que permitirán reducir el hacinamiento.



Dentro del tema ambiental se destaca la creación del consejo nacional de lucha contra la deforestación y otros crímenes ambientales, mientras que para el agro se contemplaron artículos sobre el servicio de adecuación de tierras, el registro único de predios y territorios abandonados, el fondo de estabilización de precios del café y el subsidio de energía a distritos de riego.

Lo que se eliminó

Hay que resaltar que, durante el trámite del proyecto, tras acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo, fueron eliminadas propuestas polémicas, como disposiciones con el impuesto al consumo de licores y el reajuste de pensiones y de subsidios de energía eléctrica para estratos 1, 2 y 3.



Además, la sesión de las comisiones económicas negó el artículo 35, referente al manejo unificado del presupuesto. Dos artículos más fueron retirados: el 87, que planteaba la validación biométrica, y el 66, relacionado con el régimen especial de protección de bienes de interés cultural.

Lo que está en juego

Para la directora de Planeación Nacional, Gloria Alonso, es clave cuidar el contenido del Plan de Desarrollo. “Hay que cuidar que el articulado vaya con las bases del plan. Eso hay que cuidarlo o, de lo contrario, estos artículos se caerían por vicios de constitucionalidad”.



Al presidente de la Comisión Tercera de Cámara, Óscar Darío Pérez, lo asalta la preocupación frente a lo que viene. “No sabría decir qué tanta resistencia tendría que tener el Plan de Desarrollo para que sea evacuado en el segundo debate. Las cosas en el Congreso no están fáciles, pero también creo en la sensatez y en la responsabilidad de los congresistas”.



El representante fue enfático al expresar que “no sacar el Plan de Desarrollo es renunciar 'per se' a las facultades que tiene el Congreso, que son las de legislar y aprobar o improbar o modificar las leyes y los actos legislativos”.



Advirtió que “sería muy mal mensaje para la comunidad internacional no aprobar un plan de desarrollo por las vías institucionales. Y si se tuviere que expedir por decreto, por esa vía no se pueden adoptar ni las bases, y muchos artículos quedarían bastante débiles. Así que yo esperaría que prime la sensatez”.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS